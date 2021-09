Netflix kupio katalog djela popularnog dječjeg pisca Roalda Dahla

Streaming platforma Netflix postala je vlasnikom kompanije Roald Dahl Story Company koja u svom portfelju drži čitav katalog dječjih klasika Roalda Dahla. Ovaj je poslovan potez korak dalje od 'deala' sklopljenog 2017. kada je Netflix dobio prava za adaptaciju djela iz bogate ostavštine autora Matilde, Vještica, BFG-a i Charlieja i tvornice čokolade. Iako financijski detalji nisu otkriveni, prije tri godine se nagađalo da tadašnji 'deal' može biti vrijedan između 500 milijuna i milijardu dolara tako da je za pretpostaviti da ovaj posljednji, ugovor u preuzimanju, vrijedi znatno više.

Kako su izjavili iz Netflixa, projekti koje su dosad radili s djelima Roalda Dahla otvorili su im oči i potaknuli ih da razmišljaju još ambicioznije. Poželjeli su kreirati čitav 'dahlovski' svemir koji uključuje animacije, live-action filmove, televizijski sadržaj, izdavaštvo, gaming, potrošačke proizvode…

Ozbiljna ulaganja

Ostavština jednog od omiljenih pisaca za djecu je doista golema biznis prilika za Netflix budući da su njegova djela globalno poznata: prevedena na 63 jezika i prodana u više od 300 milijuna primjeraka, a svakih 2,6 sekundi negdje na svijetu se proda jedna njegova knjiga.

Kako je u priopćenju za medije izjavio Dahlov unuk i direktor Roald Dahl Story Companyija, Luke Kelly, njihova je misija s čitavim svijetom podijeliti poruke nade koje se nalaze u Dahlovim pričama; ohrabriti mlade ljude i pokazati im da je svijet pun mogućnosti. Činjenica da sada postaju dijelom veće kompanije koja broji preko 200 milijuna pretplatnika pomaže im u ostvarenju misije.

Kako prenosi Guardian, Netflix je u proteklih godinu dana budžet za produkciju i licenciranje TV i filmskog sadržaja povećao na 17 milijardi dolara te potpisao ekskluzivne ugovore sa zvijezdama i producentima holivudske A-liste. Oko 150 milijuna dolara potrošili su na blockbuster 6 Underground Ryana Reynoldsa, sklopili 'deal' sa Shondom Rhimes, kreatoricom TV hitova poput Grey's Anatomy i Get Away With Murder te 300 milijuna dolara vrijedan ugovor o suradnji s Ryanom Murphyijem, jednim od kreatora serija Glee, Nip/Tuck i American Crime Story.