Rotary za budućnost - Humanitarna akcija stipendiranja učenika na potresom pogođenom području

Više od 50 Rotary klubova iz cijele Hrvatske okupilo se u zajedničkoj humanitarnoj akciji prikupljanja financijskih sredstava pod nazivom „STIPENDIRANJE UČENIKA NA POTRESOM POGOĐENOM PODRUČJU“ kojima bi se omogućile stipendije srednjoškolcima s potresom razrušenih područja. Ovaj svojevrsni „Rotary zamašnjak za budućnost“ do sada je osigurao više od 1.300.000,00 kuna kojima će se omogućiti stipendiranje 250 srednjoškolaca, no to je tek početak jer se sredstva i dalje prikupljaju. Na tom području djeluje osam srednjih škola koje pohađa 2173 učenika, od kojih su mnogi zajedno s obiteljima, ostali bez krova nad glavom te će ove stipendije zasigurno biti od velike pomoći.

- U promišljanjima kako prikupljenim sredstvima pružiti brzu i konkretnu pomoć, koja je pravedno raspoređena na potresom pogođenom području obuhvaćajući i sela i gradove, kako pomoći obiteljima koje su najviše stradale, ali i osigurati preduvjete za dugoročni nastavak života ovih područja, odlučili smo se za stipendiranje srednjoškolaca , a mnogi od njih su zajedno s obiteljima ostali bez krova nad glavom. Projekt stipendiranja dugoročno može dati više informacija o stanju i potrebama pojedine obitelji, te otvoriti mogućnost dodatnih prilika za pomaganje. Ova humanitarna akcija obuhvatit će 250 učenika - rekao je dr. Hrvoje Kenfelj, guverner hrvatskog Rotary Distrikta 1913.

- Nakon vala dobrote u koji se uključila cijela Hrvatska, ova katastrofa će imati i dugotrajne posljedice. Stoga Rotary klubovi pridonose obnovi i kroz strateške, održive projekte koji trajno pomažu i osnažuju ljude ovog kraja, posebno akcijama usmjerenima na obnovu ne samo građevina i infrastrukture, nego prvenstveno života ljudi - nastavio je doktor Hrvoje Kenfelj.

Brojni članovi iz raznih Rotary klubova već nekoliko sati nakon potresa dostavili su pomoć u potresom razoren Sisak, Petrinju i Glinu te okolna sela, a dezinficijensi, hrana, zaštitna obuća i odjeća, kontejneri i mnoštvo drugoga stižu i nadalje.

Uz osiguravanje stipendija srednjoškolcima, uz pomoć Rotary Internationala omogućit će se i sredstva za pojačavanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije kroz nabavu medicinske opreme za procjenjivanje kakvoće i pročišćavanje vode obzirom da su su vodoopskrbni kapaciteti usred djelovanja potresa kontaminirani.

Definirani sui kriteriji za dodjelu stipendija koji, uz cilj dosizanja svih srednjoškolaca čiji su domovi potpuno ili značajno oštećeni, uzimaju u obzir i školski uspjeh, sudjelovanje na natjecanjima, te ostale specifičnosti svake potresom pogođene obitelji.