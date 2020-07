Rašić+Vrabec među najboljim svjetskim izložbenim dizajnerima

Preko 340 velikih svjetskih projekata iz područja prostornog dizajna natjecalo se ove godine za prestižnu nagradu SEGD awards, a njih samo 30 su ju i osvojili. Nagrada se dodjeljuje samo projektima koji sadrže iznimne kreativne koncepte u području prostornog iskustvenog dizajna.

Rašić+Vrabec osvojili su posebno priznanje za dizajn inkluzivne izložbe 'Gledam dodirom' na kojoj su predstavljeni umjetnički radovi slijepih i slabovidnih. Među mnogim visokobudžetnim projektima poput dizajna postava i signalizacije svjetskih muzeja, digitalne interaktivne signalizacije aerodroma, dizajna hotela, retaila i korporativnih ureda istaknuo se ovaj domaći inovativni projekt koji je napravljen s malim budžetom i to skoro kompletno iz recikliranih materijala. Rašić+Vrabec nagradu su preuzeli virtualno jer je dodjela koja je trebala biti održana u Portlandu otkazana radi pandemije.

- Velika je čast dobiti ovakvu nagradu, jer je to priznanje koje nas svrstava među najbolje svjetske dizajnere specifičnog područja dizajna doživljaja u prostoru. To je područje posebno po tome što spaja grafički i produkt dizajn, arhitekturu, interaktivnost i multimediju čime stvara okruženja koja komuniciraju. To je dizajn koji prostoru daje duh (genius loci) i karakter. Ponosni smo i zato jer smo, osim Studija Rašić, trenutno jedini iz Hrvatske dobitnici ove nagrade - rekli su Rašić+Vrabec.

- Ovakvo priznanje nam je daljnja motivacija, a pogotovo kada vidimo da je većina nagrađenih projekata neusporedivo većih budžeta i to u produkciji muzeja poput San Francisco MOMA-e odnosno velikih dizajn studija kao što su Secondstory, Isometric, Smallstuff, Gagarin. Tu je i čuveni Gensler koji zapošljava preko 6000 ljudi i ima 4000 klijenata među kojima su Google, Microsoft, Mercedes, MIT itd. - dodaju.

Posebnost izložbe 'Gledam dodirom'

Tko god je imao priliku posjetiti ovu izložbu doživio je svijet slijepih na najintenzivniji mogući način. Na ulazu u Galeriju Vjekoslav Karas u Karlovcu svi su posjetitelji prošli inicijaciju slijeposti ušavši kroz tamnu sobu. U nekoliko minuta su doživjeli nešto što je slijepima i slabovidnima svakodnevica pa su se mnogi zapitali kako je to stalno živjeti na taj način. Oni nadobudniji mogli su proći kroz cijeli postav s povezom preko očiju.

'Gledam dodirom' je isto tako jedna od rijetkih izložaba na kojoj ste mogli dotaknuti i opipati baš sve izloške. Od radova učenika iz Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek pa sve do umjetničkih djela poznatih hrvatskih kipara i dizajnera: R. Frangeša-Mihanovića, Koste Angelija Radovanija, Vanje Radauša, Vojina Bakića, Dušana Džamonje i Branka Ružića te grupe Numen.

Niti jedan rad nije bio izložen na zidu. Slijepi i slabovidni ne kreiraju slike, skulpture, reljefe i crteže stojećki. Oni stvaraju sjedeći za stolom te najlakše rade na ravnoj plohi. Zato su svi izlošci, pa i legende koje su ispisane na Brailleovom pismu, izložene uz radove učenika na ravnoj plohi, kako bi bili dostupniji za dodirivanje.

Kroz postav vas vodi 80 metara dugački crni postament u obliku meandra, koji ujedno olakšava kretanje slijepima kroz prostor. Na njemu su izloženi radovi slijepih autora, a za osvjetljenje su dosjetljivo napravljene 'sonde' od obojanih vodovodnih cijevi. Svaka 'sonda' osvjetljava po jedan učenički rad dajući svakome poseban značaj.

Inovativna metoda edukacije

Izložba je predstavila posebnu metodu edukacije profesorice Tanje Parlov, koja ju je godinama razvijala vjerujući da se slijepi i slabovidni mogu i trebaju baviti umjetnošću. Inovativnost metode je u tome da se kreće učiti od osjećaja prostora, a ne uobičajenog crtanja linije što je slijepima najteže svladati. Oni su majstori u oblicima i teksturama, a učenički radovi iz Centra Vinko Bek su najbolji dokaz tome. Kreativni tim izložbe okupila je kustosica Gradskih muzeja Karlovac i autorica izložbe Lana Bede koja je svojim ogromnim entuzijazmom i voljom omogućila realizaciju jednog takvog kreativnog, a niskobudžetnog projekta.