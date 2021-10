Nova medijska niša – magazini o održivom lifestyleu

Bivša glavna urednica magazina Elle Anne-Marie Curtis, objavila je vijest da do kraja ovog mjeseca izlazi prvi, online broj njenog novog magazina Calendar. Tim projektom Curtis prati poteze bivših urednika svjetski poznatih časopisa: nekadašnje kreativne direktorice britanskog Voguea Jamie Perlman koja je lansirala magazine More or Less i donedavnog urednika u GQ-u i V-iju Willowa Defenbaugha koji je suosnivač novog magazina Atmos.

Osim što je tim medijskim stručnjacima zajedničko što su svoju karijeru gradili u nekim od najpoznatijih svjetskih lifstyle magazina, dijele i svoju strast prema održivom budući da je upravo tom zajednički nazivnik njihovih novih časopisa.

Održivo je novo crno

Naime, za razliku od njihovih donedavnih poslodavaca koji ohrabruju čitatelje da kupuju novu odjeću sve kako bi bili u skladu s trendovima, novi 'održivi' magazini čine upravo suprotno: potiču na recikliranje, second-hand kupovinu, razvijanje vlastite kreativnosti i integriranje održivosti u sve aspekte životnog stila.

Tako se, primjerice, More or Less reklamira kao prvi magazin koji potiče održivost u modnoj industriji, Atmos kao izdanje koje spaja kulturu i klimatske promjene, a Calendar u svom prvom broju donosi trikove kako od starih komada odjeće i modnih dodataka napraviti nove. Guardian taj trend naziva – održivo je novo crno i piše da ga u najvećoj mjeri pokreću osviješteni pripadnici generacije Z kojima je održivost jedna od prilično bitnih čimbenika prilikom donošenja odluka o kupnji.

Evolucija potrošača

Toga nisu svjesni samo medijski izdavači već i modni brendovi zbog čega se u posljednje vrijeme može vidjeti sve više radova dizajnera poput Roksande Ilincic ili Osmana Yousefzada koji su u svoje kolekcije uvrstili komade u potpunosti izrađene od recikliranih materijala i ostataka robe.

Kako je za Guardian izjavio Defenbaugh, njegov Atmos rezultat je i takozvanog 'fashion fatiguea' ili zamora modom, ali i činjenice da je moda prilično evoluirala, a ono što se sada može vidjeti u glossy časopisima razlikuje se od onog što moda doista postaje. Budući da sve veći broj potrošača, posebno mlađih, održivost integrira u svoj životni stil, za očekivati je da će i drugi mediji, ne samo modni, pratiti ovaj novi trend te se ozbiljnije početi baviti temama koje su u skladu s tom velikom društvenom promjenom.