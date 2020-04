Online šoping - Dame, počastimo se dok smo još likvidne!

Nekima u ovo mračno doba pandemije najviše nedostaju obitelj i prijatelji, nekima onaj slobodni stil života, da idu kamo hoće i rade što hoće, nekima frizerke i kozmetičarke jer ne mogu podnijeti izrast, neuredne vrhove, blijede obrve i pogled na neuređene nokte, a nekima – šoping. Hajmo biti iskreni i svi priznati da nam je u proteklih nekoliko tjedana, koje smo iskoristili za promjenu odjeće u ormaru iz zimske u ljetno-proljetnu jer smo ionako #ostalidoma, prošlo kroz glavu da, zapravo, nemamo ama baš ništa dobro, lijepo i kvalitetno što bismo mogli odjenuti (premda će nam ormari još malo pa eksplodirati od količine robe) i da moramo u šoping.

Sljedeća nam je misao bila ona sjetna, tužna, kad smo se suočili s činjenicom da nećemo tako skoro lunjati trgovačkim centrima, jezditi među policama, čekati u redu pred svlačionicama, isprobavati novu odjeću, cipele i dodatke. Pa bismo se vratile u kuhinju, otvorile hladnjak i uzele cijelu kutiju sa sladoledom i žlicu da ubijemo tugu i tjeskobu. Premda to vjerojatno znači da će pogled na vlastito tijelo kad sve ovo završi biti također tjeskoban, a možda i gori, pogotovo u kabini za isprobavanje, ali nije nas briga. Jače je od nas.

Pucaju po šavovima

Nije sve izgubljeno, nisu potonule sve lađe, nije voda toliko došla do grla i nema potrebe da sladoled jedemo žlicom iz kutije dok imamo zdjelice. Ako već ne možemo u trgovinama šuškati svilom i organzom pod prstima dok isprobavamo materijale, odjeća, obuća, dodaci, kozmetika mogu ipak doći k nama.

Online šoping nije ukinut, hvala svim svecima, svemiru, Krišni i drugim bogovima, a nije ni zabranjen. Štoviše, buknuo je toliko jako i intenzivno, diljem svijeta, čak i u ovoj našoj maloj kifli od državice na jugoistoku Europe. Stoga i ne začuđuje što je jedan divovski, globalni Amazon, što god mislili o njegovu osnivaču Jeffu Bezosu (koji može sitnišem iz novčanika kupiti nekoliko ovakvih kifli od država kao što je Hrvatska), obavijestio svoje korisnike da će im isporuka (hic!) malo kasniti jer su pod nevjerojatnim pritiskom. Čak ni to nije sve zlo. Amazon će se, priopćili su iz tvrtke ovaj tjedan, truditi dostavljati samo prioritetne narudžbe, osnovne i za život važne, a sve ostale neko vrijeme možda neće moći ni preuzimati. A to je već alarm za uzbunu.

Što se najviše kupuje

Visual Capitalist objavio je istraživanje Stacklinea, platforme za analizu maloprodajnih podataka, što se najviše kupuje online tijekom pandemije. Prema njegovim podacima, potražnja za odjećom, obućom i modnim dodacima drastično je pala, a to znači da je situacija veoma, veoma ozbiljna. Prvi minusi počeli su se bilježiti već u siječnju, i to globalno. Online prodaja u tom segmentu jedino je bila lošija 2009., tijekom velike financijske krize koja je prije Hrvatske pogodila tržišta na kojima je tada e-commerce bio itekako dobro zastupljen (premda ga mi u ovoj svojoj kifli otkrivamo tek posljednja dva-tri tjedna). Kao i obično, kasno palimo, ali to nije bit priče.

Prema tom istraživanju, online se globalno najviše kupuju zaštitne rukavice, čija je potražnja skočila za šesto posto. Nakon njih najtraženiji su aparati za pečenje kruha, sirupi protiv kašlja, a slijede, juhe, riža i ostale kategorije hrane. Među prvih su deset artikala čija je potražnja rasla i sprave za vježbanje kod kuće. Najveći pad potražnje bilježi se u segmentu kovčega i putnih torbi, aktovki i kamera. Kad je riječ o odjeći, najviše je pala potražnja za kupaćim kostimima za muškarce i vjenčanim haljinama (što je posebno tužno; velika pusa svim mladenkama koje su odgodile vjenčanje ili to, jednostavno, odradile skromno, onako kako nisu zamišljale ni u najgoroj noćnoj mori). Potražnja za odjećom i obućom prepolovila se!

