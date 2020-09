[VIDEO] Osvježeni modeli Panamere povezali sportske performanse i udobnost limuzine

Porsche teško može razočarati svojim pothvatima, pa se to nije dogodilo ni ovaj put. Prošloga tjedna predstavljena je osvježena Panamera, i to Panamera Turbo S, Panamera 4S E- Hybrid i Panamera GTS. Predstavljanje je održano nakon što je osvježena Panamera Turbo S svoju sposobnost performansi predstavila na legendarnoj stazi Nürburgring, gdje je srušila službeni rekord u svojoj klasi. Upravo Turbo S, model koji zamjenjuje dosadašnju Panameru Turbo, donosi najveće promjene, i to u snazi biturbomotora V8. Odsad dolazi sa 630 KS i 820 Nm, što znatno poboljšava performanse automobila, zbog čega sprint na sto metara traje samo 3,1 sekundu, a najveća je brzina golemih 315 km/h.

Novi hibrid

Panamera 4S E- Hybridom ​Porsche je također nastavio slijediti svoju strategiju E-Performance jer on dopunjuje ponudu plug-in hibrida uz posve nov pogon sa snagom sustava od 412 kW (560 KS). Doseg na električni pogon u usporedbi s dosadašnjim hibridnim modelima povećao se do 30 posto, a komfor i sportski karakter jednako profitiraju od unaprijeđenih komponenata vozila, kontrolnih sustava te nove generacije regulacije upravljanja i guma. Panamera GTS i njezin biturbomotor V8 optimirani su prije svega da GTS-u daju još više snage. S 480 KS novi GTS daje 20 KS više snage od prethodnog modela. Poznati četverolitreni ​biturbomotor V8 dorađen je kako bi se golema snaga kontrolirano prenosila na cestu i povećala performansa u zavojima. Među ostalim, u skladu s modelom primijenjeni su i dalje optimirani zračni ovjes s tri komore, Porsche Active Suspension Management (PASM) i sustav stabilizacije Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), uključujući Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

Dizajnerske preinake

Novi modeli Panamera mogu se naručiti i u varijanti Sport Turismo ili Executive s produženim međuosovinskim razmakom. Sama Panamera ​doživjela je i neke dizajnerske preinake, poput kompletno novoga prednjeg dijela, modificirane trake stražnjeg svjetla i novih kotača i boja. Porsche Panamera već se može naručiti kod domaćih trgovaca, a isporuka počinje od kraja listopada. U Njemačkoj je cijena za Panameru od 91.300 eura, za Panameru 4 od 95.300 eura, a Panamera 4S E-Hybrid stoji od 126.900 eura. Top-model Panamera GTS stoji od 137.000 eura, a Panamera Turbo S od 180.000 eura do registracije.

