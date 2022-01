Najveći biznis lideri njeguju pravilo – neugodne tišine

Osim što je Tim Cooku, Jeff Bezosu i Elon Musku zajednička bitna crtica u životopisu, a to je da su vodili i vode tri najuspješnije kompanije na svijetu, Apple, Amazon i Tesla, dijele i svoju sklonost prema jednoj neobičnoj poslovnoj praksi – pravilu neugodne šutnje. Ono je jednostavno kako i zvuči: kad vam se postavi pitanje, umjesto da odgovorite, napravite stanku i dobro razmislite što ćete reći. I ne, tu se ne radi o kratkoj pauzi od nekoliko sekundi već vam je dopušteno uzeti vremena koliko vam treba. Ako vi postavljate pitanja, a da niste upoznati s pravilom, vjerojatno će ta šutnja biti bolno neugodna, ali, kako piše Inc.com, čim se naviknete shvatit ćete i njene prednosti. Upravo to se dogodilo zaposlenicima Applea i Amazona koje se čak ohrabruje da uzmu stanku i dobro razmisle prije nego što odgovore.

Bešumni počeci

Tako je, recimo, Cook u Appleu poznat po tim dugim, neugodnim pauzama tijekom kojih se može čuti samo zvuk paranja ambalaže energetskih pločica koje svakodnevno konzumira. U Amazonu je Bezos pravilo primjenjivao na početku svakog sastanka i vrijedilo je za sve prisutne. Zaposlenici su imali oko pola sata da u miru i tišini, na početku svakog sastanka, razmisle o onome što žele reći, pitati ili koje rješenje mogu ponuditi ovisno o temi zbog koje su se okupili. Kako prenosi Inc.com, Bezos je u jednom intervjuu izjavio da je novom kadru isprva bilo teško priviknuti se na to pravilo i sjediti u tišini među hrpom direktora. No, ti 'bešumni počeci', vjeruju, omogućavaju prisutnima da se fokusiraju i kvalitetnije sudjeluju u razgovoru. Musk je pak poznat po tome da šuti pet do 15 sekundi prije nego odgovori na bilo koje pitanje postavljeno u intervjuu, a u biznis svijetu je poznata anegdota kada je Steve Jobs razmišljao 20 sekundi prije nego je odgovorio na osobni napad. I odgovor je bio briljantan. Ma koliko neugodne tišine bile, je li… neugodne, one su izvrstan način za balansiranje emocionalne i promišljene reakcije.

Kritičko razmišljanje

Budući da živimo u svijetu 'instant gratifikacije' to je danas važnije no ikad. Na email se mora odgovoriti u roku od par sati. Na poruku na WhatsAppu ili Slacku morate reagirati odmah. Na Zoom se možete priključiti uvijek, bez obzira na to gdje se nalazili u tom trenutku. Takav modus operandi, zapravo, ne ostavlja nikakav prostor za kritičko razmišljanje. Ono pak zahtijeva introspekciju i retrospekciju. Uključuje analizu činjenica i duboko promišljanje te rezultira kvalitetnom razmjenom informacija. Ništa od toga nije moguće bez vremena. Vrijeme je, naglašavaju u Incu, i dalje naša najvrjednija imovina, najveći luksuz. Primjenjujući pravilo neugodne tišine vrijeme ne tratite na gluparije. Ne trošite ni tuđe vrijeme nudeći nepromišljene, prazne odgovore. Istina, treba proći vremena i da neugodna tišina prestane biti neugodna, ali se, potvrđuju najveći lideri današnjice - itekako isplati. I zato, sljedeći put kad vam netko postavi izazovno pitanje, pokušajte odoljeti izazovu da na njega odgovorite odmah, s prvom stvari koja vam padne na pamet. Umjesto toga, usvojite pravilo utišajte se i razmislite prije nego opet otvorite usta.