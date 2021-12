Peloton sjajnom reklamom odgovorio na loše pozicioniranje u rebootu Seks i grada

Vjerojatno ne postoji brend koji ne bi s veseljem prigrlio ideju da se upravo njihov proizvod pojavi u prvoj epizodi serije 'I tek tako' (And Just Like That…), dugoočekivanom nastavku serije Seks i grada. Međutim, to se gostovanje Pelotonu pretvorilo u noćnu moru, jer, navodno, nisu znali da će upravo na njihovom biciklu u smrt odpedalirati najveća ljubav glavne junakinje, muškarac za kojim su uzdisale žene diljem svijeta – Faca ili Mr. Big.

Iako dio publike smatra da je i to dio PR stunta te da tu zatečenost treba uzeti sa zrnom stoli, iz kompanije su poručili da HBO zbog povjerljivosti nije htio odati u kojem će se kontekstu pojaviti Peletonov proizvod. No, bez obzira na to tko je i koliko bio upućen u to da će Faca umrijeti od srčanog infarkta nakon treninga s Peletonom, činjenica jest da je brend u rekordnom roku svoju čast obranio jako dobrom reklamom.

Fastvertising na djelu

U nedjelju popodne kompanija je objavila 38-sekundni spot u kojem Chris Noth (Mr Big) uživa u romantičnom druženju s Peletonovom instruktoricom, likom Allegre koja se također pojavljuje u seriji. Noth i mlada dama nazdravljaju 'novim počecima' i razgovaraju o tome jesu li spremni uživati u 'još jednoj vožnji, jer život je prekratak'. Na kraju reklame, publici se obraća glas glumca Ryana Reynoldsa čija je agencija Maximum Effort kreirala spot, koji je publici kazao: 'I tek tako… Svijet se podsjetio na to da redovna vožnja biciklom poboljšava zdravlje srca, pluća i cirkulaciju te reducira rizik od kardio-vaskularnih bolesti. Bicikliranje jača srčane mišiće, snižava puls te smanjuje masnoće u krvi. On je živ...' Spot koji je kompanija objavila na Twitteru uz poruku 'I tek tako… On je živ', realiziran je u svega 48 sati.

Kako prenosi AdAge slučaj 'I tek tako… Peloton' podsjeća na još jednu neslavnu smrt u serijama koja je ugrozila ugled brenda. U seriji This is Us, junaka Jacka Pearsona ubija 'slow cooker' brenda Crockpot. I tad je, kao i danas, brendu savjetovano da se, umjesto na seriju, usredotoči na to kako proizvod može pomoći potrošačima te savjetima i informacijama ukloniti bilo kakav negativan PR. Prošlog je tjedna tako kardiologinja i članica konzilija Peleton Health&Wellness Suzanne Steinbaum, medijima izjavila kako je liku Face presudio njegov ekstravagantan životni stil, a vožnja sobnog bicikla vjerojatno pomogla u odgađanju smrtnog ishoda.