Knjiški eskapizam - Izdavači zabilježili najbolje rezultate u posljednjih deset godina

Dobru, staru izreku da je svako zlo za neko dobro, potvrđuju i najnoviji statistički podaci u vezi čitalačkih navika publike proteklih godinu i pol dana. Naime, globalno je pučanstvo utjehu od grozomorne stvarnosti potražilo u knjigama što je rezultiralo rekordnim brojem prodanih knjiga u posljednjih deset godina. Prema studiji koju je provela organizacija Global English Editing, 35 posto globalnih čitatelja izjasnilo se da su tijekom 2020. pročitali više knjiga nego inače, a njih 14 posto kazalo je da je broj pročitanih naslova iznimno veći što bi pročitali da nije bilo pandemije.

Digitalne trgovine s knjigama već su u ožujku prošle godine zabilježili rast od 8,5 posto u odnosu na veljaču, odnosno 1,51 milijardu posjeta. Zbog lockdowna, većina se knjiga kupovala online, a samo u Velikoj Britaniji broj prodanih obrazovnih knjiga porastao je za 234 posto. Zbog koronavirusa u knjige su najviše bježali predstavnici generacije Y (milenijci) - 40 posto, a pohvalno je što je više od trećine predstavnika generacije Z čitalo više nego inače.

Hit naslovi

Na tržištu Velike Britanije izdavači su zabilježili porast prodaje od 16 posto (970 milijuna dolara) iako su knjižare bile zatvorene veći dio godine. Američka je izdavačka industrija povećala svoju vrijednost za 9,7 posto, a prodaja fizičkih knjiga je rasla za prosječnih 19 posto. Najprodavanija knjiga 2020. u Velikoj Britaniji bila je moderna basna Charlieja Mackesyija 'Dječak, krtica, lisica i konj' (u Hrvatskoj ju je izdala Planetopija), dok su u Americi 'rasturali' memoari bivšeg predsjednika Baracka Obame Promised Land (Obećana zemlja). Prema Amazonovoj best-selling listi u 2020. najviše se kupovao roman Delie Owens Djevojka iz močvare (u domaćem izdanju Vorto Palabra), priručnik My First Learn to Write Workboork, a potom i knjiga Johna Boltona The Room Where It Happened: A White House Momir. Na četvrtom mjestu najprodavanijih knjiga našla se Balada pjevica i zmija Suzanne Collins (domaće izdanje Profil), a na petom self-help hit Untamed, Glennon Doyle.