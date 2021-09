Predstavljena ‘bomberica‘ s potpisom Lane Puljić u suradnji s Jägermeisterom

Jägermeister i domaći modni brend Lokomotiva sinoć su u predstavili produkt svoje prve suradnje – dizajnersku bomber jaknu. Lokomotiva je za taj njemački brend premium biljnog likera kreirala unisex, vodonepropusne i 'reversable' jakne u bojama Jägermeistera koje su, kako kažu, stvorene za izlaske nakon kojih prohladni jutarnji povjetarac razbudi i one koji su cijelu noć lupali nogama o pod. Jakna je od sinoć dostupna na web shopu Lokomative, u limitiranom izdanju od sto primjeraka i po cijeni od 956 kuna.

- Lokomotiva i Jägermeister su brendovi koji se obraćaju osobama s izraženom osobnošću, individualnošću, buntom i karakterom. Zbog toga smo željeli utjeloviti identitet ova dva brenda i utkati DNK Jägermeistera i Lokomotive u nešto opipljivo, pritom poštujući postulate na kojima počivaju oba brenda - rekla je Lana Puljić iz Lokomotive.

Strategija brenda

Suradnja s Lokomotivom prati globalnu Jägermeister strategiju kreacije urbanih premium i limited edition streetwear komada, ali i, kako kaže Nadine Kramarić, brend menadžerica Jägermeistera za Hrvatsku Nadine Kramarić, prati osnovne vrijednosti brenda koji u svemu što radi pjeva odu noćnom životu, slavi kulturu i potične kreativnost umjetnika, jedna od kojih je i Lana Puljić.

Na predstavljaju dizajnerskih komada u zagrebačkom A most usual gardenu uzvanici su priliku uživati u signature koktelima na bazi Jägermeistera i Jägermeister Scharfa koje su osmislili Dorijan Skoblar i Miro Kljajić, a nakon koktela su na red došli i kolačići s potpisom Ivane Čuljak iz Neka jedu kolače, ponovno, inspirirani Scharfom i Originalom. Uzvanike su zabavljali legendarni Marko i Miha iz elektroničkog dua Vanillaz koji su, između ostaloga, predstavili i remix pjesme Meet her at the Loveparade koji je nastao u suradnji s Jägermeisterom.