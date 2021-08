Pet ljetnih naslova za osobni rast

Tijekom pandemijskih mjeseci mnogi su se, silom ili svojom voljom, okrenuli vlastitoj nutrini i zaputili se potragu za smislom ili, ako hoćete, osobnom svrhom. Ako sanjate o tome da ukradete malo vremena za sebe i uložite ga u osobni rast, nemate brige, izdavači su se pobrinuli servirati vam hit-naslove iz kategorije samopomoći ili, po novome, samo-usavršavanja koji su dovoljno mudri, a taman toliko pitki da ih se može konzumirati tijekom vrelih, ljetnih dana. U moru literature iz tog žanra, izdvojili smo pet aktualnih naslova koji su osvojili čitatelje diljem svijeta, a mogu se čitati u domaćem izdanju.

1. Razmišljaj kao redovnik, Jay Shetty, Planetopija

Bivši redovnik i superzvijezda društvenih mreža s više od 40 milijuna pratitelja autor je i aktualnog svjetskog hita 'Razmišljaj kao redovnik - Svakodnevne vježbe za svrhovitost i smirenost uma'. U knjizi Shetty sažima svevremensku mudrost redovnika u praktične korake koje svi svakodnevno možemo poduzimati kako bismo ostvarili mirniji i ispunjeniji život. Ukratko, otkriva zašto bi nam svima bilo bolje da razmišljamo kao redovnici.

2. Wim Hof, Metoda Wim Hof, Planetopija (uskoro)

Izdavačka kuća Planetopija, najavila je da ovog ljeta izlazi iz knjiga čuvenog Nizozemca Wim Hofa koji je vlasnik 20 svjetskih rekorda u preživljavanju na ekstremnim temperaturama, ronjenju u ledenoj vodi ili trčanju kroz pustinju bez vode. Za dugovječnost i čelično zdravlje preporučuje vježbe disanja, tuširanje hladnom vodom i vježbe za um. No osim njegove priče, knjiga napokon otkriva u čemu je tajna metode Wim Hof za koju kaže: “Moja metoda je vrlo jednostavna, dostupna i znanstveno ispitana. Svi mogu sudjelovati, nema dogme, samo prihvaćanje. Samo sloboda.“

3. Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima, Ichiro Kishimi i Fumitake Koga, Planetopija

Jedan filozof i jedan pisac udružili su znanje i vještinu kako bi odgovorili na mnoga egzistencijalna pitanja u obliku dijaloga između filozofa i mladića, formi podučavanja poznatoj od Sokratova vremena. Filozofske se ideje oslanjaju na teorije Alfreda Adlera, jednog od trojice velikana psihologije 19. stoljeća. Iako su Adlerove ideje manje poznate od Freudovih i Jungovih, itekako su aktualne i primjenjive te nam mogu pomoći da preuzmemo odgovornost za svoj život i pronađemo svoje mjesto u zajednici stvaranjem uravnoteženih međuljudskih odnosa.

4. Duhovno prosvjetljenje: Najluđa stvar!, Jed McKenna, Budilnik izdavaštvo

Jed McKenna, pisac, učitelj i duhovni majstor, prilazi duhovnim temama na posve drugačiji način. Njegova knjiga dijelom raskrinkava duhovnost dok dijelom služi kao priručnik i objašnjava zašto se čini da je neuspjeh nepisano pravilo potrage za prosvjetljenjem – i kako to pravilo prekršiti. Ili, kako piše McKenna, prosvjetljenje zapravo nije ni daleko ni nedostižno. Bliže ti je od vlastite kože i neposrednije od idućeg daha.

5. Neukroćena, Glennon Doyle, Mozaik knjiga

Neukroćena je istovremeno potpuno intiman memoar i galvanizirajući poziv na buđenje, emotivan i silovit, odvažan i nježan. Priča je to o ženi koja je shvatila da odgovorna majka nije ona koja polako umire za svoju djecu, već ona koja im pokazuje kako živjeti punim plućima. Priča je to o razvodu, o novim formacijama i otkrivanju toga da razorenost ili cjelovitost obitelji ne ovisi o njezinoj strukturi, već o sposobnosti svakog od članova da iznese sebe u cijelosti. I priča je to o tome kako svatko od nas može početi vjerovati sebi dovoljno da postavi granice i prigrli svoje emocije.

*Opisi preuzeti od izdavača