Prijavite se na poslovnu LIDER bowling ligu u Zagrebu

Bowling centar, Bowling club iz Zagreba odlučio je pokrenuti poslovnu LIDER Bowling ligu koja će se održavati od 30.09.2020 do 04.11.2020. uz besplatne kotizacije i ovim putem poziva sve zainteresirane tvrtke i kompanije da prijave svoje najbolje igrače i da se okušaju u poslovnoj LIDER Bowling ligi.



Zbog svoje jednostavnosti i prilagodljivosti za sve uzraste danas je bowling jedan od najmasovnijih i najpopularnijih oblika zabave, obiteljskog druženja, natjecanja, team buildinga i rekreiranja, što dokazuje i podatak da danas više od 150 milijuna rekreativaca svakodnevno uživa u čarima bowlinga i to na više od 300 tisuća uglancanih staza.



Igraju ga svi – od djece do starijih a svima je u vidu samo jedan cilj – zabava.



- Bowling liga izvrstan je oblik rekreacije i stvaranja kontakata između kompanija koje se natječu u ligi. Posebnost lige, odnosno bowlinga je ta što u ligi može sudjelovati bilo koji djelatnik jedne kompanije, bez obzira na fizičko stanje i dob – rekao nam je Vedran Režić, voditelj Bowling cluba.

Broj mjesta ograničen i da pravo sudjelovanja ima prvih 6 ekipa koje se prijave na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 23.09.2020. godine.



Svojim sadržajem, programima i pogodnostima koje nudi, Bowling club postaje novo mjesto druženja za sve generacije, ali i stvara buduće sportaša u bowlingu. Sa sedam bowling staza, Bowling club u ulici Florijana Andrašeca 14, iza sportske dvorane Dražena Petrovića svima nudi odličan ambijent za uživanje u igri, druženje i lagano ćaskanje između igara.



