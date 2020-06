Počnite s pripremama, najljepše doba godine ipak stiže

Sunce je izvor života, ali i neprijatelj kože, najvećega ljudskog organa, jer preveliko izalaganje UV zrakama prouzrokuje velika oštećenja, posebno kod svjeloputih ljudi i onih čija je koža prirodno suha. Tijekom ljetovanja opušteniji smo, ali treba misliti na posljedice koje prekomjerno izlaganje suncu može ostaviti na koži. Iako nam je potreban i vitamin D, kožu treba zaštititi sredstvima s visokim zaštitnim učinkom. Prva su posljedica nebrige za kožu i nerazumo izlaganje suncu opekline, ali opasniji su od njih crvenilo, smeđe mrlje i ljuštenje kože, što s vremenom može prouzročiti kancerogene tvorevine.

Lice, vrat i ruke

Najnezaštićeniji su dijelovi tijela lice, vrat i ruke jer se na njima javljaju takve tegobe, zato te dijelove treba posebno zaštititi, i to ne samo kremama i odjećom. Posebno se to odnosi na lice, na kojemu je koža tanja od one na ostalim dijelovima tijela i podložnija štetnim utjecajima, bržem starenju i pojavi raka. Broj oboljelih od raka kože stalno se povećava, a posebno su mu sklonije osobe starije od 55 godina. Primjerice, već nakon dvadeset minuta izlaganja kože jakom suncu može se pojaviti osip u obliku crvenih kvržica ili plikova.

Posljedica je pretjeranog izlaganja suncu i hiperpigmentacija, pojava tamnih mrlja na koži. Da bi se zaštitila odgovarajućim kremama, tonicima, mlijekom i uljem za sunčanje, treba znati o kojemu je tipu kože riječ i kako reagira na sunce.

Četiri tipa kože

Tip kože određuje se prema sebumu koji luči. Postoje četiri tipa: normalna je uravnotežena i zdravog sjaja, suhoj nedostaje sebuma, zategnuta je, gruba i izgleda umorno, masna ga ima previše, a mješovita koža na nekim je dijelovima suha, a na drugima masna. To znači da ne odgovara svaki proizvod za zaštitu od sunca svakom tipu kože, zbog čega bi se trebalo posavjetovati s dermatologom koji odabrati, pogotovo ako je koža vrlo osjetljiva. Zaštita otkrivenih dijelova tijela nužna je čak i kad je oblačno jer sunčeve zrake dopiru i kroz oblake. Posebno treba obratiti pozornost na madeže, njih treba štititi cijele godine, no ljeti su najviše izloženi suncu, što može izazvati zloćudne promjene. Zbog toga treba pratiti što se s njima događa kako bi se spriječila pojava kancerogenih tvorevina.

Odaberite zaštitu

Nije dovoljno nanijeti zaštitnu kremu, treba to učiniti prema savjetima koji se nalaze na proizvodu jer nanošenje nedovoljne količine smanjuje zaštitu. Također je važno odabrati kremu s odgovarajućim zaštitnim faktorom. Primjerice, SPF 20 donosi 95 posto zaštite, SPF 30 pruža 97 posto zaštite, a 98 posto SPF 45. Iako nijedan zaštitni faktor ne jamči potpunu zaštitu, bolje je koristiti se onima s najvišim stupnjem. Kremu treba nanijeti na lice i tijelo prije izlaganja suncu te nakon plivanja i sušenja tijela ručnikom, kao i poslije znojenja. Postoje i vodotporna zaštitna sredstva koja bi trebalo upotrebljavati zbog pojačanog znojenja i boravka u vodi, ali takve kreme također treba više puta nanositi na kožu.

Što je još važno

Da bismo sačuvali zdravlje kože, treba izbjegavati boravak na otvorenome između deset i šesnaest sati, kad sunce najjače zrači, zaštititi glavu šeširom širokog oboda i oči sunčanim naočala s UV filtrom te piti više vode nego inače kako koža ne bi dehidrirala.

Važno je i kakvu hranu jedemo.

Primjerice, crveno, žuto i narančasto voće i povrće sadržava velike količine karotenoida, koji jačaju kožu, a otpornijom je čini i hrana s visokim udjelom omega-masnih kiselina kao što su maslinovo i riblje ulje te vitamini C i E. Kožu štite i odjevni predmeti, zato tijekom ljeta treba nositi laganu i prozračnu pamučnu i lanenu odjeću svjetlijih boja jer tamna upija i zadržava toplinu. Trebala bi prekrivati najugroženije dijelove tijela, pa tako, primjerice, treba nositi haljine dugih rukava i hlače do gležnja.