Nizozemska su djeca najsretnija, a to nema veze sa socio-ekonomskim statusom

Još je prošle godine organizacija UNICEF provela opsežno istraživanje o dječjoj sreći i 'wellbeingu' te objavila da su djeca rođena i odrasla u Nizozemskoj najsretnija na svijetu. Nedavno je i Organizacija za ekonomsko ko-operaciju i razvoj, u sklopu svog Better Life indeksa došla do sličnih zaključaka – Nizozemska je ostvarila najbolje rezultate u različitim kategorijama i to od zarade, edukacije, stanovanja i zdravstvenog stanja.

Kako je za CNBC izjavila autorica knjige 'The Working Parent's Survival Guide', Anita Cleare ta istraživanja pokazuju kako su za dječju sreću bitni socio-ekonomski čimbenici, ali nisu presudni. Naime, iako su djeca iz zemalja s nepovoljnijom ekonomskom slikom poput Bugarske ili Čilea, pojednostavljeno rečeno, 'manje sretna', UNICEF-ovo istraživanje je pokazalo da su takvi i američki klinci (te tri su se zemlje našle na začelju liste). Tajna, dakle, tvrdi Cleare, nije (samo) u blagostanju zemlje već u tome što Nizozemci, a i druge zemlje koje su se našle visoko na listi poput Danske i Norveške, njeguju takozvani 'asertivni stil roditeljstva'.

Asertivan odgoj

Taj roditeljski stil bi se, ukratko, mogao opisati kao onaj u kojem roditelji jasno postavljaju granice, ali djecu redovno 'kupaju' ljubavlju i toplinom te dom pretvaraju u mjesto gdje nema nikakvih tabua. Roditelji iz zemalja sa 'sretnijom' djecom imaju reputaciju mnogo otvorenijih i slobodnijih; ne libe se govoriti o temama koje se u mnogim drugim zemljama smatraju neugodnim te se trude kod djece ukloniti osjećaj srama, jer ga smatraju pogubnim za njihovo samopouzdanje i dobrobit.

Spomenuta stručnjakinja za roditeljstvo, kako prenosi CNBC, smatra da su Nizozemci poznati i po inkluzivnosti i prihvaćanju različitosti što je izuzetno važno u vremenima kada mnoga djeca osjećaju pritisak u obrazovnom sustavu, ali i u društvu, posebno kroz socijalne mreže.

– Odrastanje u kulturi koja slavi svačije, jedinstvene talente i gdje se djeca osjećaju ugodno i neosuđivano zato što su ono što jesu pomaže im da lakše sklapaju prijateljstva, da im druženja postanu pozitivna iskustva, a to sve pomaže povećanju dječje sreće – kazala je Cleare čiju izjavu potkrepljuje i UNICEF-ovo istraživanje.

Naime, 81 posto nizozemski tinejdžera izjavilo je da lako sklapa prijateljstva što je više nego u ijednoj od 41 ispitane zemlje.

Kultura zajedništva

Stručnjaci poput Amande Gummer iz organicacije Good Play Guide tvrde da je Nizozemska uzorna i po tome što u obrazovnom sustavu njeguju nekompetitivni pristup. Umjesto da klince motiviraju da ostvare što bolje ocjene na ispitima, trude se probuditi im strast za učenjem. Gummer tvrdi da je to dobra poruka roditeljima u ostatku svijeta – nisu važne ocjene već poticanje dječje znatiželje.

Također, istraživanja su pokazala da osjećaj pripadnosti, odnosno ta kultura zajedništva pomaže djeci da se osjećaju dobro u svojoj koži, svom životu. Da je to tako potvrđuje i primjer Norveške koja se našla na trećem mjestu UNICEF-ove liste.

– U Norveškoj se od malih nogu njeguje kultura zajedništva. Pomaganje drugima pokazalo se dobrim za mentalno zdravlje tako da bismo svi trebali razmišljati o tome kako kao pojedinci ili obitelj možemo pomoći zajednici, jer tako pomažemo i sebi – zaključila je Gummer.