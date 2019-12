Sitne stvari za velika veselja

Fotografski entuzijasti s viškom novca tako se mogu za rođenje malog Isusa i dolazak kraja desetljeća počastiti fotoaparatom Phase One IQ4 150MP, savjetuje PC Mag. Za samo 51 tisuću dolara ljubitelji vrhunskih fotografskih uradaka dobit će senzor od 151 megapiksela bez premca, s lećama koje kupac može sâm odabrati. Ako iz nekog razloga nedostaje novca za tako raskošan dar, tu je laserski projektor Vava 4K koji za 2700 dolara u svačiji dom donosi iluziju kinodvorane.



S tim čudom dobiva se ekvivalent 150-inčnog zaslona s kvalitetom slike 4K, naravno ako imate dovoljno velik i prazan zid za to, premda, srećom, nije potreban i veliki stan jer projektor može stajati samo 18 centimetara od zida da bi se dobila slika od sto inča s kontrastom 3000: 1. Cijena se možda čini neprijateljskom, no kad se zna da uključuje i stereozvučnike Harman Kardon kako bi zvuk adekvatno pratio sliku, djeluje smiješno. Još pristupačnije djeluje kad se usporedi s LG-ovim Signature OLED-om 88Z9PUA koji stoji nevjerojatnih 30 tisuća dolara, a ne može slikom prekriti ni cijeli jedan zid.



Riječ je o 88 inča dijagonale, ali s mogućnošću prikazivanja slike s rezolucijom 8K iako je to beskorisna značajka jer tu sliku od 8K ne upotrebljava gotovo nitko. Štoviše, osim pojedinih servisa ‘streaming’ i televizijskih kanala, većina se još bori s HD i UHD kvalitetom slike. Kakva god bila, kvaliteta slike je fantastična, a televizor je i dobar izbor za sve strastvene gejmere zahvaljujući vrlo brzom vremenu odaziva.

Mjera izdržljivosti

Tko više voli aktivan odmor kod kuće i ima višak novca, trebao bi razmisliti o Pelotonovoj vrpci za trčanje ili hodanje. Mnogo jeftinija od LG-ova televizora, a mnogo zdravija, ta vrpca, vrijedna malo više od četiri tisuće dolara, izrađena je od ugljičnog čelika i ima HD zaslon od 32 inča na kojem se mogu ‘pohađati’ različiti tečajevi vježbanja i gledati motivacijska videa, doduše, za dodatnih 39 dolara na mjesec, ali i voditi razgovori s drugim sudionicima videotečajeva.



Uz taj osnovni paket postoji i obiteljski za 4800 dolara koji uključuje gume za trening, utege, bežične slušalice i monitor za srčanu aktivnost. Može se kod kuće i skupo veslati: za malo pristupačnijih 2200 dolara tu je Hydrow Rower koji vlasniku donosi vizualizacije na ekranu od 22 inča tijekom vježbanja, uza sposobnost samostalnog prilagođavanja vježbama prikazanima na ekranu.



Kreativcima je na raspolaganju 3D pisač Ultimaker S5, sposoban ispisivati i veće stvari u visokoj kvaliteti. Uređaj od šest tisuća dolara lako se postavlja s pomoću ugrađenog ekrana osjetljivog na dodir i može ispisivati u dvije boje istodobno. Jednostavnije, idealno rješenje za ljude kojima se ne da skočiti u trgovinu po plastične čaše i tanjure.

Zvuci i igre

Nema, jasno, popisa ‘gadgeta’ bez barem jednog uređaja za audiofile, pa je PC Mag izdvojio Sennheiserov AMBEO Soundbar, odnosno zvučnik​ koji rasponom načina slušanja može udovoljiti gotovo svim vrstama zabave. Robusni zvučnik s trinaest zvučnih izlaza vrijedan oko 2500 dolara dostavlja izvrstan zvuk 5.1.4 Atmos​.



Iznenađujuće, Bang&Olufsen Beosound Stage Soundbar s cijenom od 1700 dolara u osnovnoj izvedbi osjetno je jeftiniji (onaj s hrastovinom ipak traži 2600 dolara), a nudi usporedivo iskustvo jer ima jedanaest zvučnih izlaza, ali i bežične sposobnosti s pomoću Wi-Fija i Bluetootha. Ni svjetiljke nisu što su nekoć bile pa Dyson, poznat po usisivačima i vlasniku koji je podupirao Brexit pa napustio Ujedinjeno Kraljevstvo, nudi Lightcyle.



