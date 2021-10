Paul Pogba i Stella McCartney kreirali veganske kopačke

adidas je ovih dana predstavio svoju prvu 100 posto vegansku kopačku – limitiranu kolekciju Paul Pogba x adidas Stella McCartney PREDATOR FREAK. Rodno neutralna kopačka najnovije je izdanje legendarnog modela PREDATOR koji spaja vrhunski dizajn, inovaciju i održive vrijednosti Stelle McCartney s izražajnim stilom pobjednika Svjetskog prvenstva i playmakera Manchester Uniteda Paula Pogbe. Vrhunski tim omogućio je izradu dizajna koji pomiče granice, a istovremeno čuva okoliš.

Ova nova suradnja je rezultat zajedničke strasti prema modi, sportu i brendu koju su dvije svjetske zvijezde otkrile tijekom gostovanja u adidasovoj YouTube seriji The Huddle još u svibnju 2020. godine. Njihovo je druženje tijekom izolacije rezultiralo ovom nogometno-modnom kreacijom.

Paul Pogba x adidas Stella McCartney PREDATOR FREAK kopačka donosi inovacije u izvedbi PREDATOR franšize s pomno analiziranim materijalima kako bi se osigurao njihov sklad s veganskim standardima.

Paul Pogba odigrao je ključnu ulogu u razvoju PREDATOR FREAKA, jer je ovoj liniji dao kombinaciju nogometnog znanja i kreativnog izražavanja. Prepoznatljiva silueta i PRIMEKNIT gornji dio ukrašen je kultnim uzorkom leoparda i Earth Protector grafikama. adidas DEMONSKIN gumeni šiljci, izvedeni računalnim algoritmom kako bi se omogućila poboljšana kontrola lopte i kretanja, istaknuti su na kopačkama u narančastoj boji. Potpisni detalji Stelle McCartney uključuju šarenu završnu obradu, ombre zrcalnu metalnu ploču i logo na peti – što je čini prvom kopačkom s ovom značajkom.

– Od početka moje suradnje s adidasom pomičemo granice visoke mode i sportske izvedbe. Prošle godine tijekom izolacije je adidas okupio Paula i mene za The Huddle gdje se ova ideja i rodila. Čuti kolika je njegova strast za modom i saznati koliko toga imamo zajedničkog zaista je potaknulo inspiraciju za zajedničko stvaranje ove kultne kopačke. Jedan od komentara koji mi je ostao u pamćenju jest kako je moda bila dio njegove osobnosti i na terenu i izvan njega, pa je bilo važno da se to vidi u dizajnu. Nevjerojatno je uzbudljivo širiti se u svijet nogometa sa superzvijezdom sportašem Paulom Pogbom. Održivi dizajn je srž partnerstva adidasa i Stelle McCartney, a kao prva adidas veganska kopačka, Predator Freak također koristi djelomično reciklirane materijale. Zajednički rad na dizajnu i razmjena ideja bilo je jako zabavno iskustvo, a ova kopačka savršeno spaja svijet mode i nogometa, pokazujući kako možemo nastaviti stvarati – rekla je Stella McCartney.

– Ja sam prije svega nogometaš, ali imam ogroman interes za modu i dizajn i oduvijek sam to želio pobliže istražiti. Ova suradnja je za mene posebna jer sam već duže vrijeme obožavatelj rada Stelle McCartney pa kad smo se prošle godine okupili za YouTube seriju The Huddle i dobili ovu ideju, to je bila savršena prilika da nešto stvorimo. Bilo je to usred izolacije i nedostajao mi je nogomet, tako da je bio nevjerojatan osjećaj moći se usredotočiti na nešto što spaja moju ljubav prema igri sa strašću za stilom. Kopačke koje smo kreirali s adidasom su jedinstvene i jedva čekam da u njima zaigram – rekao je Paul Pogba.