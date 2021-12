MacKenzie Scott proglašena najmoćnijom ženom na svijetu

Tijekom 18 godina koliko magazin Forbes objavljuje listu najmoćnijih žena svijeta, njemačka kancelarka Angela Merkel na prvom se mjestu našla čak 15 puta. No, budući da sad napušta svoju javnu ulogu, vrijeme je za izbor nove dame koja ima čast nositi tu prestižnu titulu. Ove godine izbor je pao na milijarderku MacKenzie Scott koja je inače treća najbogatija žena na svijetu, ali, kako tvrdi Forbes, nije zasjela na prvo mjesto zbog svog bogatstva već načina na koji njime upravlja i 'njene odlučnosti da taj novac donira na način koji je značajan i revolucionaran'.

Definicija moći

Proglašenjem MacKenzie Scott najmoćnijom ženom svijeta Forbes nastoji odaslati poruku da moć ne leži u debljini novčanika ili poziciji već u tome što osoba radi sa svojim novcem, javnom platformom ili vlastitim glasom. Žene koje se nalaze na popisu sto najmoćnijih dolaze iz 30 zemalja i različitih područja od financija, tehnologije, politike, filantropije, industrije zabave i mnogi drugih, a zajednički im je osjećaj dužnosti; potreba da svijet učine boljim mjestom. Ilustracije radi, na stotom mjestu ovogodišnje liste nalazi se zviždačica Frances Haugen i to ne zato jer je objavila povjerljive podatke Facebooka već što nije mogla podnijeti što tehnološki gigant više brine o profitu nego o ljudima. Glazbenica Taylor Swift nije na listi (78. mjesto) zbog dobre prodaje albuma nego zato što je napravila malu revoluciju u svijetu glazbenih autorskih prava. Ili, kako zaključuje Forbes, najmoćnije žene su one koje pišu nova pravila u svijetu biznisa, financija i politike, a njihovo je djelovanje sada potrebnije no ikad.

Pet najmoćnijih žena na svijetu

MacKenzie Scott

Filantropkinja, autorica i bivša supruga Jeffa Bezosa koja je u brakorazvodnoj parnici dobila 25 posto udjela u Amazonu. U svibnju 2019., nedugo nakon što je javnost saznala za razvod, Scott je potpisala Giving Pledge i obećala da će donirati minimalno polovicu svog bogatstva. Prošle godine donirala je 5,8 milijardi dolara 500 neprofitnih organizacija, a u lipnju ove godine još 2,74 milijarde dala je 286 organizacija. Novac daje bez ikakvih uvjeta, odnosno ne bira na što će se on potrošiti, autonomiju u potpunosti daje neprofitnim udrugama. Inače, Scott je napisala dva romana te radila kao asistentica uglednoj književnici Toni Morisson tijekom studija na Princetonu.

Kamala Harris

U siječnju ove godine Harris je postala prva žena, prva Afroamerikanka i prva žena azijskog porijekla (otac joj je s Jamajke, a majka Indijka) na poziciji potpredsjednice SAD-a. Harris je rođena u Kaliforniji, a roditelji su joj bili imigranti. Kao senatorica je stekla nacionalno priznanje među demokratima zbog oštrih ispitivanja dužnosnika Trumpove administracije, dok je kao glavna državna tužiteljica u Kaliforniji podržavala progresivne politike. Mnogi predviđaju da bi ona 2024. mogla biti Bidenova nasljednica.

Christine Lagarde

U studenom 2019. Lagarde je postala prva žena na čelnom mjestu Europske središnje banke te se brzo nakon imenovanja morala suočiti s jednim od najvećih zdravstvenih, ali i financijskih izazova u povijesti – pandemijom. Lagarde je zadužena za osiguravanje monetarne stabilnosti u Euro zoni pogođenoj COVID-om 19. Prije ovog imenovanja bila je i prva žena na čelu Međunarodnog monetarnog fonda.

Mary Barra

Barra je posljednjih sedam godina izvršna direktorica giganta GM-a te prva žena koja vodi jednu od tri najsnažnije automobilske kompanije u SAD-u. Investirala je milijarde u razvoj električnih vozila, samovozećih automobila i ride-sharing usluge Maven. Ova je menadžerica poznata po tome što se bori za jednakost žena na tržištu rada. Zbog njenog djelovanja GM je jedna od dvije globalne kompanije kod kojih nema razlike između muških i ženskih plaća (gender pay gap).

Melinda French Gates

Filantropkinja i suvlasnica Bill and Melinda Gates Foundationa. Poput Scott, i Gates je postala milijarderka nakon što je u brakorazvodnoj parnici dobila 2,4 milijarde vrijedne dionice u vlasništvu bivšeg supruga, Bill Gatesa. U sklopu rada u fondaciji, Gates se najviše posvetila radu sa ženama i djevojčicama te se snažno bori za ostvarenje njihovih prava. Njena misija je zatvoriti 'gender pay gap' ženskih poduzetnica i to kroz svoju investicijsku kompaniju Pivotal Ventures.