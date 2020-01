Ryan Kaji - Prvak među milijunašima s YouTubea ima samo osam godina

Obistinile su se nevjerojatne scene iz 'Richieja Richa', posljednjeg dječačkog filma Macaulayja Culkina, zauvijek upamćenog kao glavnog aktera megahita 'Sam u kući', u kojima malac sav uglađen i fin u savršeno iskrojenom odijelcu preuzima vodstvo tvrtke. Štoviše, ako pogledamo Forbesovu listu najplaćenijih youtubera, učinit će nam se da su takvi lideri upravo ono što se na luckastom tržištu današnjice najviše traži.

Kralj igračaka

Uvjerljivi 'number one' na famoznoj Forbesovoj ljestvici osmogodišnji je Ryan Kaji koji je u godinu dana uprihodovao 26 milijuna dolara. To je iznos u kojem nisu obračunani ni porez ni različite provizije za agente, menadžere i odvjetnike. Međutim, i kad se te varijable uvrste u izračun, uvjereni smo da i dalje ostaje nevjerojatan iznos. Što reći, mali je šmeker pronašao savršen posao. Još kao četverogodišnjak pitao je majku zašto on nije na YouTubeu, a sva ostala djeca jesu. Ubrzo je na svom kanalu počeo objavljivati ​videosadržaje u kojima otpakirava i komentira igračke.

To je preraslo u kanal 'Ryan's World' na kojem njegove stručne recenzije prati više od 23 milijuna ljudi. Kakva je to golema sljedba, može se iščitati iz podataka da službeni kanal britanskog BBC-ja na tome najvećem online videoservisu ima samo 5,85 milijuna pratitelja. Slavni je dječak na svojim iskrenim dječjim reakcijama izgradio zavidno poslovno carstvo kojem se potpuno posvetila Ryanova majka čiji je prijašnji posao bio poučavanje srednjoškolaca kemiji. Osnovnoškolac nije stao samo na videoobjavama. Pokrenuo je vlastitu liniju igračaka i odjeće, paste i četkice za zube s njegovim potpisom prodaju se u Targetu, Walmartu i Amazonu, a ima i vlastiti šou na popularnom televizijskom kanalu Nickelodeonu te ugovor sa streaming-servisom Hulu da koristeći se njegovim objavljenim snimkama montira nove sadržaje. No nije on jedini.

Bogata mala Ruskinja

Na treće mjesto Forbesove rang-liste plasirala se i petogodišnja ruska djevojčica Anastasija Radzinska čija se vesela druženja s ocem mogu pratiti na čak sedam kanala i isto toliko različitih jezika. Upravo to i čini 107 milijuna pretplatnika na njezine kanale. Nastja je zahvaljujući svjetskoj slavi i šesteroznamenkastim ugovorima sa sponzorskim brendovima poput Legolanda i Dannonea učinila ono što imućni Amerikanci rade tek kad uplove u mirovinu, preselila se u Boca Raton na Floridi. Dotad je s obitelji živjela u ruskom Krasnodaru. Njezini prihodi od lipnja 2018. do lipnja 2019., prema razgovorima s poznavateljima industrije i analitičkim kompanijama Captiv8, SocialBlade i Pollstar, iznosili su 18 milijuna dolara.

U njezinu bogatom poslovnom planu za ovu tek započetu godinu lansiranje je vlastite linije igračaka, mobilne igre i publikacija knjige.

Između Ryana i Anastasije u top tri youtubera s najvećom zaradom smjestili su se dečki kojima je već odavno narasla brada, ali koji se trude zanemariti da su prošli proces odrastanja. Pet tridesetogodišnjaka, Coby i Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones i Tyler Toney, vode kanal 'Dude Perfect' i svojim su igranjem, vratolomijama i obaranjem Guinnessovih rekorda u godinu dana stekli dvadeset milijuna dolara. Avanture tih pustolova s duhom Petra Pana našle su prostor i na Nickelodeonu.

Najpopularnija dadilja

Postavlja se logično pitanje zašto dječji sadržaji tako dobro prolaze. Videosadržaji u kojima su djeca postižu u prosjeku trostruko veću gledanost u usporedbi s ostalim videima objavljenima na kanalima s velikim brojem pratitelja, pokazalo je istraživanje koje je prošle godine proveo Pew Research Centar. Drugo istraživanje Pew Centra pak otkrilo je da čak 81 posto roditelja djece mlađe od 11 godina dopušta svojim potomcima da gledaju YouTube. To se podudara s mišljenjem mnogih da je YouTube najpopularnija dadilja na svijetu. Ulogu 'babysittera' pripisuje mu i Eyal Baumel, izvršna direktorica tvrtke specijalizirane za upravljanje digitalnim zvijezdama Yoola, čiji je klijent, među ostalima, i Nastja.

