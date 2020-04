Prva crta obrane organizma treba ozbiljnu potporu

Filozofi su se davno dosjetili da je u zdravom tijelu zdrav duh, ali danas, u vrijeme epidemije koronavirusa, vjerojatno bi barem nakratko prednost dali imunosnom sustavu o čijoj snazi ovisi otpornost organizma na bolesti.

Riječ 'imunost' potječe od latinske riječi immunitas, što znači 'otpornost' iliti sposobnost organizma da se brani od djelovanja stranih tvari (antigena) koji ga napadaju i ugrožavaju nam zdravlje.



Naše tijelo stalno napadaju virusi i bakterije, ali to najčešće i ne osjetimo zahvaljujući imunosnom sustavu koji ih sprječava da izazovu bolesti. Međutim, trenutačno smo na udaru koronavirusa, novoga virusa za koji još ne postoje ni lijek ni cjepivo. Budući da je riječ o svjetskoj pandemiji, osim što valja poštovati pravila koja postavljaju nacionalni i lokalni krizni stožeri, nužno je osnažiti i imunosni sustav.

Promjena loših navika

Postoje mnogi pripravci za jačanje imunosnog sustava, od vitamina i minerala do raznovrsnih napitaka koje je moguće nabaviti u ljekarni, no u njihovu odabiru trebalo bi poslušati savjet ljekarnika. Kako osnažiti imunosni sustav, objašnjava dr. Vesna Gorički, spec. opće medicine i gerontologije, akupunkturologinja i homeopatkinja iz Centra za akupunkturu i homeopatiju u Zagrebu.



– Na otpornost organizma djeluju različiti čimbenici: smanjuje ga neadekvatna prehrana, nikakva ili pretjerana tjelesna aktivnost, stres, loše navike, primjerice alkohol i pušenje, te premalo sna. Osim što treba promijeniti loše navike, za pravilan rad obrambenog sustava nužno je unositi potrebne količine vitamina A, C, E i B6 te minerala selena, cinka, željeza i bakra, kojih najviše ima u voću, povrću, sjemenkama, orašastim plodovima i cjelovitim žitaricama – kaže dr. Gorički.



​Zbog pandemije koronavirusa dr. Gorički ističe da je iznimno važno odgovorno se ponašati prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, održavati higijenu te usprkos novonastaloj situaciji pokušati izbjegavati stresne situacije koje narušavaju imunosni sustav.

Dobra alternativa

Uza zdrav način života, kvalitetnu prehranu i razne pripravke koji jačaju organizam jedna je od alternativnih metoda akupunktura. Svjetska zdravstvena organizacija prije četrdeset ju je godina priznala kao metodu liječenja i sastavila popis bolesti koje se njome uspješno tretiraju, a na kojem je i jačanje imunosnog sustava.

– Akupunkturnim tretmanom znatno se poboljšava imunosni sustav, što izrazito povećava otpornost tijela prema infekcijama. To se događa zbog povećanja leukocita, bijelih krvnih zrnaca, i antitijela iz grupe globulina te drugih tvari koje povećavaju imunosnu otpornost organizma. Studije provedene u Americi dokazale su da je tri sata nakon akupunkturnog tretmana broj bijelih krvnih zrnaca porastao za čak 168 posto – kaže dr. Gorički, ističući da se u kineskom gradu Wuhanu, izvoru koronavirusa, u liječenju oboljelih uz klasičnu medicinu primjenjivala tradicionalna kineska medicina, odnosno akupunktura.

Poticajni korali

Dr. Gorički navodi još jednu alternativnu metodu poticanja imunosnog sustava – ​frekvencije solfeggia, niz elektromagnetskih glazbenih tonova koji su se upotrebljavali u drevnim gregorijanskim koralima.

Ponovno ih je otkrio dr. Joseph Puleo koji je tvrdio da imaju moć prodrijeti duboko u svijest i podsvijest te potaknuti unutarnje iscjeljenje. Jedna od tih opuštajućih frekvencija jest 741 Hz. Slušanje napjeva na toj frekvenciji oslobađa od stresa i negativne energije, što jača imunosni sustav i iscjeljuje organizam.