Mindcraft - Brendovi opremaju potrošače alatima za navigiranje kroz neizvjesnu budućnost

Tek što se u javnom diskursu otvorenije počelo govoriti o mentalnim problemima, stigao je COVID-19, koji je ugrozio tjelesno, ali i psihičko zdravlje ljudi. Stope depresije utrostručile su se, a trećina globalnih zaposlenika pati od neke vrste burnouta. Pitanje mentalnog zdravlja postaje prioritet, a to će, tvrdi u svom posljednjem izvješću ekipa s Trendwatching.com-a, utjecati na ponudu i komunikaciju brendova. Ili barem onih koji drže do svojih potrošača.

Takvi im, naime, nude alate koji pomažu u suočavanju s svakodnevnim izazovima i izgradnji otpornosti prema nepoželjnim, ali neizbježnim promjenama. Trendwatcheri taj tren u suživotu potrošača i brendova nazivaju mindcraftom te napominju da, kad govore o uslugama u vezi s mentalnim zdravljem, ne misle na psihoterapeutske kauče već čitav niz novih biznisa, digitalnih aplikacija i inovacija. Ono što taj trend čini posebno poželjnim jest što su te usluge, odnosno alati dostupni svima, jer su prilično jeftini (ponekad i besplatni) te što se njima cilja posebno na mlađu populaciju, koja je, zbog snažnog rasta stope mentalnih problema, u pandemiji izvukla najdeblji kraj.

Uzorni primjeri

U svom izvješću o novim trendovima trendwatcheri su iznijeli i niz primjera kako bi inspirirali kompanije na brigu o potrošačima i njihovom zdravlju. Tako je, primjerice, kompanija Lego u povodu Safer Internet Daya kreirala kviz koji pomaže klincima da pobijede online zlikovce. U videoserijalu djeci su predstavljeni različiti primjeri zlostavljanja u virtualnom svijetu (cyberbullyinga), a potom ih se pitalo kako bi oni riješili neke neugodne situacije. Djeca koja su se suočila s nasilnicima pohvaljena su zbog svoje empatije, a ona koja su se odlučila priključiti ruganju i podsmjehivanju poučena su da to ne čine i izaberu bolji put.

Coa, američki gym za mentalno zdravlje, pozvao je klijente da se uključe u takozvane emocionalne fitness treninge koje vode psihoterapeuti. Treninge mogu pohađati u grupi (serija od osam lekcija uči ih 'bildanju' otpornosti) ili dogovoriti jedan na jedan trening (sesiju) s psihoterapeutom.

Prema Coi, mentalno se zdravlje trenira kao i tjelesno – valja biti uporan, posvećen i pratiti zadani režim vježbi. Autorica Britt Wray je pak kreirala brend GenDread posvećen mentalnom zdravlju, ali u nešto specifičnijem kontekstu, onom klimatskih promjena. Registriranim korisnicima šalje newsletter s informacijama o zdravlju planeta, ali i vještinama savladavanja tjeskobe prouzrokovane strahom za planet i zdravlje čitavog čovječanstva. Za tu je prigodu intervjuirala više od stotinu stručnjaka iz područja te uskoro planira sva ta znanja ukoričiti.

Trendwatcheri u izvješću navode i TikTok, koji je u travnju ove godine lansirao wellness hub namijenjen korisnicima koji žele poboljšati svoje mentalno i tjelesno stanje. Hub je podijeljen u četiri kategorije – hrana, fitness, savjeti i mindfulness, koje sadržajem pune TikTok influenceri i stručnjaci iz pojedinog područja.

Mlađima je namijenjena i aplikacija It'sOK, osmišljena u Južnoofričkoj Republici, koja prati emocionalno stanje učenika i potiče ih da otvoreno progovaraju o svojim osjećajima. Budući da čitavo vrijeme prikuplja podatke o njihovu stanju, pomaže stručnjacima (psiholozima, profesorima) da na vrijeme detektiraju određene negativne trendove i pomognu učenicima da se nose s teškoćama. Osim toga, aplikacija nudi i pregršt savjeta i vježbi koji mladim korisnicima mogu pomoći u suočavanju s neželjenim i emocionalno teškim stanjima.

Aplikacija Exhale kreirana je neposredna nakon ubojstva Georgea Floyda i namijenjena je, prije svega, pripadnicima manjina (Afroamerikancima, Indijancima, Latino). Osim vježbi disanja, na aplikaciji se mogu pronaći vizualizacije i meditacije koje pomažu u otklanjanju tjeskobe i stresa.

Briga o zaposlenicima

Najveći izazov kompanija koje žele učiniti nešto za dobrobit potrošača jest što su mentalna i emocionalna stanja intimna stvar. Drugim riječima, teško je očekivati da će se pojedinci povjeravati i govoriti o svom stanju na isti način na koji pričaju o svojim potrebama za nekim proizvodom ili uslugom. Brendovi zato trebaju pronaći saveznike ili posrednike koji će okupiti potrošače koje muče isti izazovi i osigurati im prostor (privatan) da iscijele svoje rane i podijele svoja iskustva. Aplikacije, digitalne platforme, newsletteri ili specijalni programi samo su neki od načina na koje brendovi mogu okupiti korisnike i ponuditi im pomoć.

Trendwatcheri nastavljaju da bi se svaki brend trebao zapitati kakvi se zdravstveni izazovi mogu povezati s industrijom u kojoj posluju (to nužno ne mora biti wellness) te koje alate mogu ponuditi potrošačima da ih uspješno savladaju? Recimo, Washington State Department of Financial Institution (naizgled organizacija koja nema mnogo veze s mentalnim zdravljem) lansirala je seriju webinara i radionica koji pomažu u poboljšanju financijske otpornosti tijekom ovih izazovnih vremena.

Potraga za partnerima

Također, brendovi bi mogli potražiti i potencijalne partnere. Dobar primjer za potonje je partnerstvo Whole Foodsa i Headspacea, koji su se usredotočili na industriju hrane, odnosno hranu koja podiže raspoloženje. Nike je za kampanju 'Never Too Far Down' angažirao poznate poput Serene Williams i Tigera Woodsa, koji s javnošću dijele svoja iskustva, pričaju o tome kako su se uspjeli dignuti iz pepela i suočiti s vlastitim neuspjesima i demonima.

U svom izvještaju o trendu 'Mindcraft' trendwatcheri savjetuju kompanije da se, osim o mentalnom zdravlju ciljne publike, brinu i o onom svojih zaposlenika, pa tako, primjerice, testiraju njihovu emocionalnu otpornost interaktivnim kvizom koji je osmislila organizacija Bank Workers Charity, istraže na koji je način pandemija utjecala na stanje duha populacije, pretplate se na neki od programa/newslettera psiholoških organizacija ili daruju zaposlenicima jednu od aplikacija koje im mogu pomoći s vježbama, meditacijama ili savjetima. U svakom slučaju, mindcraft je trend koji bi trebala usvojiti svaka kompanija bez obzira na sektor – zdravi zaposlenici i potrošači ključan su preduvjet zdravog biznisa.