Najdar za one koji vjerojatno imaju sve, a možda nemaju ništa

Nekada davno, prije pandemije, dok su ljudi živjeli bez maski i socijalne distance, čak i prije prošle, teške i naporne recesije, dok je Hrvatska nekoliko godina uzastopno rasla, moj je prijašnji poslodavac za Božić poslovnim partnerima darivao – sedam dana skijanja. Zvuči nevjerojatno, ali bila je to godina u kojoj su domjenci bili raskošni, zakupili bi se klubovi, pilo se, jelo i pjevalo s najpopularnijim hrvatskim zvijezdama, pa su i darovi morali biti luksuzni, posebni, i morali su davati do znanja da je samo nebo granica. Svi mi predstavnici medija koji smo te godine pratili Ministarstvo obrazovanja od tadašnjeg smo ministra dobili ni manje ni više nego Lacostinu torbu.

Dandanas je to najbolja torba koju imam i koja izgleda jednako kao i prvog dana. Te je iste godine tadašnji premijer, kojeg se danas najčešće spominje na stranicama crne kronike, na domjencima novinarkama, novinarima i urednicima medija dijelio najskuplje kožnate rukavice kakve su se tada mogle kupiti u Zagrebu, uz gozbu kakve se ne bi posramio ni kakav član kraljevske obitelji. I onda se sve promijenilo. Već sljedeće godine, s prvim naznakama krize u našoj ekonomiji, domjenci su postali vrlo skromni, a darovi još skromniji, ali svi znamo da je bilo bitno preživjeti, pa se brojila i svaka gesta i čestitka.

Iz žurnala

No ta je recesija prošla, ali danas smo pametniji pa znamo da je vrlo teško išta darovati ljudima koji, budimo iskreni, imaju sve, ali s nama vrhunski surađuju i podupiru nas, zato je red da ih na to podsjetimo. Čak i u koronakrizi (ali o tome na samom kraju...).

Ako svoje partnere želite, usprkos svemu ili baš zbog svega, obasuti luksuzom i nije vam žao odriješiti kesu, dobra je vijest da američka trgovina Neiman Marcus, specijalizirana za luksuzne i vrhunske darove, ima svoju internetsku trgovinu i da dostavlja u – pazi sad! – Hrvatsku. Pa tako, ako svoje zaposlenike koji vrijedno, naporno i teško rade od kuće želite darivati i tako im zahvaliti na lojalnosti i silnom trudu, možete odabrati jedan od poklona iz kategorije ‘Rad od kuće’. Neki od komada u toj kategoriji su kardigan ​Brunella Cucinellija ​od 3500 kuna ili bluza Caroline Herrere ​cvjetog uzorka s ‘pufastim’ rukavima za 1200 kuna. Ako pak tražite nešto raskošnije i pamtljivije, nešto što će, jamačno, dati određeni ‘statement’, u ponudi Neimana Marcusa ​ove je godine limitirana ponuda ženskih torbica Christiana Louboutina, od kojih je jedna od najljepših blještava kristalna torbica Marie Jane (Marie Jane Crystal-beaded Suede Bucket Bag) po cijeni od čak 34.500 kune.

Ako je pak muški partner taj kojeg želite zadiviti i ponizno mu se zahvaliti za suradnju, možda je za njega idealan izbor sat Toma Forda s isprepletenim kožnatim remenom iz kolekcije Timepieces koji stoji oko 75.000 kuna. Ako se ne želite baš razbacivati novcem, već ciljate na luksuzniji, a simpatičan znak pažnje, možda je idealan dar za partnera manžeta s Mickeyjem Mouseom koji podsjeća na original iz 1928., a stoji 500 kuna, ili pak ‘DIY’ set za izradu narukvica s perlicama u svim bojama i nekoliko zanimljivih privjesaka, koji također stoji 500 kuna. Bez PDV-a i dostave.

