Ništa ne podiže toliko prašine kao dobri, stari ‘bloodvertising‘

Prošlog je tjedna čuveni skejter Tony Hawk iznenadio svjetske medije suradnjom s kontroverznim brendom konzervirane vode Liquid Death. U prvom zajedničkom projektu, Hawk je donirao svoju krv i pomiješao je s kantom crvene boje kojom je ofarbana limitirana serija skateboarda.

Sav prihod od prodaje donirat će se neprofitnim udrugama po skejterovom izboru. Kako su iz Liquid Deatha ispričali AdWeeku, Hawk se oduševio idejom, a budući da je tijekom karijere dobrano krvario na skejterskoj rampi, to malo krvi što je dao za projekt i nije toliko velika stvar. No, ako je suditi prema reakciji publike to jest bila velika stvar budući da je zbog krvi Liquid Death dobio punu pozornost medija i korisnika društvenih mreža, pa čak i izazvao revolt fanova jednog selebritija.

Sotonske cipele

Riječ je o reperu Lil Nas X-u koji je u ožujku najavio lansiranje ograničene serije 'Satan Shoes' iliti 'sotoninih cipela', odnosno tenisica. Tenisice koje je Lil Nas X planirao dizajnirati u suradnji s Nikeom, trebale su biti ukrašene pentagramom i kapljicom ljudske krvi što su korisnici momentalno pokopali i repera proglasili promotorom sotonizma. Dakako, od sotonskih se tenisica odustalo, a činjenica da publika nije vidjela toliko zlo u projektu Liquid Deatha, Lil Nas X-a je prilično naljutila. Reper je na Twitteru prozvao ćudorednu publiku koja je popljuvala njegovu ideju implicirajući na rasizam. Nije toliko bitno je li krv na proizvodu već čija je krv na proizvodu, zaključio je reper potvrđujući tako da dobri, stari 'bloodvertsing' stvarno umije podignuti prašinu. - Krv je inherentno politička stvar i to je razlog zbog kojeg uspijeva izazvati emocionalni reakciju kod publike i zašto je (još uvijek) učinkovit marketinški alat - kazala je AdWeeku partnerica u njujorškoj agenciji Mother, Corina Falussi. Taj se marketinški medij prisjetio još nekoliko primjera 'bloodvertisinga' u povijesti, pokazujući tako da to možda jest rijedak, ali ne i novi alat za privlačenje pažnje publike:

Kiss i Marvel (1977.)

Članovi kultnog heavy-metal benda Kiss oduvijek su uživali u statusu benda koji u javnosti izaziva sablazan. Tog se imidža nisu željeli odreći ni uoči promocije svog prvog stripa izdanog u suradnji s Marvelom. Naime, tijekom tiskanja prvog izdanja stripa koji je do 1990. bio najprodavaniji Marvelov naslov, članovi benda odlučili su dati svoju krv koja se, navodno, pomiješala tiskarskom tintom.

Acclaim Entertainment (2003.)

U svrhu promocije svoje 'najkrvavije video-igrice' - Gladiator: Sword of Venegeance, Acclaim Entertainment dizajnirala je specijalne plakate za autobuse. I tu ništa ne bi bilo čudno da s plakata (jednim dijelom izrađenih od pleksiglasa) nije curila krv. OK, ne prava krv, ali gusta, ljepljiva tamno-crvena boja koja je jako dobro imitirala ljudsku tekućinu. Marketinški je tim angažirao i čistače koji su čistili nered koji su za sobom ostavljali ti, blago rečeno, inovativni plakati.

Flaming Lips (2010.)

Frontmen benda Flaming Lips Wayne Coyne još je jedan od likova iz svijeta industrije zabave koji je svoju vlastitu krv dao u marketinške svrhe. Na internetu se tako može pronaći video uradak u kojem Coyne tiska primjerke postera svog benda, a njegova je krv, pogađate, koristila kao tinta.

Vangardist, Audio Kultur, Harry Pearce (2015.)

Koncept 'bloodvertisinga' iz nekog je razloga bio je posebno popularan 2015. Engleski muški magazin namijenjen gay populaciji Vangardist posvetio je čitavo izdanje pojedincima koji žive s HIV-om i AIDS-om, a njihova je krv 'utisnuta' u stranice magazina. Magazin Audio Kultur sličnu je stvar napravio tijekom obilježavanja stote obljetnice genocida u Armeniji, a dizajner Harry Pearce krvlju naslikao atomski oblak u obliku gljive kao podsjetnik na stradavanja u Hirošimi i Nagasakiju.

Mother New York (2018.)

AdWeekova sugovornica Corina Falussi stajala je na čelu kampanje kojom agencija protestira protiv odluke da homoseksualne osobe ne smiju biti donatori krvi. Za tu su prigodu dizajnirali majice s natpisima u čijem se tiskanju koristila krv diskriminiranih predstavnika američke populacije.