Najbolji izumi poznatih brendova u 2021. godini

Kao i svake godine, američki časopis Time sastavlja popis najboljih izuma koji svijet čine boljim, pametnijim, pa i zabavnijim mjestom. Na temelju kriterija originalnosti, kreativnosti, učinkovitosti, ambicioznosti i utjecaja, Times donosi 100 revolucionarnih izuma u 2021. godini, a mi smo izabrali deset izuma poznatih brendova koji bi u budućnosti mogli promijeniti načine na koji radimo, mislimo i živimo.

Elektronika: Samsung Galaxy Z Flip 3

Dok se neki zgražaju, drugi su jedva dočekali izum preklopnih pametnih telefona. Prvi ih je ove godine predstavio Samsung, a njihov model Galaxy Z Flip 3 našao se na Timeovom popisu najboljih elektroničkihi izuma ove godine.

Aplikacije i softver: Tražilica Neeva

Pretraživanje bez oglasa sada je moguće uz novu tražilicu Neevu, svojevrsnu alternativu Googlea, no uz pretplatu. Zanimljivo je da su njezini suosnivači Sridhar Ramaswamy and Vivek Raghunathan bivši zaposlenici Googlea, a još zanimljivije da trećinu zaposlenika također čine bivši zaposlenici Googlea.

Proširena i virtualna stvarnost: Google Maps Live View

Kako bi pojednostavio snalaženje i navigaciju u prostoru Zračne luke Zürich u Švicarskoj, Google je ove godine aktivirao novu značajku Live View u aplikaciji Google Maps. Zračna luka u Zürichu navodno je prva na svijetu koja je opremljena Google Maps Live Viewom, koji putnicima uz pomoć proširene stvarnosti pruža upute do terminala koji im treba.

Pristupačnost: Nike GO FlyEase tenisice

Nike je proizveo tenisice koje se mogu obuti samostalno, bez ruku. Osim što su jednostavne za obuti, tenisice FlyEase mogle bi olakšati živote mnogima koji to do sada nisu mogli bez pomoći drugih. Cijena im se kreće od 120 do 200 dolara.

Igračke: Reciklirane Lego kocke

Trendu održivosti okreću se svi, pa i Lego sa svojim recikliranim kockicama. Nakon 72 godine i milijardi proizvedenih plastičnih kockica, Lego je 2021. godine konačno predstavio održiviju alternativu recikliranih kockica koje je razvijao još od 2015. godine.

Putovanja: Raketa New Shepard

Betežinsko stanje nas čeka, poručuju iz Timea predviđajući nove načine putovanja – one u svemir. Iako se tijekom pandemije nije moglo putovati ni Zemljom, inovatora Jeffa Bezosa to nije spriječilo da njegova kompanije Blue Origin razvije ideju, pa i raketu New Shepard kojom je ljetos i sam Bezos odletio ‘na rub svemira’.

Ljepota: L’Oreal tuš koji štedi vodu

Razvijen u partnerstvu s ekološkom inovacijskom tvrtkom Gjosa, L’Oréal Water Saver jedinstveni je tuš koji može smanjiti potrošnju vode za čak 65 posto. Iz L’Oréala ističu da se opremanjem 100.000 frizerskih salona njihovim izumom za održivije pranje kose može uštedjeti do 6,8 milijardi litara vode.

Medicina: Cjepivo za Covid-19 i malariju

Uz razvijeno cjepivo protiv koronavirusa svih brendova, mjesto na listi najboljih izuma ove je godine zaslužilo i cjepivo protiv malarije, kao i kućni antigenski testovi na COVID-19. Times je cjepivo protiv koronavirusa nazvao ‘nadom u boci’.