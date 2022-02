Konzervativni Rumble želi preuzeti Joe Rogana za sto milijuna dolara

Video platforma Rumble koja se promovira kao platforma 'imuna na kulturu otkazivanja' odlučila je preuzeti kontroverznog podcastera Joe Rogana ponudivši mu cifru koju on, kako se nadaju, neće moći odbiti. Kako je u pismo objavljenom u utorak naveo izvršni direktor Chris Pavlovski, za prelazak sa Spotifyija na Rumble, Rogan će dobiti 100 milijuna dolara, odnosno isti iznos koji je za njega platila popularna audio platforma 2020. Dakako, obećali su da ga neće cenzurirati ni uklanjati njegove epizode kako to trenutno čini Spotify. Naime, nakon optužbi da širi teorije zavjere, pa čak i govor mržnje (rasizam) platforma je uklonila 70 epizoda The Joe Rogan Experiencea.

Desničarski imidž

Da podsjetimo, nakon što se glazbenik Neil Young pobunio protiv podcastera, jer širi opasne teorije zavjere u vezi cjepiva te, u konačnici, napustio platformu, Rogan se ispričao javnosti, a vlasnik Spotifyija Daniel Ek izjavio je da će ga zadržati, jer 'ušutkavanje nije rješenje'.

Rumble je tu PR krizu iskoristio da skrene pozornost na sebe tvrdeći da su platforma koja ne cenzurira i na kojoj svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje. Unatoč općem stajalištu da je riječ o mediju desničarske orijentacije Rumble tvrdi da je politički neutralna. Nju su prije osam godina pokrenuli konzervativci Steven Crowder i Dan Bongino te dobili podršku milijardera Peter Thiela i kandidata za senatora J.D. Vancea. Zanimljivo je i to što su platformi pristupile kontroverzne ličnosti kojima je, zbog njihovih stavova, zabranjen pristup na drugim društvenim platformama. Tako su, primjerice, i Donald Trump te njegov tim praćeni korisnici platforme.

Prema tvrdnjama Pavlovskoga, Rumble ima potencijal postati novi YouTube, broji preko 30 milijuna korisnika mjesečno te ostvaruje prosječni mjesečni rast od deset posto. Joe Rogan se još uvijek nije izjasnio hoće li i može li, zbog uvjeta ugovora, napustiti Spotify.