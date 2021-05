Self-help guruica Glennon Doyle obara podcast-rekorde i prije emitiranja

Iako će slušatelji prvu epizodu podcasta self-help guruice Glennon Doyle moći poslušati tek danas, njen debi u toj medijskoj industriji već obara rekorde. Prema podacima iTunesa, u svega četiri dana od najave njen podcast We Can Do Hard Things zasjeo na prvo mjesto najpopularnijih podcasta na tržištima Amerike i Kanade te je među prvih pet najboljih u Australiji i Velikoj Britaniji. Doyle je time potvrdila status jedne od najutjecajnijih medijskih figura posebno popularnom među ženskom populacijom.

Pogođena niša

Doyle je sa svojim trećom knjigom Untamed, hibridom literature za samopomoć i memoara, oduševila publiku te u svega 20 tjedana od izdavanja 2020., naslov prodala u preko milijun primjeraka. Brojka je u narednim mjesecima nastavila rasti, a Doyle stekla golemu sljedbu: samo na Instagramu prati je 1,6 milijuna pratitelja, a selebritiji poput Adele, Emme Roberts ili Emme Watson su se klele u to da im je knjiga Untamed promijenila život. Untamed je, naime, nastavak priče o njenom inspirativnom životnom putu od majke katolkinje do ovisnice o alkoholu (prva dva memoara), pa do žene koja je, zaljubivši se u američku nogometašicu Abby Wambach, zatražila razvod i odlučila živjeti po vlastitom ćeifu. Doyle je dobro pogodila nišu - žene, naročito srednjih godina, očito su čeznule za javnom figurom koja će im reći da je u redu htjeti više od života, jer, kako je zapisala, 'većina žena život provodi kroteći se, pokušavajući udovoljiti očekivanjima društva, obitelji, bračnog partnera… Jednom kad žena nauči da je nemoguće udovoljiti svima, postat će slobodna i početi udovoljavati sebi'.