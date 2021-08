Kreatori Bridgertona pojačali suradnju s modnim brendovima

Nakon što je ljubavna serija Bridgerton prošle godine postala najgledanijom serijom u povijesti Netflixa te pokrenula niz trendova u svijetu mode i dizajna, njena autorica Shonda Rhimes i streaming servis Netflix odlučili su stvari ne prepustiti slučaju te novu sezonu podebljati s pokojim unosnim sponzorskim ugovorom.

Prema pisanju portala Business of Fashion (BoF), produkcijska kuća scenaristice Rhimes, Shondaland i Netflix potpisali su ugovor s brendom luksuzne obuće Malone Souliers koja bi uoči premijere druge sezone trebala lansirati liniju obuće i modnih dodataka inspiriranim Bridgertonom. Istovremeno, lifestyle brend Hill House Home podebljao je svoju Bridgerton kolekciju novom linijom takozvanih 'nap' haljina koje su svojevrstan dizajnerskih hibrid spavaćice i romantične haljine 'za svaki dan'. Te su se haljine tijekom emitiranja prve sezone serije, kako su izvijestili iz kompanije, 'rasprodale u sekundi' te ne sumnjaju da će ista takva sudba dočekati osvježenu liniju koju će kupci moći odjenuti dok grickaju kokice i gledaju nove ljubavne peripetije engleske aristokracije s početka 20. stoljeća.

Nova publika

Kako je za BoF potvrdio šef strategije i poslovnog razvoja u Shondalandu Chris DiIorio, imaju u planu povezati se s još brendova te s njima razvijati modne kolekcije i proizvode koji upadaju u kategoriju klasičnog 'merchandisea'. To, dakako, nije nova praksa - modnim su brendovima film i TV oduvijek bili ključan generator prodaje. Tako je, primjerice, Tom Ford bio zadužen za styling Daniela Craiga u filmovima o Bondu zbog čega je lansirao nezavisnu kolekciju inspiriranu garderobom čuvenog agenta 007 koja se rasprodala u tren oka.

Shondaland je 2014. sklopio partnerstvo s online trgovinom The Limited koja je publici predstavila kolekciju nadahnutu njihovom serijom Scandal, dok reality TV šou Love Island redovno surađuje s fast-fashion brendom I Saw It First. No, iako se ta prirodna simbioza filmske/TV industrije i brendova nije promijenila, drugačiji je način na koji publika, naročito mlađa, konzumira sadržaj.

Tradicionalni mediji, nažalost, gube bitku pred novim igračima poput Netflixa, Amazon Primea ili Disneya+ koji džepove pune sponzorskim novcem, ali im zauzvrat daju sjajne rezultate. Kako prenosi BoF, to potvrđuje prošlogodišnji primjer serije Halston utemeljene na životu osnivača istoimene modne kuće, Roy Halston Frowicka.

Kratak hype

Nedugo nakon premijere serije promet na Halstonovoj web-stranici porastao je za 3,2 tisuće posto, dok je prodaja ostvarila rast od 631 posto. Modna je kuća odlučila lansirati limitiranu kolekciju inspiriranu serijom čiji su se komadi po cijeni između 945 i 1,59 tisuća dolara prodavali u Saksu i Neiman Marcusu. Iz modne kuće su izvijestili kako su oduševljeni prodajnim rezultatima, ali i interakcijom s fanovima pute društvenih mreža.

Halstonovo iskustvo ohrabruje i druge brendove da umjesto na klasično oglašavanje, dio budžeta usmjere na sklapanje partnerstva sa streaming servisima, odnosno producentima njihovog sadržaja. Nešto lošija strana te priče jest što su kuće poput Netflixa ili HBO naučile gledatelje da u svakom trenutku mogu pronaći neku hit seriju u kojoj će halapljivo uživati.

Hype oko određene serije traje koliko gledatelju treba da 'izbinđa' jednu sezonu i prebaci se na novi naslov. Brendovi zato moraju mudro iskoristiti pop-kulturološki zeitgeist prije nego jednu seriju kupci zamijene novom, potencijalno i boljim hitom. Iz Shondalanda su za BoF izjavili da, u partnerstvu s brendovima, žele produbiti odnos s gledateljima, omogućiti im da urone u raskošan Bridgerton svijet i onda kada završe sa gledanjem serije.