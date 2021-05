[VIDEO] Novi model spreman je za izlazak na trkaće staze

Nakon što je Hyundai značku 'N' stavio na modele i20, i30, i30 Fastback i Veloster, na red je došla i Kona kao peti Hyundai u N liniji. Riječ je o crossoveru koji, kako kažu iz korejske tvrtke, obećava pobjedničku svestranost, poletno ubrzanje, okretnost i spremnost za trkaću stazu.



Sportski duh novog Hyundaija vidljiv je u laganim 19-colnim kovanim aluminijskim naplatcima, sportskim sjedalima, ali i savršenom zvučnom iskustvu nakon pritiska papučice gasa. Tu je i elektronički diferencijal s ograničenim proklizavanjem koji pruža zabavu pri rezanju zavoja kao i traction mode koji osigurava da se prianjanje može uspostaviti u različitim uvjetima na cesti, a N Grin Control System nudi pet načina vožnje na svim N modelima – Eco, Normal, Sport, N i Custom.

Do stotke u pet sekundi

Nova Kona N dolazi s četverocilindričnim 2.0 T-GDI motorom snage 280 KS i 392 Nm okretnog momenta, a dodatnih 10 KS-a dostupno je uporabom opcije N Grin Shift. Ona se može upotrijebiti svakih 40 sekundi, a kada se pokrene, pruža dvadeset sekundi maksimalnih performansi. Iz Hyundaija kažu da će se taj način rada pokazati iznimno koristan prilikom spajanja na autocestu ili pretjecanja.



Sve je to upareno s 8-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom, što omogućuje još sportskiji karakter visokih performansi. A to sve znači da Kona do stotke stiže u nešto više od pet sekundi, a maksimalna joj je brzina 240 km/h.

Promjene u dizajnu

Ova Kona njeguje sportski agresivan izgled koji upotpunjuju crveni N naglasci. S dužinom od 4215 mm, širinom od 1800 mm i visinom od 1565 mm, nova je Kona N za 10 mm duža od serijskog modela i jednako dugačka kao nova sportska verzija Kona N Line. Novi dizajn prednje maske s mrežom i N logotipom te veoma zanimljivim svjetlosnim potpisom upotpunjava sportski izgled Kone, koja je i sa stražnje strane doživjela preinake.

---Ondje je dvokrilni spojler, dvostruki ispušni sustav i trokutasto treće svjetlo koje podsjeća na bolid Formule 1, a sve kako bi Kona dobila taj ekskluzivan sportski, mogli bismo reći i agresivan izgled. U unutrašnjosti u oči upada sportski upravljač specifičan za N modele, instrumentna ploča potpuno je digitalna, a tu je i 10-inčni infozabavni sustav. Opremljena je i sportskim sjedalima kako i priliči jednom sportski nastrojenom automobilu.