Samo ‘električari‘ mogu spasiti tržište automobila

Pandemija koronavirusa smanjila je potražnju za novim automobilima u Europi za trećinu u prvih osam mjeseci ove godine, a u Hrvatskoj je u isto to vrijeme prepolovljena. Podaci su to Europske udruge proizvođača automobila (ACEA), koji pokazuju da stanje u autoindustriji nije sjajno. Kao sve ostale industrije koje su padale zbog posljedica koronavirusa, i autoindustrija nije mogla proći neokrznuta.

Čak i prije pandemije ta se industrija suočavala s ogromnim izazovima, a čini se da će nakon pandemije posljedice za tradicionalna automobilska poduzeća biti itekako neizvjesne.



U nedavno objavljenom Deloitteovom izvješću vezanom uz budućnost prihoda u autoindustriji piše kako su mali izgledi da će predmetni izazovi popustiti u trenutačnom okružju i da bi proizvođači trebali očekivati skori snažan udar. Prema njegovim predviđanjima očekuje se dodatan pad profitabilnosti osobito ako se u obzir uzme ogroman pad prodaje kojemu trenutačno svjedočimo na našem, ali i ostalim tržištima.



Deloitteova predviđanja temelje se da trenutačno dostupnim podacima, koji kažu kako je u razdoblju od siječnja do kolovoza u 26 zemalja EU (bez Malte) registrirano ukupno 6,12 milijuna novih automobila, što je 32 posto manje nego u prvih osam mjeseci 2019. godine. Na vodećim europskim tržištima prodaja automobila također je zabilježila veliki pad, najviše u Španjolskoj (40,6 posto). U Italiji taj je pad 38,9 posto, a u Francuskoj 28,9 posto. Slijedi Njemačka, gdje je prodaja potonula 28,8 posto.

Prema podacima Europske udruge proizvođača automobila u Hrvatskoj je od siječnja do kolovoza registriran 25.151 novi automobil, što predstavlja pad od 47,9 posto u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, a to je i najveći pad među zemljama EU.



Kolovoz je tradicionalno mjesec kada kupci zbog godišnjih odmora rjeđe posjećuju autosalone, a samo u tom mjesecu potražnja za novim automobilima u 26 zemalja EU potonula je 18,9 posto, uz registriranih samo 769.525 novih automobila. Pad je dublji nego u srpnju kada se smanjila 5,7 posto, uz registriran nešto više od milijun novih automobila. Podaci Promocije plus pokazuju kako je u Hrvatskoj u kolovozu prodano 2599 novih putničkih automobila, što je 24 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine kada ih je prodano 3417, a od početka godine put do kupaca pronašlo je 25.167 novih vozila, uz pad od 47 posto u odnosu na 2019. godinu.



Rujan je ipak bio malo bolji, pa je u devetom mjesecu na domaćem tržištu prodano 3090 novih automobila, što je 13 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine kada su prodana 3552, a u prvih devet mjeseci ove godine prodano je 28.257 novih vozila, što je 45 posto manje u odnosu na lani.

Najprodavaniji modeli

Što se tiče marki vozila, najviše novih putničkih vozila u dosadašnjem dijelu godine u Hrvatskoj je prodao Volkswagen – 4495, ostvarivši udjel od 15,9 posto u ukupnoj prodaji. Druga je Škoda – članica istoga koncerna, s 3852 prodana automobila i udjelom u ukupnoj prodaji od 13,6 posto, a treći Renault s 2553 prodanih primjeraka i tržišnim udjelom od devet posto. Četvrto mjesto najprodavanijih zauzela je Dacia, iz Renaultove grupe.

Novu Daciu izabralo je 1740 hrvatskih kupaca (udjel 6,1 posto), dok je petu Kiju odabralo njih 1485 (udjel 5,2 posto). Najprodavaniji model i dalje je Škoda Octavia, kojih je u rujnu prodano 257, a od početka godine 1850. Drugi je VW Polo, s prodajom 164 auta, treći je VW T-Cross (115 prodanih), a četvrti vječni VW Golf, koji su u rujnu izabrala 103 kupca. Od početka siječnja do kraja rujna prodana su 16.002 benzinca odnosno 56,6 posto, te 9920 dizelaša (35,1 posto). Električnih vozila prodano je 267 ili 0,9 posto, a vozila na plin 392 ili 1,4 posto. Hibride je kupilo 1676 kupaca, tj. njih 5,9 posto u ukupnoj prodaji.

Pad poslovnih kupaca

Iz tvrtke Autowill, koja je ovlašteni distributer za Opel, kažu da se u doba pandemije i smanjene potražnje okreću prodaji putem online alata, kako bi se tako približili kupcima. To nije čudno s obzirom na manju pokretljivost građana, a online način ne samo prodaje već i predstavljanja novih model već se ustalio u posljednjih nekoliko mjeseci. Digitalna predstavljanja novih vozila zamijenila su autosajmove, koji su svi redom otkazani.



– Pad prodaje u autoindustriji vidljiv je u svim podacima istraživanja pa smo uz Opelovu podršku pronašli mogućnost kako da ovaj pad bude što blaži.



Prije svega, akcije koje radimo odnose se na vozila na zalihama, na kojima kupci mogu ostvariti znatne uštede, ovisno o modelu vozila, posebni akcijski paketi mogu dovesti i do uštede od čak 40.000 kuna, pa i više. Osim akcijskih paketa u kojima su snižene cijene vozila, kreditne ustanove i leasing-kuće također su osmislile posebne pakete financiranja – ističu iz Autowilla.

