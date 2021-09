Kraljevi mercha: Ovi su slavni zaradili milijune od prodaje brendiranih proizvoda

Na domaćim se TV kanalima odnedavno vrti reklama nastala u suradnji Saponije Osijek i pjevačice, zabavljačice i poslovne žene Maje Šuput koja, zajedno sa suprugom Nenadom, reklamira prašak za rublje s mirisom njena parfema – Shu Shu. Taj je parfem dio portfelja njenog brenda Majushka koji uključuje zaista raznolike proizvode i to od natikača, šilterica, krema, dezinficijensa, slušalice, mikrofone pa čak i bojanki za djecu. Osim što je pokretanjem Majushke Maja Šuput pokazala da zbilja ima dobar nos za biznis i, dakako, marketing, postala je domaćom kraljicom – merchandisea; zabavljačicom koja se može pohvaliti raznolikom i prilično traženom ponudom proizvoda za superfanove. Za razliku od domaćih slavnih osoba koji kao da oklijevaju bi li se upustili u biznis s prodajom osobnog merchandisea, slavna lica sa zapada na tom biznisu zarađuju prilično ozbiljan novac.

Zarada od influencerstva

Američka financijska kompanija Net Credit nedavno je istražila koliko novca zarađuju selebritiji prodajom brendiranih proizvoda te koliko košta biti nečiji superfan, odnosno koliko novca bi potrošio fan kad bi kupio svaki proizvod koji slavna osoba nudi. Tako je prema ukupnoj zaradi od 'mercha' na prvom mjestu selebriti liste pjevač Harry Styles. Zvijezda koja je svoj put počela nastupom na X-Factoru 2010., a planetarno popularna postala nastupajući s bendom One Direction, od prodaje proizvoda poput majica s kapuljačom ili privjesaka za ključeve, zaradila je gotovo 23 milijuna dolara. Stylesa u stopu prati grupa The Sideman koja je zaradila 21,6 milijuna. Na drugom i trećem mjestu su influenceri Jake Paul i Mr Beast s nešto više od 19 milijuna dolara, a ono što je zanimljivo jest što su oni, baš kao i The Sideman, popularnost stekli stvarajući sadržaj na YouTubea. Na petom mjestu liste Net Credita nalazi se popularna Lady Gaga koja je od prodaje vrlo zanimljivog 'mercha' i to od majica pa do Born This Way tepiha, zaradila 15,8 milijuna dolara.

Slavni koji najviše zarađuju od prodaje mercha Harry Styles: 22,970,575 $ The Sidemen: 21,629,164 $ Jake Paul: 19,121,600 $ MrBeast: 19,120,176 $ Lady Gaga: 15,823,517 $ KSI: 14,324,016 $ Ariana Grande: 10,239,740 $ Dude Perfect: 8,384,369 $ Eminem: 7,644,750 $ Justin Bieber: 5,659,920 $

Biti superfan

U Net Creditu istražili su i koliko bi koštalo kad bi superfan kupio sve proizvode koji se nalaze u portfelju njihovog omiljenog selebritija. Pokazalo se da su fanovi The Sidemana i Lionela Messija u vrlo sličnoj situaciji: požele li ikad kupiti ama baš svaki proizvod iz službenih trgovina njihovih uzora, trebat će izdvojiti 9,8 tisuća dolara (The Sideman), odnosno 9,9 tisuća dolara (Lionel Messi).

Na drugom se mjestu nalazi reper Eminem koji trenutno nije na vrhuncu svoje slave, ali i dalje ima vojsku vjernih fanova. Osim što je na mercheu zaradio više od mega popularnog Justina Biebera (7,6 milijuna vs 5,6 milijuna dolara), za njegove proizvode superfan bi trebao izdvojiti oko 8,1 tisuća dolara. Beyonce aka Queen Bee nalazi se na četvrtom mjestu liste 'najskupljih' slavnih s 4,8 tisuća dolara, dok je spomenuti Bieber na petom mjestu s proizvodima koji koštaju ukupno 4,4 tisuće dolara. Kako zaključuje Net Credit, tržište 'selebriti robe' i dalje čeka svijetla budućnost budući da zagriženi fanovi žele posjedovati nešto opipljivo, nešto što je kreacija njihovih omiljenih likova iz industrije zabave jer se tako s njima osjećaju povezanije.