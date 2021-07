Matinata nositeljica pet prestižnih medalja

Matinata, hrvatski brend organske kozmetike, ponosni je nositelj čak pet prestižnih medalja koje dodjeljuje europski Free From Skincare Awards već deset godina zaredom.

Nagrada Free From Skincare, svojevrsni Oscar za prirodnu kozmetiku, dodjeljuje se brendovima kao poticaj i priznanje proizvođačima proizvoda za njegu koji ne sadrže štetne alergene, konzervanse, aditive i mirise povezane s osjetljivošću kože te svojim poslovanjem ne stvaraju etičke, okolišne i zdravstvene probleme. Ovom nagradom ciljano se želi dati odgovor potrošačima koji žele (ili bi možda trebali) izbjeći proizvode koji na bilo koji način štete koži i okolišu.

U svega osam mjeseci poslovanja na prestižnoj dodjeli nagrada Matinata je osvojila po medalju u svakoj nominiranoj kategoriji. Zlatna medalja dodijeljena je re.water serumu u kategoriji Free From Achievement Award za iznimna postignuća proizvoda koji su hipoalergeni tj. sadrže malo ili uopće ne sadrže tvari koje uzrokuju alergije te sadrže malo konzervansa ili uopće ne sadrže konzervans. U kategoriji Best Free From Skincare Brand Award brend Matinata ovjekovječen je srebrenom medaljom.

Ocjenjivalo se, između ostaloga, brand ethos, kvalitete Free From, komunikacijska aktivnost na online kanalima te eco i green svojstvo brenda, podupiranje atributa održivosti u poslovanju i dr. Još su dvije srebrene medalje dodijeljene brendu Matinata i to re.water serumu u kategoriji najboljeg proizvoda za njegu tijela te re.glow serumu kao najboljem uljnom proizvodu. re.fresh deodorant osvojio je brončanu medalju.

Ovime je Matinta postigla i dodatno priznanje za svoj rad. Ostvarila je i ono nemoguće, a to je da je u samom startu prisutnosti na svjetskom tržištu prirodne kozmetike službeno priznata kao visoko kvalitetan i odgovoran brand što je stavlja uz bok najvećim svjetskim kozmetičkim kućama koje posluju dulji niz godina.

- Nagrade Free From Skincare poticaj su i dodatna potvrda da su proizvodi Matinata postigli zacrtani cilj, a to je omogućiti njegu lica s visoko aktivnim organskim sastojcima koji su nježni prema koži, Majci prirodi i podržavaju vrijednosti održivosti - istaknula je Ivanka Ćosić-Prižmić, osnivačica Matinate i akreditirani formulator organske kozmetike, certificirana u londonskoj školi Formula Botanica.

Inače, Matinata je dvostruko certificirani brend (Ecogea Organic i CosmEthically Active) koji ima znanstveno dokazano kozmetičko djelovanje, a koristi sastojke isključivo biljnog porijekla zbog čega je i vegan friendly. Nagrade su objavljene 7. srpnja, a prethodio im je višemjesečni rigorozan postupak ispitivanja i ocjenjivanja.

---