Na ljetnoj pozornici Tuškanac počinje DK Home

Danas, s početkom u 18 sati, po prvi se puta na ljetnoj pozornici Tuškanac održava DK Home presented by A1, originalni događaj u izvedbi organizatora Dana komunikacija. Na tom događaju koji će se održati 14. i 15. lipnja, sudionici će imati priliku poslušati panele s kreatorima trendova, vodećim domaćim poduzetnicima, kreativcima i komunikatorima te sudjelovati na dodjelama nagrada za najbolje u marketinškoj industriji. Kako je u priopćenju izjavila Dunja Ivana Ballon, direktorica Dana komunikacija i izvršna direktorica Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e) koja stoji iza organizacije, iako i dalje vrijedi pravilo da je grljenje i ljubljenje zabranjeno, sve je spremno za sigurno punjenje kreativnih baterija u zelenilu Tuškanca. Uz rekordan broj prijava na natjecanja, najiščekivaniji dio večeri bit će dodjele prestižnih nagrada najboljim brendovima i agencijama u zemlji, dok će cijelu priču zaokružiti paneli s odabranim domaćim stručnjacima, opuštena atmosfera i druženje na predivnoj lokaciji u prirodi.

Prvi dan

- Toliko smo svi jedva dočekali da se kao struka podržimo (i podružimo) da su rezervacije za event nestale u manje od dva tjedna nakon objave, a lista čekanja odonda nije prestala rasti - dodala je Ballon. Prvi dan druženja u 18 sati otvaraju Storybook Warm Up i glazba DJ Ree uz A1 Xplore Music by Deezer, a gosti događanja imat će priliku sudjelovati u diskusiji Beyond Personal uz paneliste Moniku Majstorović (direktorica marketinga za privatne korisnike, A1 Hrvatska), Zorana Šprajca (omiljeno televizijsko lice te jedan od najpopularnijih domaćih voditelja i urednik RTL Direkta), Tomislava Pancirova (savjetnik za digitalne komunikacije i digitalni nomad) i Dimitrija Trbovića (izvršni direktor platforme neostar.com – prve digitalne platforme u Europi koja izravno povezuje prodavatelja i kupca vozila) te moderatoricu Kristinu Laco (članica Uprave HURA-e i direktorica u Komunikacijskom uredu Colić, Laco i partneri), a diskutirat će se o tome zašto se tvrtke moraju prilagoditi promijenjenim navikama korisnika.

Na panelu Uniquely Human o budućnosti radnog mjesta po mjeri čovjeka razgovarat ćemo s Anitom Leticom (predsjednica Uprave, Philip Morris Zagreb), Anđelom Buljan Šiber (uspješna komunikatorica, marketinška stručnjakinja, poduzetnica; predsjednica Uprave HURA-e, predstavnica HURA-ine inicijative Equality & Diversity i osnivačica Izonea), Aljošom Bagolom (autor bestselera Kako pregorjeti i uzeti život u svoje ruke i kreativni direktor desetljeća u Sloveniji) i Janom de Jongom (nizozemski poduzetnik sa splitskom adresom, Webpower Adria) uz moderatora Igora Mikloušića (doktor psihologije koji koristi moderne psihološke spoznaje radi boljeg navigiranja suvremenom digitalnom džunglom). Prvi će dan događanja zaokružiti najuzbudljiviji i najneizvjesniji dio – svečane dodjele nagrada MIXX s rekordnim brojem prijava za najbolje digitalne projekte te Effie Hrvatska za najefikasnije projekte, koje je odabralo 30 uglednih članova žirija.

Drugi dan

Drugi dan posjetitelje u 18 sati očekuje piće dobrodošlice uz Naked Grouse, a potom slijede nove dinamične diskusije. Debatu o tradiciji ili inovaciji otvorit će Zvonimir Seki (direktor marketinga Francka odgovoran i za razvoj strategije inovacija), Ivan Šarić (televizijski voditelj, stand-up komičar i marketinški kreativac), Nikolina Zečić (direktorica Upravljanja iskustvom klijenata, marketinga, identiteta i komuniciranja u Zagrebačkoj banci), Natko Beck (kako za sebe kaže, lajavi liječnik i komunikator) uz moderatora Vedrana Sorića (stručnjak za prodaju i prodajnu komunikaciju).

Kreativna Europa važna je kreativcima u zemlji pa će o budućnosti EU-a i putu oporavka uz voditeljsku palicu najbritkije voditeljice Prisavlja Danijele Trbović govoriti Karlo Ressler (zastupnik u Europskom parlamentu) i Violeta Simeonova Staničić (voditeljica Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj). Najiščekivaniji dio večeri odvit će se u svečanom tonu u amfiteatru Tuškanca dodjelom statue dobitnicama Young Lions Hrvatska te proglašenjem najkreativnijih domaćih projekata na nacionalnom natjecanju IdejaX, odabranih među rekordne 163 prijave, za čiji su odabir zaslužna 22 člana žirija, uz gromoglasni pljesak u romantičnom prirodnom ambijentu u samom centru Zagreba.

Cijelu priču svojim vođenjem dodatno će obogatiti neizostavne, šarmantne i uvijek originalne – Antonija Mandić i Ida Prester, a obje večeri druženje će započeti uz osvježavajuća pića dobrodošlice.

A1 Hrvatska generalni je partner vrhunskog ugođaja DK Homea, uz koji događanje podržavaju i dosad potvrđeni partneri Franck, Zagrebačka banka, Konzum, Volkswagen ID.4, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group, Europski parlament u Hrvatskoj, WAI Moment, Studio Moderna, Podravka, King, KONČAR, PIK Vrbovec, Shutterstock, Naked Grouse, Cerovski Print Boutique, Go2Digital, Presscut i drugi.