Iz domaćih radionica

Darovi koji govore da vam je stalo do suradnika, a koji ‘govore’ hrvatski, mogu biti mnogo više i kreativnije od boce vina. Primjerice, mirisne svijeće. One su pristupačne, lako dostupne i svatko ih može staviti u svoj interijer kako bi ga malo osvježio novim mirisima. A osim zamamnih mirisa stvaraju i romantičnu atmosferu dok tinjaju na policama ili stolićima za kavu. Ovisno o godišnjem dobu s mirisnim se svijećama sada može, dok se fizički ne može putovati, barem u mašti otputovati na zamišljena putovanja, može se u dom unijeti mirise proljeća i cvjetnih polja, podsjetiti se na morski zrak i plažu, jesensko lišće ili pak prizvati zimske dane premda temperatura rijetko pada ispod 15 stupnjeva. Ako se odlučite za domaće svijeće, među najzanimljivijima su Nerina Candles koje nastaju u maloj mirisnoj radionici Nerine Fornažar Kežman.

Ako igrate na sigurno, čokolada je pravi izbor. Svi je vole, pa možete biti sigurni da ćete razveseliti osobu kojoj je darujete. Osim toga, čokolada se lako dijeli, pa se tako dobro raspoloženje može lako proširiti na cijeli tim vaših suradnika ili zaposlenika. Još ako i personalizirate pakiranje, vaša tvrtka ostat će zauvijek povezana uz dobar osjećaj uživanja u vrhunskim čokoladama. Čokolade Taman, koje proizvodi hrvatska manufaktura Malo&Slatko, međunarodno su nagrađivane čokolade koje se kvalitetom ističu na našem tržištu. U njihovoj ponudi naći ćete širok izbor različitih čokoladnih proizvoda, od čokolada, pralina do čokoladnih napitaka, kreativnih kombinacija okusa koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Uz besprijekorne okuse čokolade Taman dolaze u vrhunski dizajniranim pakiranjima koja je moguće prilagoditi vašem brendu i tako dobiti jedinstven, savršen dar koji će zamijetiti i zapamtiti svi kojima ćete ga darovati.

Mirisni paketi

Cvijeće je jedan od najpopularnijih znakova pažnje koje možemo darovati i koji će uvijek izmamiti osmijeh na lice onoga tko ga prima. U živahnim bojama i popraćen divnim mirisom, savršen je poklon za svaku posebnu priliku, pa čak i kad moramo držati distancu, jer možemo ga online naručiti u cvjećarnici Blooming.hr. Dostupna svaki dan i u svako doba dana, nudi usluge dostava cvijeća na 101 način. Samo trebate odabrati jedan od svježih cvjetnih aranžmana ili buketa na njezinoj internetskoj stranici i upisati adresu na koju će ga dostaviti te odabrati vrijeme kada želite da mirisni dar bude dostavljen. Oduševljenja i iznenađenja osobe koja će ga primiti zasigurno neće nedostajati, osobito sada kada takve znakove pažnje najmanje očekujemo. Među najpopularnijim je darovima​ FlowerBox.

Poznato je da su se zlatnici i srebrnjaci nekada darovali za razne važne i životne prigode, a danas ih možete personalizirati i pokloniti svojim partnerima te k tome podržati hrvatske poduzetnike. Iza te ideje stoji domaći brend Croin. Džin--tonik već je godinama jedno od najomiljenijih pića u Hrvatskoj, pa nećete pogriješiti ako svojim partnerima, suradnicima ili zaposlenicima darujete poklon-kutiju u kojoj se nalazi to piće i poneki začin. Ako vam se ne da gubiti vrijeme na to, a mislite da je dobra ideja, internetska trgovina Kofer.hr, iza koje se krije ekipa iz zagrebačkoga bara The Most Unusual Garden, nudi pregršt ideja za poklon-pakete. Ako baš ne želite da to bude alkohol, ekipa će vam bez ikakvog pardona složiti poklon-pakete s čajevima, svijećama, šalicama, rokovnicima i slično.

Sigurnost prije svega

Ako pak darom želite sugerirati da smo u krizi i pokazati da želite da vam partneri ostanu sigurni, možda je najbolje da im složite jedan domaći poklon-paket Be Safe, po uzoru na mnoge američke web-trgovine. Upravo tu kategoriju ima domaća internetska trgovina Promopoint.hr u kojoj možete odabrati darovne pakete koji mogu sadržavati zaštitne maske XD Designa od stotinjak kuna, privjesak Zero Contact, koji stoji 30-ak kuna i kojim npr. možete bez ruku pozvati dizalo, komplet za dezinfekciju, termosicu ili pak džepnu lampu sa steriliziratorom te antibakterijske kemijske olovke i šalice, čak i antibakterijske rokovnike.