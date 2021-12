Pet reklama koje su razbjesnile publiku u 2021.

Budući da je 2021. bila godina testiranja debljine živaca svakog prosječnog homo sapiensa, ne čudi što se pucalo u prazno ili puhalo na hladno. Oko nekoć posve benignih tema hodalo se po jajima, dok su rasprave u vezi cijepljenja i pandemije postala prava bojišta, razlog zbog kojeg su se prekidala prijateljstva i pile tablete za smirenje. Ni marketinška komunikacija nije bila nikakva iznimka, a neke kampanje doživjele su nezapamćene rafalne paljbe. Upravo je zato magazin AdAge sastavio listu pet kampanji koje su najviše digle živac publici (neke i s pravom!), a oglašivače naučile velike lekcije o ponašanju potrošača u ova netipično doba.

Tesco - #NothingsStoppingUs

Iako je blagdanska Tescova kampanja trebala govoriti o tome koliko su se potrošači poželjeli Božića i ništa ih neće spriječiti u tome da ga proslave, publiku je razbjesnio kadar Djeda Božićnjaka koji neće morati u karantenu pri ulasku u UK jer ima – COVID putovnicu. Antivakseri su se naljutili jer je Djed Božićnjak, pardon, Tesco stao na stranu promotora cijepljenja i uvođenja COVID potvrda; držali su taj potez ispolitiziranim i neprikladnim. Britanska organizacija Advertising Standars Authority (ASA) primila je nezapamćen broj pritužbi, a društvene platforme gorjele od poziva za bojkot tog lanca supermarketa.

Cadbury – Creme Egg Golden Goobilee

Početkom ove godine jedan od najpoznatijih 'čokoladnih' brendova Cadbury sablaznio je homofobe i publiku opsjednutu higijenom video-spotom povodom svog rođendana. U posljednjem kadru spota se, naime, prikazuje homoseksualni par koji istovremeno ugrize jedno punjeno čokoladno jaje Cadbury Creme Egg. Iako je dio publike srčano branio reklamu tvrdeći da marketing odavno seksualizira čokoladu (nerijetko su u prvom planu zgodne žene koje orgazmično uživaju u komadu čokolade) i nije im bilo jasno čemu strka kad to naprave dva muškarca, peticija za zabranu njenog prikazivanja prikupila je 30 tisuća potpisa. Osim što je ASA procijenila da u njoj nema ništa sporno, iz Cadburyija su se javili da su muškarci par i u stvarnom životu tako da nisu prekršene ni epidemiološke mjere o socijalnoj distanci.

John Lewis Home Insurance – Let Life Happen

Kad je riječ o oglašavanju, kompanija John Lewis naviknula se na same pohvale. Posebno kad je o blagdanskoj kampanji riječ. Međutim, ove su godine i oni okusili što to znači kad se potrošači protiv njih okrenu. Video-spot s dječakom odjevenim u haljinu koji radi nered po kući, publika je na društvenim mrežama osudila zbog 'poticanja razmaženosti', 'seksizma' i 'promoviranja ponašanja kojim klinci samo privlače pažnju'. No, pravi problem s reklamom koja je na koncu povučena iz etera jest što je poruka netočna – osiguranje doma John Lewisa ne pokriva namjernu štetu, odnosno upravo onakvu koju pravi dečko u haljini.

Snickers Spain – You're Not You When You're Hungry

Poznata kampanja Snickersa 'Kad si gladan, nisi svoj' u jednom je svom nastavku izazvala prilično oštre reakcije te natjerala kompaniju da se duboko ispriča. Naime, kompanija je na španjolskom tržištu objavila video-spot u kojem influencer Aless Gibaja poznat po svom ultra-feminiziranom ponašanju daje narudžbu konobaru, ali kad zagrize Snickers pretvara se u tipičnog, bradatog muškarca. Jer, očito, kad si feminiziran nisi svoj. Španjolska LGBTQ organizacija Federación Estatal LGTBI+ reklamu je proglasila sramotnom i homofobnom, a Snicker ju je, nakon javne isprike, povukao s tržišta.

Burger King – International Women's Day tweet

Da je put do pakla popločan najboljim namjerama svjedoči primjer Burger Kinga. Taj je fast-food lanac želio ukazati na činjenicu da jako maleni postotak žena postaju šeficama restoranskih kuhinja, pa su objavili (nespretni) tweet: 'Women belong in the kitchen' ili 'Ženama je mjesto u kuhinji'. Iako su u nastavku objasnili što su time željeli reći, publika se nakvačila na tu prvu objavu i zasula kompaniju ljutitim poruka optužujući je za brutalni seksizam. Burger King je na kraju obrisao sporni 'tweet' i ispričao se publici.