Među fantastičnih deset najlukrativnijih kanala šest je gejmera koji svoje pratitelje zabavljaju igrajući 'Minecraft', 'Fortnite', 'Grand Theft Auto V' i ostale videoigre. Na četvrtome mjestu sa 17,5 milijuna dolara plasirao se dvojac Rhett and Link čija su specijalnost svakodnevno kušanje najšašavijih kombinacija jela i pjevanje sa zvijezdama, a to čine u svom šouu 'Good Mythical Morning'. Imaju četiri kanala, 'podcast', a prošle su godine izdali dvije knjige te za deset milijuna dolara kupili mrežu Smosh. Samo pola milijuna lakše prihode ostvario je Jeffree Star koji je karijeru otpočetka gradio na internetu. Počeo je kao glazbenik na MySpaceu, a onda se preselio na YouTube i proslavio svojim praktičnim vodičima za makeup zbog kojih mu novčanik svesrdno pune proizvođači ruževa za usne, posvjetljivača, paleta sa sjenilima i mnogi drugi. Zanimljivo je da je igrač videoigara Felix Kjellberg, poznatiji kao PewDiePie, koji je godinama slovio kao ogledni primjer kako se zarađuje na YouTubeu, u novom odmjeravanju snaga tek sedmi s prihodom od 13 milijuna dolara.

Mijenjaju se pravila

Međutim, YouTube radi na tome da ograniči mogućnosti ostvarivanja prihoda na dječjim kanalima. Nagađa se da je to posljedica veoma tajanstvene nagodbe s američkom Federalnom trgovinskom komisijom (FTC) koja ga optužuje da je prikupljajući kolačiće maloljetnih korisnika u svrhu ciljanog oglašavanja prekršio pravila Zakona o online zaštiti privatnosti djece. Ni iz FTC-a ni iz YouTubea nisu javno komentirali uvjete nagodbe, a ni hoće li taj pružatelj sadržaja biti novčano kažnjen. YouTube se posuo pepelom rekavši da je od početka namijenjen starijima od trinaest godina, ali da je zajedničkom upotrebom različitih pametnih uređaja nemoguće utvrditi gledaju li sadržaje djeca bez roditeljskog nadzora i da će odsad učiniti sve ne bi li zaštitio takve korisnike.

Prvi korak koji će napraviti jest da će se svi gledatelji dječjih sadržaja tretirati kao djeca te će se pritom prikupljati samo nužni podaci. Također, od ove godine zabranit će se i ciljani oglasi na takvim sadržajima. Nagađa se kako će i taj bolni rez prihoda biti manji od potencijalne kazne regulatora. Analitičari američke tvrtka Loup Ventures procjenjuju da YouTube od dječjih sadržaja uprihoduje između 500 i 750 milijuna dolara na godinu. Prema njihovim pretpostavkama, gubitak zarade od ciljanih oglasa umanjio bi im prihode od dječjih videa za desetak posto. Dakle, u najgorem slučaju ostat će kraći za od 50 do 75 milijuna dolara. Podsjetimo samo da je FTC globio Facebook s pet milijardi dolara zbog kršenja privatnosti osobnih podataka korisnika.

Udar na dječje zarade

Jedna je od najavljenih promjena i da se dječji videosadržaji ne prikazuju pri vrhu Googleovih pretraživanja, što je direktna ugroza za potencijalnu zaradu maleckih vladara popularne platforme.

'Znamo da će promjene znatno utjecati na obitelji i djecu koji su istodobno stvarali predivne sadržaje i uspješne biznise, stoga im dajemo četiri mjeseca za prilagodbu prije nego što na YouTubeu nastupe promjene', napisao je u rujnu taj servis, ujedno obavijestivši kako se uspostavlja zaklada vrijedna sto milijuna dolara koja će u iduće tri godine uložiti u stvaranje originalnog dječjeg sadržaja za korisnike YouTubea i YouTube Kidsa. Zanimljivo će biti vidjeti kako će nova pravila utjecati na poslovanje mlađahnih youtubera u 2020. Međutim, ako i sve krene naopako, neki od njih već imaju novi poslovni plan. Anastasija kaže da će se rado prekvalificirati u trenericu dupina ili liječnicu mačaka.

Iako su svi ostali youtuberi među prvih deset na Forbesovoj listi stariji od dvadeset pet godina i naizgled spašeni od takvih akcija, nije sasvim izgledno da će se provući posve neokrznuti novim pravilima. Naime, YouTube uvodi obveznu kategorizaciju videosadržaja pri objavi na platformu. Čak i ako netko odluči prevariti sustav i ne naznačiti da je sadržaj namijenjen dječjoj dobi, razvijeni su posebni algoritmi koji prema određenim kriterijima prepoznaju takve objave i automatski primjenjuju postrožena pravila o kolačićima i zabrani oglasa. Prvih deset na Forbesovu popisu ostvarilo je ukupne prihode od 162 milijuna dolara. Budući da su najplaćeniji youtuberi uglavnom orijentirani na sadržaje koje rado konzumiraju djeca, pitanje je kako će se izvući i koliko će to utjecati na ukupnu zaradu iduće godine.