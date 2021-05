Od migrantice do milijunašice - Ann McFerran izgradila carstvo na lažnim trepavicama

Da život doista može izgledati kao bajka (OK, poslovna bajka) potvrđuje priča 27-godišnje Ann McFerran koja je u posljednjih 20 godina prešla put od siromašne imigrantice do milijunašica i vlasnice jednog od najuspješnijih beauty start-upa Glamnetic. Poduzetnica je Glamnetic osnovala prije samo dvije godine, a lani prijavila prihod od prodaje od nevjerojatnih 50 milijuna dolara.

Ukupno je prodano preko 100 tisuća proizvoda, a kompanija narasla na 70 full-time zaposlenika. Prodaja drugog proizvoda Glamnetica, takozvani press-on nokti, od lani do danas narasla je za 200 posto, a McFerran, kako piše Forbes, ima ambiciju postati Zara u industriji umjetnih noktiju: 'skidat' će posljednje trendove iz svijeta manikure te ih nuditi po povoljnoj cijeni.

Osim toga, poduzetnica je nedavno dogovorila kolaboraciju s japanskim divom Sanriom (kompanija je, među ostalim, vlasnica Hello Kitty) s kojim kani lansirati specijalnu kolekciju magnetnih trepavica. Osim činjenice da je mlada McFerran svoje poslovno carstvo uspjela izgraditi u svega dvije godine, zapanjujuće je i to što je to učinila bez centa prikupljenih investicija i bez ikakvog prethodnog poduzetničkog iskustva. Također, McFerran ne dolazi iz obitelji koja ju je mogla podržati u financijskom smislu, a niti je rođena Amerikanka.

Korak po korak

Naime, McFerran je sa svega sedam godina napustila Bangkok te se sa svojom samohranom majkom nastanila u skromnoj četvrti Los Angelesa. Njena majka željela je da joj dijete postane liječnica, pa je McFerran upisala i završila UCLA (psihobiologiju) te tako postala prva osoba u obitelji s visokim obrazovanjem.

No, posao u struci je nije zanimao. Više ju je privlačila umjetnost. McFerran je postala slikarica, a kada je shvatila da je ni to ne ispunjava radošću, a niti daje stabilnost, odlučila je probati s e-trgovinom. Kako je izjavila novinarima Mediuma, u to je vrijeme imala sreću što je poznavala ljude koji su joj pomogli sa savjetima u vezi toga kako pokrenuti e-biznis i izgraditi vlastiti brend. No, tada nije imala pojma koji poslom će se točno baviti, odnosno što prodavati.

Jedan 'aha'-moment bio je dovoljan da odluka padne na lažne, magnete trepavice. Naime, taj je proizvod McFerran koristila nedugo nakon dolaska u Ameriku i lažne trepavice su joj, na neki način, pomagale da s nosi s ne toliko prijateljskim, novim okruženjem. Mladoj su se Azijatkinji, naime, vršnjaci rugali zbog kosih očiju, pa bi ona nanosila lažne trepavice kako bi joj oči izgledale veće, više 'bjelačke'.

Budući da je, kako je priznala, probala gotovo sve dostupne proizvode, znala je da tržištu nedostaju kvalitetne, čvrste i glamurozne magnetne trepavice te odlučila uložiti svu svoju životnu ušteđevinu u pokretanje svog start-upa. Čitav proces od pokretanja kompanije do proizvodnje, prolazila je sama, od nule, učeći korak po korak.

Prije dvije godine je, recimo, preko aplikacije Bumble BFF upoznala 11 cura koja je pozvala u svoj dom i na njima testirala svoje proizvode, šminkala ih i fotografirala. Danas iza sebe ima čitav tim ljudi, profesionalaca koji s njom grade najbrže rastući brend u globalnoj industriji ljepote.

Pet savjeta Ann McFerran za uspjeh u modernoj beauty industriji: