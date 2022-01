Space Entertainment Enterprise gradi prvi filmski studio u svemiru

Nakon Metaversa – virtualnog svemira naših avatara, još jedan znanstveno-fantastični scenarij realizirat će se u stvarnom svijetu. Kompanija The Space Entertainment Enterprise (S.E.E) do 2024. planira izgraditi svoj prvi filmski studio u svemiru, a u narednih deset godina njemu pridružiti multifunkcionalnu arenu. Kako prenosi magazin Variety, svemirska lokacija S.E.E.-a zvat će se SEE-1 i isprva biti namijenjena snimanju filmskih hitova, a kasnije djelatnost proširiti na sportske, filmske, glazbene i televizijske evente te služiti kao mjesto na kojem će kreativci i umjetnici stvarati novi, inovativan sadržaj.

Partnerstvo s Axiom Spaceom

Svemirski će studio biti opremljen tehnologijom koja omogućava produkciju, snimanje, broadcasting, razvoj i livestreaming, a u izgradnji će im pomoći Axiom Space, prva komercijalna svemirska postaja. Kako su Varietyiju kazali producenti i vlasnici S.E.E.-a, Elena i Dmitry Lesnevsky, uskoro kreću s prikupljanjem kapitala za izgradnju svemirskog studija kojeg smatraju nevjerojatnom prilikom za čovječanstvo i početkom novog, uzbudljivog poglavlja u svemiru. SEE-1 će biti, tvrdi dvojac, dom bezbroj mogućnosti, prostor čija će inovativna infrastruktura osloboditi potpuno nove kreativne potencijale.

– S Axiom Spaceom ne samo da ćemo izgraditi revolucionaran objekt nego stvoriti infrastrukturu vrhunske kvalitete koja će omogućiti širenje tri bilijuna dolara teške industrije zabave – navodi Lesnevsky. Inače, njihova kompanija trenutno koproducira film s popularnim glumcem Tom Cruiseom koji će u potpunosti biti snimljen u svemiru.