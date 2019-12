Muževno prstenje za muškarce koji još nisu našli svoj prsten

Vele da današnji muškarci sve više teže nošenju prstenja, baš kao što na ženama možemo vidjeti mnogo prstenja na jednoj ruci ili čak obje. Barem se tako može pročitati na nekim svjetskim portalima, no mi staromodni nismo baš sigurni u tu tvrdnju. Ipak, moramo prihvatiti da se svijet mijenja, dakle mijenjaju se i muškarci.

Vidi se

U internetskim trgovinama poput Farfetcha može se zaista vidjeti mnogo raznovrsnoga muškog prstenja čije su cijene od pedeset pa do više od tisuću eura. Primjerice, Ugo Cacciatori stoji tisuću eura, Tobias Wistisen možete dobiti za 1138 eura (cijena s 15-postotnim popustom), a želite li Parts of Four, iz novčanika ćete izvaditi 4580 eura i to vam neće biti dovoljno, nego ćete iz dubine džepa, pod uvjetom da nije probušen, izvući još sedam eura. Izgleda lijepo, nema što: pomalo neobičan, debeo, fakat bismo ga primijetili i mi koji inače ništa ne primjećujemo, čak ni kad žene promijene frizuru ili nalakiraju nokte. I drugi izgledaju neobično: Tobias Wistisen veliki je prsten sastavljen od kristala, stakla i srebra, a Ugo Cacciatori od mjehurića srebrnog tona i oniksa.



Izdvojit ćemo još dva: jedan je od srebra s mjesečevim kamenom i dijamantnim kamenom ‘ukrašenim prstenom Tobiasa Wistisena’. Tako piše, iako bismo mi neuki rekli da je prsten ukrašen dijamantnim kamenom. E, to će zainteresiranog kupca stajati 1480 eura (i još ona dva eura iz dubine džepa). Drugi je Holzpuppe, zapravo srebrni komplet sastavljen od tri prstena. Taj će vas stajati 1510 eura. Zapravo, prava je cijena 1508 eura, ali kad već dajete toliki novac, isplativije je zlataru ostaviti dva eura nego da ​prebirete po džepu i osramotite se nakon što izbrojite sedam eura.

Više značenja

Predstavnik staromodnije muške populacije nosit će samo jedan prsten, vjenčani, iako i među takvima ima iznimaka, poput onih koji su i prije vjenčanja nosili prsten pa su ga poslije samo ostavili. No dio današnjih muškaraca, kažu oni koji prate modne trendove, ipak će odabrati prsten koji je funkcionalan ili ima drugo značenje, primjerice kulturno, religijsko, ili jednostavno zato što je to njihov stil, baš kao što netko ima kolekciju satova.



Jedna žena konzervativnijeg svjetonazora ne smatra da muškarci trebaju nositi prstenje kao nakit, u redu joj je nošenje jedino vjenčanog prstena – izuzev Maksima Mrvice koji je, prema njezinu mišljenju, iznimka koja potvrđuje pravilo. Više im pristaje, kaže, nošenje narukvica… Druga se, iako liberalnija, slaže s njom, ali dodaje da hipsterima, metalcima te pripadnicima još nekih supkultura to dobro stoji. Treća ispitanica s izrazom gađenja kaže: ‘Pa baš i ne, nije to za muškarce’, no sugovornica joj se suprotstavlja riječima da je njoj baš lijepo vidjeti muškarca okićenog prstenjem.



– Slažem se, ali treba uzeti u obzir da svakom muškarcu ne stoji prstenje. To ovisi o njegovu stilu odijevanja, njegovu životnom stavu i ponašanju. Ima muškaraca kojima zasigurno stoji prstenje, ali to ne vrijedi za sve – reče u dahu peta žena.

Skidanje i ostalo

Postariji muškarac upitan o tome veli da ne bi imao ništa protiv kad bi našao prsten koji mu se sviđa, ali da u svome dugom životu još nije naletio na takav. Drugi kaže da nikad ne bi nosio prsten kao nakit, ali da ne misli da su takvi muškarci zastranili. Tako misli i treći muškarac, a četvrti kaže da je na ruci nosio prstenje i narukvice, ali da je pod pritiskom ženskog roda sve to ​skinuo jer ga je uvjerio, tako tvrdi, da s tim drangulijama od žena nikad neće dobiti što želi. Njegovo iskustvo, zaklinje se, takvo je da mu je sa ženama krenulo nakon što je skinuo prstenje i ostali nakit.



