Novcem se ipak može kupiti sreća, ali samo ako novcem kupujete vrijeme

Prije gotovo sto godina, ekonomist John Maynard Keynes predvidio je da će tehnološki i ekonomski napredak reducirati vrijeme koje ljudi provode radeći. Točnije, kazao je da će za dvije generacije od 1930., ljudi raditi u prosjeku tri sata dnevno. Iako je Keynes mnogo toga pogodio, s ovim je debelo omanuo. Kako je zapisao magazin Fast Company, tehnologija, a ni ekonomski napredak nisu skratili broj radnih sati, a niti su povećali bogatstvo. Neke su studije pokazale da ni više novca ne znači više vremena, a niti da se novcem može kupiti sreća. Ustvari može, ali ne ako se njime kupuju materijalne stvari već ono što svim, bogati i siromašni, imaju u oskudnoj količini - vrijeme.

Svjesna odluka

Autori studije iz Proceedings of the National Academy of Sciencesa, istraživali su tisuće ispitanika koji plaćaju drugima da za njih obavljaju poslove koji oni ne vole bilo da je riječ o košenju trave, čišćenju kuće ili obavljanju kupovine. Pokazalo se da oni koji su spremni potrošiti novac da bi dobili malo više vremena za sebe – sretniji. Naravno, logično bi bilo zaključiti da su oni sretniji samim time što imaju više novca za potrošiti, ali istraživači tvrde da višak novca s tim nema nikakve veze.

Bez obzira na to koliko novca imaju na raspolaganju, sretniji su ako njime kupe slobodno vrijeme. Kako bi to dokazali, jedan su tjedan ispitanicima dali 40 dolara da ih potroše na 'stvari'. Sljedeći tjedan, dali su isti iznos koji su ispitanici morali potrošiti na usluge kojima oslobađaju svoje vrijeme – čišćenje, pranje, održavanje… Rezultat? Taj drugi tjedan, ispitanici su prijavili da se osjećaju sretnijim, zadovoljnijim i opuštenijim. Međutim, i s tim valja biti na oprezu. Kako su zaključili istraživači, preveliko trošenje na usluge koje oslobađaju vrijeme može biti i kontraproduktivno, jer, ako apsolutno ništa ne radite sami, u konačnici se možete osjećati nesposobnim, izgubiti kontrolu i potencijalno smanjiti razinu sreće. Kupovanje vremena funkcionira jedino kad i ako tu odluku donesete svjesno i imate plan što točno raditi s 'oslobođenim' vremenom.

Ukratko, plaćate za stvari koje ne želite raditi da biste radili ono što želite. I tako, zaključuju znanstvenici, novac doista može kupiti sreću i to bez obzira na to kolika vam je plaća. U Novoj 2022. želimo vam što više takvih trenutaka.