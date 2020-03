Najveći zagrebački joga centar za vrijeme korona-izolacije nudi besplatne online satove

Posljednji dani, tjedni, a za poneke čak i mjeseci bili su i još će sigurno neko vrijeme biti vrlo izazovni, kako u profesionalnom tako i u osobnom pogledu. Ipak svjedoci smo kako je solidarnost i briga za opće dobro prevagnula nad beskompromisnim ostvarivanjem profita pa tako možemo vidjeti sve veću pojavu sadržaja koji se nude potpuno besplatno, a za koje smo još do jučer morali izdvojiti određenu svotu novca. Ponuda je zbilja šarolika - nude se marketinške usluge, gigabajti, virtualne šetnje po muzejima, edukacije na prestižnim sveučilištima poput Hravarda, Princetona i Yalea i još mnogo toga.

---

Ni hrvatski poduzetnici ne zaostaju. Jedan od njih je Dario Mišković, vlasnik Medical Yoga Centra koji je do prije tjedan dana poslovao na 13 lokacija s ukupno 1370 polaznika mjesečno te u pet tvrtki za čije je zaposlenike držao satove joge. Iako se danas suočava s potpunom obustavom poslovanja svojim je polaznicima, ali i svima ostalima, odlučio ponuditi mogućnost vježbanja od kuće putem YouTube kanala potpuno besplatno. Na pitanje što ga je potaknulo na ovu odluku odgovora:

- Najčešće pitanje u posljednjih tjedan dana na kanalima Medical Yoga Centra bilo je hoćemo li prestati s jogom u nadolazećem periodu. Naš odgovor je bio ne, samo ćemo zatvoriti svoje centre. To ne znači da vježbanja neće biti, naprotiv, svima ćemo omogućiti besplatnu jogu koju će moći prakticirati od kuće. Želja nam je da u ovo vrijeme, koje sa sobom nosi brojne negativne posljedice, donesemo nešto pozitivno u vaše živote kroz sve benefite koje joga nudi za vaše fizičko i psihičko zdravlje. Čak i mala doza serotonina koji se u tijelu otpušta prilikom vježbanja može učiniti veliku razliku u tome kako se nosimo sa svakodnevnim izazovima. Vježbajte, uključite djecu i ostale ukućane, ispunite si vrijeme i istodobno učinite nešto dobro za svoje tijelo. Možda se putem i zabavite!

Za sve nas koji puno i previše vremena provodimo u sjedećem, najčešće nepravilnom položaju savjetuju da nekoliko puta u danu napravimo pauzu i razgibamo dijelove tijela koji zbog sjedenja redovito stradavaju. Video u nastavku donosi desetominutni set od nekoliko vježbi za sve 'sjedilice' koje možete raditi, pazite sad, sjedeći na stolcu.

- Medical Yoga Centar pokrenuo je moj otac još prije 30 godina, vjerujem da nije ni sanjao da će se joga danas prakticirati na ovakav način. Do jučer sam i sam na YouTubeu uglavnom slušao glazbu i gledao pokoji video. U posljednjih nekoliko dana pokrenuo sam vlastiti YouTube kanal, naučio editirati video, snimati voice-over, služiti se programima za koje nisam ni znao da postoje, a kamoli čemu služe. Dok ova situacija traje to znanje ne namjeravam naplaćivati ali kad za sve nas konačno svane bolje sutra vjerujem da će se sav trud i sve naučeno isplatiti i višestruko vratiti. To je moj način kako se borim sa situacijom koja nas je zadesila. U tome nisam sam, imam podršku svojih zaposlenika kojih je ukupno 16 i koji zajedno sa mnom sudjeluju u kreiranju sadržaja. Nadam se da će naš zajednički trud i Vladine mjere pomoći poduzetnicima omogućiti da prebrodimo ovaj teški period i vratimo se još jači - komentirao je Dario.

U izboru svojih vježbi (asana) i tehnika opuštanja, disanja i meditacije, Medical Yoga Centar orijentirao se isključivo na vježbe čija je učinkovitost potvrđena znanstvenim istraživanjima prvenstveno na područjima medicine i psihologije. Zahvaljujući svojoj znanstvenoj orijentaciji, te činjenici da u prezentaciji nema nepotrebne mistifikacije i religije, Medical Yoga koncept prvi je program joge koji je uvršten u nastavu Kineziološkog fakulteta. Voditelji programa Medical Yoga Centra isključivo su diplomirani profesori Kineziološkog fakulteta i Zdravstvenog veleučilišta smjer fizioterapija i/ili apsolventi, koje prolaze i dodatnu obuku s posebnim naglaskom na učenju od zdravstvenom i terapijskom djelovanju joge, stoga im se s punim povjerenjem možete obratiti.