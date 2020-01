Pilotkinja u mornarici, domorotkinje u Kongresu, crnkinja na Himalaji - žene koje su obilježile 2019. 

Žene su i dalje plaćene 20 posto manje nego muškarci i čine manje od četvrtine zastupnika u parlamentima, objavila je Međunarodna organizacija rada (ILO).

Proteklih desetljeća raste postotak žena na tržištu rada, kao i u upravama tvrtki, no one su i dalje nedovoljno zastupljene u korporativnom svijetu. No koje su svijetle točke na putu prema ravnopravnosti?

Ove su žene 2019. bile prve u svojim područjima.

1. Prva sveženska svemirska šetnja

Dvije astronautkinje američke svemirske agencije NASA-e u listopadu su činile prvi ženski tim koji je šetao svemirom. I ranije je bilo žena koje su to činile, no ovo je bio prvi put da nisu imale muško društvo.

2. Prva pilotkinja u indijskoj mornarici

Potporučnica Shivangi prva je žena koja je upravljala zrakoplovom indijske mornarice. To se dogodilo tri godine nakon što su indijske zračne snage regrutirale prve pilotkinje.

3. Prve domorotkinje ušle u američki Kongres

Deb Haaland i Sharice Davids u siječnju su postale prve zastupnice američkog Zastupničkog doma iz redova autohtonog američkog stanovništva.

4. Sudan dobio prvu pravosudnu čelnicu

Sutkinja vrhovnog suda Nemat Abdullah Hair postala je prva čelnica sudanskog pravosuđa, većinski muslimanske afričke države .

5. Prva predsjednica Slovačke

Bivša aktivistica protiv korupcije i odvjetnica za LGBT prava Zuzana Čaputova u lipnju je izabrana za prvu predsjednicu Slovačke. LGBT aktivisti nadaju se da će donijeti pozitivne promjene za prava homoseksualaca i transrodnih osoba u toj konzervativnoj državi.

6. Papa Franjo imenovao prve žene u ključan vatikanski odjel

Četiri žene - tri časne sestre i jedna laikinja - postale su savjetnice u Biskupskoj sinodi i prve su žene u tom vijeću koje je 1965. osnovao Pavao VI. kao papinsko savjetničko tijelo.

7. Prva britanska jahačica utrkivala se u hidžabu

Khadijah Mella prva je britanska jahačica koja je sudjelovala na većem konjičkom natjecanju noseći hidžab. Ne samo da je sudjelovala, nego je i pobijedila.

8. Prva crnkinja na himalajskom vrhu

Južnoafrikanka Saray N'kusi Khumalo iz četvrtog je pokušaja osvojila Mt. Everest, a sada želi i na preostalih šest najviših vrhova svjetskih kontinenata.

9. Prva domorotkinja iz Meksika nominirana za Oscara

Yalitza Aparicio (26) prva je domorotkinja iz Meksika nominirana za Oscara. Aparicio se nije bavila glumom do uloge dadilje u filmu "Roma", a svoju stečenu slavu iskoristila je za promicanje prava radnika.

10. Financial Times dobio prvu urednicu

Roula Khalaf imenovana je glavnom urednicom britanskog Financial Timesa, prvi put od osnutka novina 1888. godine. Khalaf, rođena Libanonka, radi za FT duže od 20 godina.