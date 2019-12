Božićni stol - Prepustite se vlastitom osjećaju za lijepo i svečano

Ukrašavanje blagdanskog stola za Božić i Novu godinu uvijek je velik izazov. Svaki se put ispočetka želi nadmašiti prošlogodišnje izdanje i još jednom provjeriti vlastita kreativnost i dosjetljivost. Da bi se postigao što bolji i nezaboravan obiteljski i prijateljski ugođaj, možete si dati oduška i poigrati se bojama, uzorcima, pojedinostima i naglascima.

Blagdansko ozračje potkraj godine veliko je nadahnuće jer ugodno šarenilo zabavnih ukrasa itekako potiče stvaranje najdražih obiteljskih uspomena za bogatim blagdanskim stolom. Oduvijek je stol bio središnje mjesto blagdana, a sve oko njega, od božićnog drvca do ukrašenih vrata i prozora, samo okoliš u središtu kojega je stol za koji će sjesti domaćini i gosti te uživati u posebnim blagdanskim poslasticama.

Nekad su se ukrasi za stol izrađivali ručno, ali uvijek je bio svečan, a stilovi uređenja razlikovali su se od naroda do naroda, ovisno o navima, načinu života, vjerovanjima... Ukusno ukrašen božićni stol uobličuje i ozračje zabave. Njegovo postavljanje ne mora biti teško i skupo ili zahtijevati mnogo vremena. Moguće je po pogodnim cijenama kupiti ukrase, danas su njima trgovine pretrpane i mjesec dana prije Božića, no s još malo uložena truda mogu se napraviti i vlastiti od materijala koje imate kod kuće, a možete i dokupiti nekoliko vrpci, perlica, borovih grančica... Mogu se od toga čuda napraviti ako imate spretne ruke i dobro oko. Doista je bezbroj načina za ukrašavanje, bez obzira na to priprema li se stol za ugošćivanje veće skupine ljudi ili najbliže obitelji.

Klasika i/ili romantika

S uobičajenim crveno-zelenim bojama nikad nećete pogriješiti, ali možete izaći iz sigurnih okvira i udahnuti nove naglaske ukrašavanju. Uz uobičajene ukrase poput borovih grana, imele, božikovine i božićne zvijezde stol je zgodno ukrasiti kariranim dekama koje će zamijeniti stolnjake. Iako su uzorci deka klasični crveno-zeleni, deke same po sebi stvaraju neočekivan i neuobičajen dojam na stolu.



Skandinavski stil sa svojim minimalizmom i svijetlim bojama oduševljava nas već godinama, zato će neutralni snježni motivi s osjećajem spokoja i dalje biti pun pogodak za blagdansko druženje. Moguće je vratiti se i u prošlost te oživjeti pedesete ili šezdesete godine prošlog stoljeća, ali i prizvati romantiku francuskog sela stolom na kojem prevladavaju nijanse tople zelene i bijele. Nasloni stolica mogu se ukrasiti bijelim krilima, samo perjem ili umjetnim krznom, a po sredini stola mogu se provesti lampice zbog kojih će, kad se upale, on zabljesnuti još više.

Bogatstvo detalja

Onima koji se ne snalaze u spajanju boja i šarenila, najsigurnije je odabrati crnu i bijelu boju čiji spoj odiše otmjenošću i uzvišenošću. Dominantna bijela razbija se crnim i drvenim detaljima, čemu svakako treba dodati nekoliko ukrasa u zlatnoj i srebrnoj boji ili boji mjedi.



Otmjenosti i skupocjenu izgledu pridonosi pak uređenje u stilu art décoa, a zasigurno će posebno oduševljenje gostiju izazvati hrabro odabiranje boje vina kao glavne boje. Tamnocrveni stolnjak kao temelj dodatno će obogatiti detalji u ružičastoj, svjetlocrvenoj i zlatnoj te posebice stare kristalne čaše.



Nadalje, pribor za jelo, koji bojama svakako mora biti usklađen sa stolnjakom i salvetama, pa sezonsko cvijeće ili biljke i svijećnjaci mogu još više podignuti izgled svakog stola.



Ipak, u gužvi oko priprema za blagdansko druženje nikako se ne smije zaboraviti na djecu. Blagdanski stol može se postaviti i samo za njih s tanjurima (mogu biti i papirnati), čašama i zdjelicama te veselim dječjim božićnim ukrasima poput snjegovića, Djeda Božićnjaka, jelena i božićnih kuglica.