Za 580 dolara ta će jednostavno dizajnirana svjetiljka pratiti dnevno svjetlo i prilagođavati rasvjetu kako bi poboljšala raspoloženje i sačuvala vid svojim vlasnicima. Može se povezati i s aplikacijom preko koje se sinkronizira s vlasnikovim rasporedom spavanja, a kvaliteta rasvjete traje dobrih šezdeset godina. Budući da Nintendo ne odustaje od svoje svete misije povezivanja igranja videoigara s vježbanjem i druženjem, na tržištu se može naći Ring Fit Adventure, ring za vježbanje i pojas za noge koji omogućuju igranje i vježbanje u isto vrijeme, sve za vrlo pristupačnih 80-ak dolara, uz uvjet da u kući već postoji Nintendova konzola.

Vrt u stanu

U skupini očekivanih tehnoloških proizvoda svakako se ističe Click and Grow Smart Garden, namijenjen svim neuspješnim kućnim vrtlarima. Umjesto kupnje biljaka u Ikei za stotinjak dolara može se nabaviti taj komplet za vrtlarenje s LED rasvjetom za uzgoj biljaka i sustavom samostalnog zalijevanja. Ništa manje interesantan nije Smartech Barisieur, aparat za izradu kave i čaja koji izgleda kao da kavu i čaj sâm i proizvodi. Riječ je, objašnjava Esquire, o remakeu poznatog aparata iz 80-ih godina prošlog stoljeća nazvanog Teasmade, s tim da sad izgleda moderno, ali za visokih 500 dolara ne nudi mnogo više od zanimljivog dizajna.

U pokretu

Inovativna prijevozna sredstva zavladala su ulicama svjetskih gradova, ali nisu sva stvorena jednaka jer su neka malo skuplja i neuobičajenija od drugih. Među njima je svakako Smartech Segway Drift W1, električna ‘lebdjelica’ koja djeluje malo previše futuristički, raznim novitetima na pločnicima unatoč. No komu ne smeta izgledati blesavo na onome što su, zapravo, bizarne električne role, neće mu biti problem ni izdvojiti 640 dolara.



Noviji su tehnološki trend​ dronovi, a Parrot Anafi za 700 dolara snima HD i 4K snimke, puni se putem laptopa ili prijenosnog punjača te se može pohvaliti okvirom od ugljičnih vlakana koji mu omogućuje sklapanje i laku prenosivost u samo nekoliko sekundi i punjenjem koje omogućuje oko pola sata letenja. Ljude u pokretu, ali preko granica veselit će džepni prevoditelj (cijena će ih veseliti malo manje). Pocketwalk može prevoditi sa 74 svjetska jezika i na toliko njih bez ikakvog zastajkivanja, lak je za upotrebu i hvata glas vrlo efikasno s pomoću mikrofona za anuliranje buke. Međutim, taj užitak stoji nemalih 330 dolara.

Skupo glačanje

Danas sve može biti pametno, pa i najobičnija putna torba. Torbu na kotačićima​ Smartech Xtend ​ krasi sposobnost rastezanja na 50 posto izvorne veličine, što je u segmentu putnih torbi sasvim sigurno golema prednost, premda i vrlo skupa. Fleksibilna torba s ugrađenim punjačem, još jednim važnim dodatkom za putovanja, umanjit će kućni proračun za nekih osamsto dolara, no mnogi svjetski putnici vjerojatno će rado toliko platiti te pogodnosti.



Vaga će, sigurno, dobro doći mnogima nakon blagdanskih gozbi, ali ni taj uređaj više nije onako jednostavan koliko je bio. Osim omražene težine Salter Curve mjeri tjelesnu masnoću, postotak vode, mišićnu masu, koštanu masu, indeks tjelesne mase i bazalnu metaboličku potrošnju, sve za 115 dolara. Da i glačanje bude skupo, pobrinuo se Laurastar Smart U, cijeli sustav, ne samo daska, za glačanje koji stoji 2300 dolara, za što iz nekog razloga nudi Bluetooth-povezivost i individualno prilagođene savjete za poboljšavanje tehnike glačanja.



Aparati za kavu jedan su od klasičnijih darova, no Soda Wacaco Minipresso, kako naziv i sugerira, minijaturni je i zato prijenosni aparat za izradu espresa koji za 55 dolara stvara obožavanu crnu tekućinu u samo nekoliko sekundi. Niz interesantnih i skupih uređaja zaključuje ni manje ni više nego pisaći stroj Qwerkywriter ​izrađen od aluminija i opremljen USB-om za one kojima 190 dolara nije previše za privlačan, ali ne i pretjerano koristan spoj nostalgije i modernosti.