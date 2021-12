Poslovni odgovorni darovi: Valja dobro razmisliti kako zahvaliti na dobro obavljenom poslu i suradnji

Pronalaženje pravog dara mnogima je uvijek velik izazov. Želimo da on odražava naš doživljaj osobe kojoj ga darujemo, a opet da bude prihvatljiv i koristan primatelju dara. Osim toga, trebao bi biti drugačiji i zapamćen, što je uvijek teško postići. Vjerojatno su još veći izazov poslovni darovi, posebice oni koji se šalju potkraj godine za božićne i novogodišnje blagdane. Osim o događaju koji je potrebno posebno obilježiti, odabir dara ovisi naravno i o tome je li riječ o partnerima, strankama ili zaposlenicima. Za sve njih valja dobro razmisliti kako zahvaliti na dobro obavljenom poslu i suradnji ili kako poželjeti dobrodošlicu novom klijentu. Pisaći pribor, kalendari, rokovnici ili šalice za kavu uobičajeni su poslovni darovi i nije pogreška darivati i njih, ali mogli bi izgledati maštovitije i biti prilagođeni ukusu daroprimatelja.

Luksuzno i bezvremensko

Strankama i partnerima potrebno je pokazati koliko su posebni i koliko se cijeni poslovna suradnja s njima. Stoga darovi za njih trebaju odražavati jačanje i produbljivanje poslovne suradnje i pokazivanje da su na prvom mjestu ako okolnosti to zatraže. U slučaju da proračun tvrtke to dopušta, posebnim klijentima može se darovati luksuzne dodatke za pametne telefone ili za prijenosna računala, slušalice i Bluetooth zvučnike. Takav dar uvijek će biti rado prihvaćen isto kao i bezvremenski skupocjeni novčanik za kartice. Koristan i dugovječan dar prikladan je za partnere i stranke s kojima se dulje surađuje i koje se već dobro poznaje jer je riječ o prisnijem daru na koji se može otisnuti i monogram ili logo. Naravno, u novčanik je moguće umetnuti i darovnu karticu kao dodatno iznenađenje. Naprtnjača ili putni kovčeg za one koji vole pustolovine i putovanja bit će prihvaćeni s oduševljenjem, isto kao i plaćena večera ili ručak u poznatom restoranu.

Da ne propadne

Bezvremenska je i luksuzna košara s darovima, a posebno je pogodna zato što može biti prilagođena svakom partneru i stranci. Nije potrebno stoga smišljati pojedinačne darove, već je dovoljno košaru napuniti mjesnim i sezonskim proizvodima koji su mnogima vjerojatno među najdražim poklonima. Pažljiv dar je i uredska biljka koja razveseljava poslovni prostor. Ne treba pretjerivati s veličinom, a važno je odabrati biljke koje nisu zahtjevne za održavanje poput drva života, zelenog ljiljana, orhideje ili sukulenata.

S čokoladnim poklonom teško se može pogriješiti, posebice ako je riječ o luksuznom daru. Takav dar rijetko kada će propasti, no možda je najsigurnije prije se raspitati o ukusu osobe kojoj je namijenjen. Uplata u dobrotvorne svrhe uime partnera ili stranke prema njihovu odabiru u božićno vrijeme posebno će ih obradovati jer se tako pokazuje koliko je važno djelovati u zajednici. I karte za sportske događaje bezvremenska su tradicija koja gradi dugotrajan poslovni odnos. Odličan potez će biti ako se osigura više ulaznica kako bi se moglo povesti obitelj i prijatelje na utakmicu.

Zaposlenicima po mjeri

Zaposlenicima se, pak, treba iskazati da su prihvaćeni i cijenjeni članovi tima, a neki darovi mogu biti pogodni također za partnere i stranke. Primjerice, torbe ili platnene vrećice jedan su od takvih darova jer su korisne, a ako se pogodi i s dizajnom, bit će po mjeri mnogih. Zaposlenike će zasigurno osvojiti i boca za višekratnu upotrebu koja je pogodna za ured, ali i za odlazak u teretanu. Dizajn, boja i zapremnina daju mnogo mogućnosti za izradu po želji, isto kao i dobra stara šalica. Šalica je jedan od neizostavnih poklona koje je svatko dobio barem nekoliko puta u životu u raznim prigodama, ali uvijek dobro posluži za kavu ili čaj. Kako bi bile zanimljivije i po mjeri svakog zaposlenika, moguće je na njih otisnuti imena zaposlenika, posvetu, poruku ili šalu. Ako se šalice čine previše istrošenom idejom za dar, možda bi dobar nadomjestak bila čaša od nehrđajućeg čelika.

Da zaposlenici ne bi uvijek mislili na posao, pogodni su setovi s maskama za lice, mirisnim svijećama i čajevima za opuštanje te nekim slatkim iznenađenjem. Također, za ugodno slobodno vrijeme zaposlenicima će svakako pomoći zanimljivi filmski setovi ili plaćeno gledanje filmova i serija na internetu.

Zanimljiv dar mogu biti i karte za nastup popularnih pjevača ili grupe, a zaposlenici će posebno cijeniti plaćeno nagradno putovanje koje uključuje i njihovu obitelj. Svim tim darovima može se dati dodatni osobni pečat, i to osobnom porukom pisanom vlastoručno. Na taj način se primateljima darova pokazuje da nam je doista stalo do njih i koliko ih se uvažava.

Sve je virtualno

Pri darivanju, pak, ne treba zazirati od darovnih kartica, koje se mnogima na prvu čine neosobne. Upravo suprotno – one omogućuju slobodu i kupnju dara kakav se želi, a pri tome se ne treba usmjeriti samo na darovne kartice za prehrambene i kozmetičke proizvode. Osim već navedenih filmova i serija koje se uz pomoć darovne kartice mogu gledati preko streaminga, videoigrice su sjajan izbor koji će naići na odobravanje brojnih muških poklonika. Prije odabira igrice potrebno je provjeriti koju igru najviše vole osobe kojima je namijenjena, a poklonicima umjetnosti ili kuhanja darovnim se karticama mogu osigurati tečajevi slikanja i kuhanja.

Nadalje, plaćeni internetski tečajevi fitnessa mogu biti posebno pogodni ako se radi na daljinu ili nije uvijek moguće doći u zakazano vrijeme na fitness. Onima koji vole uređivati prostor zgodno je osigurati virtualnog stilista koji će pomoći savjetima i rješenjima. Njemu će se obradovati partneri i stranke koje se pripremaju preurediti stan ili opremiti novi uredski prostor. Mnogi neće odoljeti ni virtualnom kušanju vina ili piva, pri čemu će stručnjak svima osigurati proizvode koje će kušati.