Kao što vidimo, javnost je u vezi s tim pitanjem podijeljena i ako bismo analizirali odgovore žena i muškaraca koje smo anketirali o tome, zaključili bismo da stajalište o tome trebaju li muškarci nositi prstenje kao nakit ne ovisi o svjetonazoru, nego o osobnim afinitetima. Nema sumnje da je to još jedna potvrda duboke podijeljenosti u našem društvu, o čemu će svoju riječ morati dati sociolozi, psiholozi, povjesničari, antropolozi i ostali stručnjaci.

Upute za odabir

Ipak, odlučite li kupiti prstenje kako biste barem u svojim očima izgledali lijepo, na portalu Realmenrealstyle.com predlažu četiri koraka koje biste trebali napraviti da biste izabrali prsten(je) za sebe. Prvi je da sami sa sobom raščistite koji je vaš stil. Svejedno tražite li veliki, raskošni mačo-prsten ili drukčiji, morate shvatiti da ga nikad nećete uskladiti sa svom svojom odjećom, osim ako imate ekscentrični stil odijevanja.



Treba odabrati prsten koji je usklađen s većinom odjevnih predmeta, inače će on postati skupo ulaganje koja će vam ležati u ladici većinu godine. Drugi je korak, osim mjerenja prsta na koji ga želite staviti, određivanje debljine prstena. Širi se općenito smatraju muževnijima, ali trebate paziti da ne ispadnete snob jer takvi katkad izgledaju kao da se pokušavate pokazati, a to vam ne stoji. Kad ste to riješili, slijedi treći korak u kojem birate materijal.



Preporučuje se da to bude jedan metal. Primjerice, zlato je tijekom povijesti uvijek bilo najprivlačnije. Srebro je također lijepo i slovi kao jeftinija alternativa zlatu iako srebrni nakit zapravo može biti skuplji, što ovisi o kvaliteti srebra i zlata. Kad smo već kod srebra i zlata, razgovarali smo sa sugovornikom muslimanom koji je napomenuo da je muslimanima zabranjeno nositi zlatni prsten (ne i muslimankama), pa bio on i vjenčani.



Kad je Božji poslanik Muhamed to naložio, ni sâm nije znao zbog čega je to tako, samo je poput PR stručnjaka prenosio Božje misli, no suvremena su istraživanja potvrdila da zlato utječe na potenciju muškaraca. Muslimanima se preporučuje nositi srebrni prsten, a i u vezi s tim su istraživanja, tvrdi Liderov sugovornik, potvrdila da srebro pozitivno utječe na mušku potenciju.

Etično s materijalima

Bilo kako bilo, ako vam nije stalo do seksa, pa vas nije briga za potenciju, možete kupiti prsten od platine koji izdaleka izgleda kao da je od srebra, ali izbliza je nježnije boje te se može polirati do visokog sjaja. Prsten od nehrđajućeg čelika također može biti lijep, kao i od titana, čiji naziv povezujemo s fizičkom snagom. Srebrne je boje, ali lako se može obojiti, zato se često prodaje u crnim, zlatnim i bakrenim tonovima.



Na Realmenrealstyle.comu napominju da se u odabiru držite etičkih načela i preporučuju da trgovca upitate za tvrtku i zemlju podrijetla dragulja kako ne biste trošili novac na, primjerice, financiranje ratova u Africi. I kad ste sve to prošli i odlučili kupiti prsten(nje), slijedi završni, četvrti korak – kupnja.



Svako vrijeme nosi svoje, ali prstenje na muškarcima nije novost. Nosili su ga oduvijek rokeri, pankeri, pripadnici raznih skupina, no kod njih imaju prije svega (sup)kulturnu funkciju. Danas ga, kažu, muškarci sve češće nose radi uljepšavanja. Dakle, tko želi izgledati još ljepše, možda bi mogao pokušati s prstenjem.