Konačno stiže Bugattijev La Voiture Noir, najskuplji auto ikad proizveden

Za sve one koji su tijekom pandemije dobro uspjeli napuniti svoju kasicu-prasicu, stiže jedna dobra vijest - Bugatti kreće s proizvodnjom La Voiture Noira, najskupljeg automobila na svijetu. Taj luksuzni model automobila čija se vrijednost procjenjuje na nevjerojatnih 18 milijuna dolara, prvi je put predstavljen prije dvije godine na sajmu u Ženevi povodom 110. rođendana Bugattija. Kako su tada prenosili mediji, La Voiture Noir ili, jednostavno, 'crni automobil' proizveden je u samo jednom primjerku i potom prodan nepoznatom kupcu (šuškalo se da je u vlasništvu nogometaša Cristiana Ronalda ili bivšeg čelnika VW Groupa Ferdinanda Piecha).

Teaser kampanja

Iz kompanije su tada izjavili da nisu spremni za masovniju proizvodnju modela te da bi im, odluče li se uopće na taj pothvat, trebalo još minimalno 18 do 24 mjeseca za razvoj. No, prošlog je tjedna Bugatti na Instagramu objavio fotografije La Voiture Noira parkiranog ispred pariških znamenitosti s porukom: 'Past? Future? It does not matter what year this is anymore. When you want to find something so badly, it's always Day 1 of the chase. See you on May 31st, 2021'. Iako iz kompanije nije bilo nikakvih službenih potvrda, mediji poput Hypebeasta su uvjereni da je ta 'teaser' kampanja potvrda njihovih slutnji - La Voiture Noir je spreman za cestu. Inače, karoserija tog najskupljeg automobila ikad proizvedenog ručno je rađena od karbona, a pokreće ga 8-litreni quad-trubo motor W16 koji razvija 1500 konjskih snaga. Njegov je dizajn pak inspiriran modelom Type 57SC Atlantic koji je tijekom 1936. i 1938. proizveden u samo četiri primjerka.