Nova nijansa ljubičaste za kreativan iskorak u budućnost

I dok se većina ljudi još češka po glavi potpuno zbunjena činjenicom da je ova godina doslovce proletjela i nije donijela ništa posebno novo (osim novoga soja COVID-19), vrijedna ekipa iz glavnoga svjetskog instituta za boje Pantonea marljivo je prikupljala podatke pokušavajući predvidjeti kako će izgledati idućih 365 dana. Prema izvješću objavljenome prošlog tjedna, 2022. bit će – Very Peri.

Ta nijansa ljubičaste, poručuju iz kompanije, kombinira smirujuću plavu i energetsku crvenu. Osim što je riječ o jedinstvenoj nijansi ljubičaste, Pantone je prvi put kreirao potpuno novu nijansu, a ne kao boju godine odabrao neku iz svoga bogatog portfelja. Kako je za CNN izjavila izvršna direktorica tog instituta Leatrice Eiseman, kreiranje potpuno nove boje za njih je bilo veoma važno jer je taj proces usklađen s njihovom vizijom o stvaranju potpuno novoga svijeta.

Stanje svijeta

– To je doslovno najsretnija i najtoplija od svih plavih, a crveni podton najavljuje osnažujući osjećaj novoga. Upravo je to novo ono što tražimo – rekla je Eiseman referiravši se, dakako, na svijet pogođen pandemijom.

Već drugu godinu zaredom virus iz Wuhana oblikuje ljudske živote, velika je zapreka zbog koje smo prisiljeni razmišljati izvan okvira, outside the box. Ili, prema riječima Pantoneove direktorice, potrošači su dosad svladali gomilu izazova i zapravo nemaju pojma što ih čeka iza ugla. Znatiželja je oduvijek pomagala ljudima da se izvuku iz neugodnih situacija, a Very Peri, među ostalim, utjelovljuje poruku iz Pantonea da su ovo trenuci u kojima valja biti znatiželjan ili, kako kažu, 'hrabro kreativan'.

Nova nijansa ljubičaste simbolizira tu novu budućnost, bezbrižan, samouvjeren i kreativan duh, a izgledno je da će upravo ona biti dominatna u svijetu mode, dizajna i interijera. Naime, Pantoneov žiri sastavljen od stručnjaka s različitih područja, od dizajna do psihologije, na temelju različitih kulturnih, socioekonomskih i drugih čimbenika bira boju koja najbolje opisuje stanje svijeta ili barem ono čemu svijet teži. Tako je, primjerice, prije pet godina odabrao nijanse Rose Quartz i Serenity koje su, prema njegovu sudu, najbolje opisivale tadašnje trendove u politici rodne ravnopravnosti. Ni prošle godine nije odabrao jednu boju, nego dvije – Ultimate Grey (ultimativna siva) i Illuminating (vibrantna žuta) – koje su opisivale otpornost i optimizam tijekom prve pandemijske godine. Iako su te dvije nijanse u osnovi oprečne, prilično su dobro rezonirale s 2020., godinom koja je od ljudi tražila da istodobno budu izdržljivi i puni vjere u bolju budućnost.

Financijska korist

Kako je u povodu objave boje 2021. zapisao CNN, Pantone već više od dvadeset godina pokušava svoju djelatnost, boje, učiniti dijelom svakodnevne konverzacije i pokazati potrošačima da one imaju i psihološku ulogu. Ili, kako je izjavila Pantoneova izvršna direktorica, izbor boje godine način je da se pokaže da su boje integralni dio ljudske svakodnevice, a nerijetko se uzimaju zdravo za gotovo. No osim psihološke moći njihove boje imaju i onu ekonomsku. Ove je godine Pantone sklopio partnerstvo s Microsoftom pa će nijansom Very Peri biti obojeni neki proizvodi toga tehnološkog diva. Naravno, Microsoft neće biti jedini brend koji će nijansu 2022. upotrebljavati u svojoj liniji proizvoda.

Čim Pantone lansira novu boju, već gomila brendova stoji redu ne bi li kupila pravo na korištenje trendovske nijanse na svojim proizvodima, bilo da je riječ o kozmetici, modi, interijerima bilo o tehnologiji. Kompanija, dakle, trguje gotovo svim nijansama koje se mogu zamisliti pa brendovi nerijetko kupuju 'svoje' standardizirane Pantoneove boje jer im je to sigurniji izbor nego da 'mućkanje' prepuste pojedinim dobavljačima. Tako, primjerice, McDonald's ima svoju, točno određenu nijansu žute (Pantone 123). Jedna od najpopularnijih nijansi plavozelene također je kreirana u Pantoneu i ekskluzivno prodana Tiffany&Co.-u. Taj proizvođač nakita svoj globalni uspjeh može zahvaliti upravo toj boji koja je postala njegov zaštitni znak. Starbuck'sova zelena, Hermèsova narančasta, slavni crveni potplat na Louboutinovim cipelama i Coca-Colina crvena također su boje koje je za brendove kreirao Pantone.

Iako je riječ o privatnoj kompaniji koja ne objavljuje podatke o prihodima, nema sumnje da je njezin biznis s bojama itekako lukrativan, posebno uzme li se u obzir da gotovo da nema konkurencije na tržištu. U njoj se također nadaju da će Very Peri ponoviti uspjeh ​nijanse ​Rose Quartz (milenijska ružičasta) koja je prije pet godina pomela tržište i koju su u svoj vizualni identitet i proizvode integrirali brendovi poput Thinxa, Glossiera, Everlanea i The Winga. No čak i da se ne dogoditi bum Very Peri, činjenica jest da ćemo upravo tu nijansu češće viđati u ponudi modnih i beauty-brendova, dizajnera interijera, ali i tehnoloških giganata.