Oglašivači žele zakupiti prostor u vašim snovima, znanstvenici traže zabranu

Čak je 40 američkih znanstvenika, istraživača i stručnjaka za spavanje otvorenim pismom javnosti izrazilo golemu zabrinutost zbog nove marketinške prakse - oglašavanja u snovima. Iako ta sintagma zvuči kao nešto o čemu se može čitati u znanstveno-fantastičnim romanima, riječ je o itekako stvarnoj tehnologiji koja je već pronašla svoju praktičnu primjenu.

Nakon što je pivarski brend Coors tijekom Super Bowla predstavio kampanju Big Game s taglineom 'Get ready for the big game of your dreams' u kojoj se služi takozvanom 'targeted dream incubation' (TDI) tehnologijom, struka se digla na noge i upozorila na krajnju neetičnost takve prodaje proizvoda i usluga.

Neetična tehnologija

Naime, ta tehnologija uključuje specifične audio i vizualne elemente (nešto nalik filmu) koji, laički rečeno, stimuliraju podsvijest potrošača i utječu na ono što oni vide, čuju i osjećaju u snu.

'Snovi naprosto ne smiju postati novo korporativno igralište', poručuju stručnjaci u pismu u kojem traže od federalne trgovačke komisije (US Federal Trade Comission) da revidira pravila i zakone koji se tiču subliminalnog oglašavanja i strahuju od zlouporabe spomenute tehnologije. Kako tvrde, marketinške kampanje (kakva je Coorsova) mogu intervenirati u san i smetati mozgu u slobodnoj interpretaciji dnevnih događaja, kreiranju sjećanja i planiranje budućnosti.

No, stručnjakinja i profesorica s Harvarda Deirdre Barret koja je Coorsu pomogla da 'složi' svoju kampanju smatra da razloga za strah nema. Ona se slaže sa svojim kolegama u dijelu pisma koji govori o pasivnom, nesvjesnom oglašavanju smatrajući da je to, s etičke strane, neprihvatljivo.

Razlozi za brigu

Međutim, smatra da konkretna Coorsova reklama nije najbolji primjer neetičnog TDI-ija te da njihova marketinška taktika sigurno neće utjecati na potrošačke odluke o kupovini. Drugim riječima, male su šanse i ne postoje dokazi da će potrošači, čim se probude, pohrliti u trgovinu i kupiti Coors.

Da podsjetimo, taj se brend nije mogao reklamirati tijekom Super Bowla budući da je konkurencija platila za službeno sponzorstvo tako da su se dosjetili projekta koji će privući pažnju javnosti. Njihov filmić koji potrošači mogu puštati tijekom spavanja uključuje opuštajuće zvukove i vizuale, a cilj mu je izazvati osjećaj lakoće, osvježenja, lijepe snove u kojima se, kako su se nadali, pije hladan Coors. Kampanja je zaista dobila sjajan PR u medijima, a iako Barret tvrdi da to nije 'opasan' primjer TDI-ija, i dalje postoji razlog za brigu.

Coors, naime, nije jedini koji testira oglašavanje u snu. Prema pisanjima američkih medija, brend Xbox TDI tehnologiju koristi u projektu 'Made From Dreams' kako bi pasionirani gameri sanjali svoje omiljene video igrice, a Playstation novu Tetris igricu reklamira uz malenu pomoć intervencija u snove.