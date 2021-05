Princ Harry probudio interes za EMDR-om, psihoteraputskom metodom liječenja trauma

Nakon bombastičnog intervjua s kraljicom talk-showova Oprah Winfrey, odbjegli kraljevski sin, princ Harry opet je uspio privući pažnju javnosti. U intervjuu za serijal Apple TV-ija 'The Me You Can't See' koji je producirao zajedno s Oprah, progovorio je o gubitku svoje majke, princeze Diane te načinima na koje se manje ili više uspješno pokušao nositi s tim ranim traumama. Budući da je princ Harry odlučio svoj profesionalni život posvetiti osvještavanju važnosti mentalnog zdravlja i destigmatiziranju mentalnih oboljenja, u toj je epizodi publici odlučio pokazati kako izgleda EMDR tretman koji je, kako se tvrdi, prilično učinkovit alat za liječenje trauma, PTSP-a ili anksioznih poremećaja. Budući da svaki prinčev istup privlači pozornost publike, ne čudi što je nakon emitiranja serijala, 21. svibnja, porastao interes za tim psihoterapeutskim tretmanom.

Slučajno otkriće

Eye Movement Desensibilisation and Reprocessing ili EMDR metodu je koncem osamdesetih posve slučajno otkrila znanstvenica Francine Shapiro. Tijekom jedne šetnje parkom uočila je da bi misli o problemu nestale kad bi spontano napravila pokret očima lijevo-desno. Misli bi se potom vratile, ali su se doimale drugačijima, sa smanjenom emocionalnom snagom. Kasnija istraživanja su potvrdila da je metoda koju je otkrila učinkovita u liječenju PTSP-a, a i trauma manjeg entiteta, jer omogućava desenzibilizaciju traumatskih sjećanja i kognitivno restrukturiranje koje vodi značajnom smanjenju simptoma (anksioznost, emocionalni stres, noćne more, flashback i sl.).

Kako stoji na stranicama Centra za kognitivno bihevioralnu terapiju, prije EMDR-a traumatsko sjećanje - target se manifestira s jednom slikom, negativnim uvjerenjima, negativnim emocijama i fizičkim senzacijama u originalnoj ometajućoj formi u kojoj se dogodilo. Poslije EMDR-a sjećanja se skladište sa slikom koja je manje prijeteća (ometajuća) s pozitivnim uvjerenjima i s adekvatnom emocionalnošću bez ometajućih fizičkih senzacija. Psihoterapeuti još uvijek ne mogu s potpunom sigurnošću tvrditi kako EMDR točno 'radi', ali postoje dvije teorije ili dva moguća objašnjenja.

Kako je u svom članku o EMDR-u objasnio magazin Independent, neki znanstvenici smatraju da se sjećanje na traumu mijenja ili dezintegrira dok klijent o njoj razmišlja ili priča radeći nešto drugo (miče očima, tapka). Druga teorija ima veze sa sanjanjem, odnosno REM fazom. Tijekom te faze spavanja i brzog micanja očiju, mozak procesira određene informacije/događaje. Svjesnim pokretnima tijekom budnog stanja, učimo mozak da sjećanje na traumu 'probavi' na isti način kao što to čini i tijekom spavanja. Stručnjaci, a i brojni klijenti svjedoče uspješnom iscjeljenju trauma EMDR metodom tako da je pohvalno što, zahvaljujući princu Harryiju, psihoterapeutske metode dobivaju prostor i u mainstream medijima.