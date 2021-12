Patek Philippe u prodaju vraća Sveti gral među satovima – Nautilus Ref. 5711

Jedan od najpoznatijih proizvođača luksuznih satova Patek Philippe objavio je da u prodaju vraća svoj čuveni sat - Nautilus Ref. 5711. Taj je model itekako poznat kolekcionarima luksuznih satova jer ga je Patek prošle godine povukao iz prodaje što je rezultiralo golemim rastom potražnje i, naravno - cijene. Ovaj će se put Ref. 5711 ili, kako mu tepaju, Sveti gral u industriji satova, prodavati u samo 170 primjeraka i u ponešto redizajniranoj verziji.

Naime, novi Ref. 5711 rezultat je suradnje Tiffanyija&Co i Pateka tako da će brojčanik novog modela biti u prepoznatljivoj Tiffany-zelenoj boji. Inače, prvi Nautilus Ref. 5711 proizveden 2006. momentalno je doživio vanserijski uspjeh. Bogataši i kolekcionari doživljavali su ga kao trofej, hvalili se njime na društvenim mrežama, godinama strpljivo čekali od narudžbe do trenutka kad će im njihov primjerak dospjeti u ruke, a onda im je čuveni švicarski proizvođač odlučio ubiti svu radost i sat povući iz prodaje.

Oda suradnji

Kako su objasnili CNBC-iju, Patek Philippe je odbio postati kompanija koja proizvodi samo jedan model sata (mono-product kompanija), a budući da su ih proizveli dovoljno, jednostavno su odlučili zaustaviti proizvodnju (ukupna godišnja proizvodnja im je oko 60 tisuća). Kupci koji se nisu uspjeli dočepati svog primjerka kad se sat prodavao u službenim trgovinama po cijeni od oko 30 tisuća dolara, okrenuli su se resale tržištu gdje je cijena Ref. 5711 pet ili šest puta veća. Prošle je godine jedan primjerak prodan na Sotheby'su za nevjerojatnih pola milijuna dolara.

Vijest o ponovnom lansiranju 'Svetog grala' sigurno je izazvala oduševljenje među kupcima, ali ih je, istovremeno, obeshrabrio podatak da dolazi u svega 170 komada. No, ta je brojka prilično značajna za proizvođača satova, ali i Tiffany&Co budući da upravo toliko dugo traje njihova suradnja. Naime, 1851. Tiffany je postao prvi službeni partner švicarskog Pateka na američkom tržištu, a i danas se na pojedinim prodajnim mjestima Tiffanyija mogu pronaći luksuzni satovi.

Prema najavama, Nautilus Ref. 5711 prodavat će se po cijeni od oko 52 tisuće dolara, a koliko god to ekskluzivno partnerstvo potvrđuje nenadmašnu prestiž Tiffany&Coa, kompanija bi se zbog njega mogla naći u nezgodnoj situaciji. Kako piše CNBC, kompanija sigurno broji više od 170 VIP klijenata i problem će biti kako odabrati kupca. No, uzme li se u obzir potencijalni prihod od prodaje i PR vrijednost za oba prestižna brenda, to će ipak biti slatke brige.