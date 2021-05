Od biljne ‘piletine‘ do Birkin torbica - reper Drake je najveći investitor među glazbenicima

Četvrti najbogatiji reper na svijetu - Drake svoj dobar nos za ukuse publike odlučio je iskoristiti i u drugim biznisima, ne samo glazbenom. Glazbenik, naime, u posljednje vrijeme medije oduševljava izborom biznisa u koje je odlučio uložiti svoj (nemali) novac. Tako je, primjerice, nedavno objavljeno da je Drake kupio udjel u kompaniji Daring Foods koja se bavi proizvodnjom plant-based piletine. Zajedno s Drakeovim novcem, kompanija je uspjela prikupiti 40 milijuna dolara investicija te predviđa da će do 2030. njen prihod narasti na 8 milijardi dolara.

Lud za esportom

Prema Market Insideru, kanadska brokerska tvrtka Wealthsimple je povećala svoju vrijednost na četiri milijarde dolara i to nakon što ju je reper financijski podržao. Osim plant-based namirnica i financijskih institucija, Drakea zanimaju i sportske medijske kompanije poput Overtime u koju je uložio zajedno s milijarderom i vlasnikom Amazona Jeffom Bezosom.

Prije dvije godine, super-zvijezda se, piše Highsnobiety, pridružila investitorima iz Silicon Valleya te uložila u Player‘s Lounge, start-up specijaliziran za esport. No, tu nije stao njegov interes za potonjim, lukrativnim biznisom. On je, naime, suvlasnik esport kompanije 100 Thieves. Osim spomenutog (kao da to nije dovoljno!), Drake je poznat i kao ulagač u nekretnine, ali i Birkin torbice. U svoje kanadsko zdanje Drake Manor navodno je ulupao 100 milijuna dolara, a osim nje posjeduje i vilu u Kaliforniji vrijednu ‘tričavih‘ osam milijuna.

U jednom od tih zdanja nalazi se i njegova golema kolekcija Birkin torbica koje, iako trenutno samac, ‘čuva svojoj budućoj supruzi‘. No, čak i ako ne uspije predati kolekciju svojoj boljoj polovici, one mu staju kao dobra investicija budući da cijena tih luksuznih torbica ne pada ni u najvećim ekonomskim krizama.