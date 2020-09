Na poslovni ručak u Noel

Noel, jedini zagrebački restoran s prestižnom Michelinovom zvjezdicom, odsada u ponudi ima posebne menije namijenjene zagrebačkoj poslovnoj publici. Poslovni ručak koji se služi kroz dan uključuje dva autorska menija s tri slijeda, ali i a la carte meni u kojem se, između ostaloga, nalaze svjetski bistro klasici koje Noel kuha subotom.

Tako Noel postaje i idealno mjesto poslovnog sastanka za sve one koji nemaju puno vremena, ali ipak žele uživati u vrhunskoj kuhinji i čaši finog vina. U Noelu nude i valet parking pa ne trebate brinuti hoćete li pronaći slobodno parkirno mjesto u blizini, Noel će to rado učiniti za vas. Usluga je to koju će poslovni svijet itekako znati cijeniti.

Noel, koji ovih dana slavi četiri godine postojanja, smjestio se u jednom od najljepših kvartova zagrebačkog centra koji vrvi životom i umjetničkim duhom. Zagrebački će design district ove jeseni dati dodatnu atmosferu poslovnim sastancima i učiniti stalnim gostima sve koji Noel sada posjete prvi puta.

Opuštenost subotnjeg dana

Nakon užurbanog poslovnog tjedna, novost je što u Noelu odnedavno subotom možete uživati u čarima svjetske bistro klasike. Najbolji je to izbor za subotnji ručak u gradu, nakon placa i kave, što je u Zagrebu običaj već dugi niz godina. Kako bi restoran približili i nekim novim gostima, ekipa Noela, na čelu sa sommelierom Ivanom Jugom, chefom Brunom Vokalom i barmenom Karlom Ferenčakom, nudi vrhunski servis restorana ovjenčanog Michelinovom zvjezdicom uz prepoznatljive svjetske bistro okuse, fina vina na čaše i poznate koktele.

Subotom se u Noelu uživa u delicijama poput tatarskog bifteka, kamenica, štrukli, foie grasa, juhe od škampa, slasnih komada mesa i finih ribljih filea, hladnog pjenušca, Negronija, finih francuskih vina koja se služe na čaše i neizostavnom čavrljanju s prijateljima.

Zagreb je definitivno postao bogatiji za mjesto divne atmosfere i vrhunske hrane svaki dan i u svakoj prilici. A na pitanje kamo ove jeseni na ručak radnim danom ili subotom, odgovor je uvijek - u Noel!

Rezervacije se primaju na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili putem telefona.

Poslovni ručak radnim danom

Menu 1

Krumpir juha s vrganjima

Pileća prsa, cvjetača, Comté sir

Čokoladni souffle

Menu 2