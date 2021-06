Silvio Vujičić dizajnirao mini kolekciju za Festival tolerancije

Moda je važan medij kod apostrofiranja tema tolerancije, a to najbolje pokazuje i suradnja umjetnika i dizajnera Silvia Vujičića s Festivalom tolerancije. Mini kolekcija odjeće koju je brand E.A. 1/1 S.V. dizajnirao za Festival tolerancije tematski se naslanja na simbolizam i tradicionalnu židovsku baštinu. Odjevni predmeti poput židovskog molitvenog šala Tallit-a i Kippah, pokrivala za glavu koji nose muškarci tijekom molitve, reinterpretirani su u suvremene odjevne predmete poput T-shirta, hoodyja te potkošulje.

Simbolični židovski elementi poput ugaonih kvadrata i tzitzita (cict), resice koje se nose na tradicionalnoj ili svečanoj židovskoj muškoj odjeći transformirani su dodavanjem otisaka s motivima dekonstruiranog logotipa Festivala Tolerancije te trenutačne židovske kalendarske godine kao broja koji je većini ljudi nepoznat.

- Modna kampanja koristi Google translate kao aplikaciju za snimanje i uspostavu samog koncepta – komunikacije, mutacije jezika i kultura. Googlova besplatna usluga prevodi riječi te same simbole na odjevnim predmetima na više od sto jezika i to u 'real timeu' (pravom vremenu) snimanja ovog editorijala, otvarajući nove prostorne planove unutar same scenografije - rekao je dizajner Silvio Vujičić.

Tradicionalni simboli na odjevnim predmetima su interpretirani znakovljem samog festivala te su uz pomoć kamere prevedeni u nove simbole, nove riječi, nove jezike i često krive prijevode.

- Moda je prikladna za povezivanje s tolerancijom i multikulturalizmom. Odjeću tako koristimo kao katalizator promjena, fluidno i karakterno, kako bismo preskočili granice (geografske, mentalne i druge), ali i predrasude što jest i osnovna premisa Festivala tolerancije. Na mikro razini, željeli smo proširiti put društvenim porukama tolerancije kroz komunikacijsku inovaciju, uvodeći E.A. 1/1 S.V. S/S 5781 Kolekciju odjeće za Festival Tolerancije. Uspjeli smo ju ostvariti kroz suradnju sa Silviom Vujičićem - izjavila je Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije.