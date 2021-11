Prestižna nagrada Booker otišla u ruke južnoafričkog književnika Damona Galguta

Južnoafrički književnik Damon Galgut dobitnik je ovogodišnje prestižne nagrade Booker za roman The Promise (Obećanje). Ovo je Galgutova treća nominacija, a priznanje i novčanu nagradu od 50 tisuća funti dobio je očaravši žiri pričom o jednom neispunjenom obećanju koje je bjelačka obitelj smještena u Pretoriji dala svojoj tamnoputoj služavki. – Trebalo je proći dosta vremena da dođem do ovdje gdje sam sad, ali sad kad sam uspio, osjećam da tu ne pripadam – rekao je Galgut koji je tu jedinstvenu obiteljsku sagu koja počinje osamdesetih godina prošlog stoljeća i pokriva nekoliko desetljeća, ispričao kroz četiri obiteljska pogreba.

Značajna nagrada

Roman su mnogi kritičari prozvali sjajnim, a otpočetka odbrojavanja do dodjele bio je favorit među šest nominiranih djela. Inače, Booker ili, u punom nazivu The Man Booker Prize for Fiction, jedna je od najuglednijih književnih nagrada na svijetu, a piscima engleskog govornog područja dodjeljuje se od 1969. Međunarodna inačica, Man Booker International Prize, za naslove koji su prevedeni na engleski jezik uvedena je 2005. Bez obzira radili se o originalnoj dodjeli ili 'sestrinskoj' međunarodnoj, Booker nagrada nominiranim književnicima i dobitnicima jamči slavu, ali i dobru prodaju u knjižarama. Na hrvatskom se jeziku može pronaći Galgutov roman 'U nepoznatoj sobi: tri putovanja' u prijevodu Maje Šoljan i izdanju Školske knjige.