Pasi oči u Vuittonu

Sad barem imate vremena istražiti kompletnu ponudu. I zašto se zaustaviti samo na Asosu ili Nextu kad je cijeli svijet online? Ako ne možete u trgovinu ​Louisa Vuittona​ na čašu šampanjca na Elizejskim poljanama u Parizu, koja je ionako krcata Azijatkinjama punima kao brod i nitko vas jednoga običnog petka ondje ne bi ni doživio, otvorite web shop te modne kuće i neka vas luksuz miluje barem virtualno dok pregledavate lagane proljetne jakne iz linije LV Escale Collection koje stoje 2600 eura i odlično pristaju uz bermude iz istoimene kolekcije, za koje pak treba izdvojiti tisuću eura.

Ako sve ukomponirate sa šarenom pastelnom torbicom Speedy Bandoulière 30 Collection za samo 1590 eura, možete biti sigurni da ćete upadati u oko više od bilo kojega LV-ova billboarda ​ u gradu. Dobro, istina, stršat ćete zato što su takvi billboardi rezervirani za gradove i države u kojima postoje potrošači kojima sve to nije teško iskeširati, ali svejedno. Ni jedan vozač vozila ispod 100.000 eura neće se okrenuti za vama jer će biti svjestan, ako ima imalo opće kulture, da si vas ne može priuštiti.

I Fendi ima adute

I Fendijeve proljetno ljetne kolekcije dostupne su online na njegovu službenom kanalu. Ondje, primjerice, možete odabrati najnoviji model bež torbice službenog naziva Peekaboo Iconic Medium po cijeni od 4800 eura. Ali na njoj ne vrišti slovo 'F' pa je možda pravi izbor za one koji žele biti hodajuća reklama Baguette Green Nappa, zelena kožna torbica sa specifičnim slovom na strateškome mjestu. Ima je, doduše, i u drugim bojama, ali ova je zelena najintenzivnija i, tvrde u tome modnom lancu, pravi je hit ovoga proljeća. Nadam se da neće izaći iz mode dok mi ne izađemo iz karantene.

A poluduga haljina koja prati liniju tijela, s dugim rukavima i istaknutim F, ne može se ni izmjeriti koliko bode u oči. Od viskoze je, za prave ljubitelje antiperspiranata, i stoji samo 980 eura. Jest da će vam se u njoj ocrtavati sav nakupljeni celulit, ali to je vaš celulit, prihvatite ga, druge će ionako biti zavidne jer hodate u nečemu što si druge djevojke više nikad neće moći priuštiti jer su radile u industriji koja nije preživjela koronakrizu.

A sandale​ od janjeće kože​?

Chanelov haute couture nije iznevjerio ni ove godine. Bijele sandale od janjeće kože do koljena s bijelim mašnicama bit će pravi hit, uvjeravaju nas u toj modnoj kući. Treba ih platiti samo malo manje od 2000 eura, pa je to, zapravo, dobra investicija. Odlično se slažu s crno-bijelom haljinom od tvida koja ne seže ni do koljena, a stoji 8350 dolara. Kad se na to odjene pamučni pulover s diskretnim Chanelovim logom, onda je look potpun premda za pulover treba izdvojiti još 2500 dolara.

I Stella McCartney ima odličnu web-trgovinu, korisnički vrlo preglednu i jasnu, koja jedva čeka da je otvorite u svom pregledniku i pasete oči dok otkrivate proljetno-ljetnu kolekciju od koje vas samo dijeli nekoliko klikova. Zašto se zadržati samo na odjeći? Možete online naručiti i cipele i torbe, cijene su pristupačne, a i odjeća je pogodna za sve prilike. Suknje su od 500 do 700 eura, sakoi su malo skuplji, sandale stoje oko 800 eura, a maksihaljine s mnogo materijala oko 1500 eura.

Domaći spuštaju cijene

Digitalizirali su se i domaći dizajneri. U internetskoj trgovini Lulu Couturea dodatno će vas dočekati i prigodno sniženje, zato je pravo vrijeme da pošaljete svoje prstiće u šoping. Bluze su oko 500 kuna, haljine od 600 do 1000 kuna, a kaput nazvan Elena, koji je stajao 2250 kuna, može se kupiti za nevjerojatnih 450 kuna. Ako to nije prava prilika, što jest?! Najskuplje su hlače oko 600 kuna, remenje stotinjak, kao i narukvice.

A'marie je također online. Njezine haljine od pletiva, poput Shaya, stoje 3200 kuna, bež kombinezoni Cupra 3900 kuna, a za jaknu od veganske kože Etya treba izdvojiti 2200 kuna.

Izbora itekako ima, mogućnosti je bezbroj, a ni vremena, više na žalost nego na sreću, ne manjka. Naravno, glavno je pitanje ima li dovoljno novca i dolazi li inflacija ili deflacija poslije ove karantene, nakon koje slijedi depresija. Ali sve to bit će utoliko lakše podnijeti ukoliko smo se počastile kad smo još mogle i trebale. A to je sada, dok smo još imalo likvidne.