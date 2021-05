Nikad dosta umrežavanja - Pet društvenih platformi koje valja probati ove godine

Pretražite li Google, moći ćete pronaći preko stotinu aktivnih društvenih mreža. Na prvu, ta se brojka čini suludo visokom, ali uzme li se u obzir koliki su uspjeh na tom zasićenom tržištu polučili TikTok ili, primjerice, Clubhouse, čini se da društvenih mreža nikad dosta. Barem ne onih jedinstvenih i inovativnih.

Do tog zaključka došla je ekipa iz Make Use Of, digitalnog medijskog izdavača koji pokriva tehnološke teme u najširem smislu te riječi. Kako se korisnici ne bi izgubili u moru platformi za umrežavanje, izdvojili su i pet najzanimljivijih koje bi korisnici mogli isprobati jednom kad im dosade Facebook, Instagram, Twitter ili TikTok.

1. Clubhouse

Ovoj prvoj audio-only društvenoj platformi tepaju da je novi TikTok, referirajući se, naravno, na njegov nenadani i streloviti uspjeh. Iako platforma funkcionira po principu pozivnica čime dobiva na ekskluzivnosti, korisnici na sve moguće načine pokušavaju 'upasti' na platformu i sudjelovati u live razgovorima nekih od vodećih ljudi iz različitih industrija. S obzirom na interes koji su korisnici pokazali prema ovom formatu, velike tehnološke kompanije pokušavaju razviti vlastite verzije audio 'chatroomova' koje bi mogle postati opasna konkurencija Clubhouseu.

2. Parler

Platforma koja je neobičan hibrid Twittera, Facebooka i Reddita privukla je niz korisnika koji su je promatrali kao utočište od cenzure, digitalni prostor u kojem vlada punokrvna sloboda mišljenja. No, upravo je taj status lani doveo u probleme, jer je privukla korisnike koji se deklariraju kao ekstremna desnica i koji su podržali pohod na Kapitol. Nedugo nakon bune, Parler su iz svojih 'mobilnih' trgovina izbacili Apple i Google Apps, a Amazon im otkazao usluge hostinga. Ipak, aplikacija je ove godine odlučila 'oprati' svoj imidž i privući korisnike bez obzira na njihova ideološka uvjerenja.

3. Houseparty

Do pandemije, ova je aplikacija/platforma bila relativno nepoznata. No, kad su krenule karantene i ograničenja, korisnici su je prigrlili kao izvrstan alat za druženje s prijateljima. Houseparty je, naime, najsličniji Instagram Liveu - korisnici mogu pozvati prijatelje da sudjeluju u live-video sesijama. Budući da joj je vlasnik Epic Games, korisnicima je omogućeno i da preko aplikacije igraju i igre.

4. Nextdoor

Iako je ova aplikacija lokalnog karaktera, njene prednosti su inspirirale i veće tehnološke kompanije poput Facebooka da uvedu slične opcije. Naime, Nextdoor okuplja ljude iz susjedstva koji na 'newsfeedu' mogu objavljivati 'kvartovske' postove poput, primjerice, informacija o novostima u kvartu, ugostiteljskim objektima, eventima, prodajnim akcijama ili pak tražiti kućne ljubimce.

5. Vero

Ako tražite mrežu koja nalikuje Instagramu, onda je Vero za vas. Vero je, naime, platforma na kojoj se dijele fotografije, ali bez ikakvih reklama te slovi kao mnogo 'privatnija' mreža od razvikanog Instagrama. Također, funkcionira i po principu pretplata. No, ako ste među prvih milijun korisnika Vera, dobit ćete besplatnu mogućnost korištenja mreže i to - doživotno.