Iz Grupe Renault kažu kako je tržište privatnih kupaca u prvih devet mjeseci ove godine palo za 19 posto, a poslovnih za 51 posto.



– Veliki problem za nas, ali i za sve ostale je rent-a-car, jer se ove godine nisu registrirala vozila za tu upotrebu s obzirom na to da turistička sezona nije bila kao prošlih godina, pa je taj važan kanal prodaje ove godine izostao – kaže Martina Jelinek, direktorica odnosa s javnošću područja Adriatic za Renault Grupu, i dodaje kako je Grupa u prvih devet mjeseci prodala 14 posto manje vozila nego prošle godine u istom razdoblju, što je manji pad od ukupnog pada tržišta. S druge strane, povećala je svoj tržišni udio na privatnom tržištu za jedan posto.



Iako je pandemija koronavirusa srezala prodaju automobila, prodaja električnih automobila, koje je nevladina organizacija Transport&Environment (T&E) definirala kao one pogonjene baterijama i hibridne modele, porasla je.



Rast električnih vozila

Električna vozila činila su osam posto prodaje automobila u Europi u prvoj polovini godine, što je na valu poticaja za kupnju otvorilo put utrostručenju njihova tržišnoga prodajnog udjela ove godine, pokazuje analiza T&E-a. Tako su električni automobili više nego utrostručili svoj tržišni udio u Europskom gospodarskom prostoru (EEA) u usporedbi s prvom polovinom prošle godine.



Očekuje se da će se izravna prodaja takvih vozila ove godine približno udvostručiti, na milijun jedinica, navodi se u analizi. Povećanje prodaje T&E pripisuje strožim standardima za emisije ispušnih plinova u Europskoj uniji, koji su stupili na snagu ove godine, te poticajima za kupnju u državama EU. Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA) smatra kako je prodaja električnih vozila potaknuta nacionalnim programima potpore za poticanje gospodarskog oporavka od pandemije COVID-19, ali da taj trend ne mora nužno biti dugoročan.



– Teško je prognozirati buduće dugoročne pomake u ponašanju potrošača na temelju takva umjetnog rasta potaknutog subvencijama – smatraju ACEA-ini analitičari. T&E je apelirao na EU da ubuduće postavi strože ciljeve u smanjenju emisija, što bi osiguralo istiskivanje s tržišta modela koji znatno onečišćuju okoliš i njihovu zamjenu električnim automobilima. Tu se ponajprije misli na SUV-ove, koji su, iako ‘proždiru gorivo‘ također povećali svoj tržišni udio u prodaji, na 39 posto u prvoj polovini 2020. godine.



Bolje u 2021.

U međuvremenu, Europska komisija zacrtala je planove za daljnje pooštravanje ograničenja emisije ugljkova dioksida iz automobila, kao dio svog prijedloga za postrožavanje klimatskih ciljeva EU do 2030. godine. ACEA je pak priopćila kako su kreatori tih politika trebali ojačati infrastrukturu za punjenje električnih vozila i programe potpore, kako bi vozila s nultom emisijom postala pristupačnija. Koliko su vozila na električni pogon postala atraktivna pokazuju i podaci iz Porschea. Iako ne baš jeftin, potpuno električni Porsche Taycan postao je najprodavaniji Porsche u Europi u ovoj godini. Ipak, da se vratimo na malo pristupačnije automobile, recimo Toyotu. Toyota je pionir hibridne tehnologije pa i za ovo vrijeme ima svoje adute.



– U novonastaloj situaciji Toyota je prilagodila svoje poslovanje tržišnim okolnostima te smo u dogovoru s poslovnim partnerima pokrenuli niz aktivnosti kojima su prodaja, financiranje i isporuka automobila novim kupcima bili što je moguće jednostavniji i brži. Tu mislimo na posebne pogodnosti, isporuku odmah, kupnju putem računala i isporuku na kućni prag – napominju iz Toyote.



Što se tiče električnih i hibridnih aduta Toyota nudi devet hibridnih modela, a njihova je prodaja, kažu u njoj, odlična.



– Trenutačno smo u fazi lansiranja i promocije obogaćene palete gospodarskih vozila novim modelom – Toyota Proace City, za koji vjerujemo da će znatno pridonijeti zastupljenosti Toyote u odabiru flotnih kupaca. Predstavili smo i ponudu za obrtnike te manja poduzeća Toyota i Lexus Custom Lease, što je dugoročni najam vozila s punom uslugom i fiksnom ratom. Kupci su danas veoma dobro informirani i u potrazi za naprednim tehnologijama i bogatim paketima opreme, traže se kvalitetna vozila niske potrošnje, s niskim emisijama, a tu itekako imamo svoje adute poput Toyota Yaris hibrida, koji potkraj mjeseca stiže u salone – dodaju iz Toyote.



Hoće li do kraja godine električni i hibridni automobili barem malo spasiti nagriženo tržište automobila ostaje da vidimo, ali naši su sugovornici optimistični i kažu da neka kretanja na tržištu daju naslutiti kako se već iduće godine očekuje oporavak, ali da je ipak jasno kako će proći nekoliko godina da se vrate na količine prodanih automobila prije COVID-19.